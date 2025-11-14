Live NowLive
NCAAF · 2 hours ago

Predicting the 1st Loss for All 3 Undefeated College Football Teams

Sportsgrid Staff

Host · Writer

Predicting the first loss for all three undefeated College Football teams:

BYU Cougars: 8-0

First Loss –> Week 10 – (+10.5) @ Texas Tech

Odds to Finish Regular Season Undefeated +1100

Texas A&M Aggies: 9-0

First Loss –> Week 15 – SEC Championship Game

Odds to Finish Regular Season Undefeated -120

DATE OPPONENT RESULT / TIME W-L (CONF) HI PASS HI RUSH HI REC
Sat, Aug 30 vs UTSA W 42-24 1-0 (0-0) Reed 289 Reed 39 Craver 122
Sat, Sep 6 vs Utah State W 44-22 2-0 (0-0) Reed 220 Moss 68 Craver 114
Sat, Sep 13 @ #8 Notre Dame W 41-40 3-0 (0-0) Reed 360 Moss 81 Craver 207
Sat, Sep 27 vs Auburn W 16-10 4-0 (1-0) Reed 207 Moss 139 Concepcion 113
Sat, Oct 4 vs Mississippi State W 31-9 5-0 (2-0) Reed 180 Owens II 142 Craver 80
Sat, Oct 11 vs Florida W 34-17 6-0 (3-0) Reed 234 Owens II 51 Craver 77
Sat, Oct 18 @ Arkansas W 45-42 7-0 (4-0) Reed 280 Owens II 69 Bethel-Roman 83
Sat, Oct 25 @ #20 LSU W 49-25 8-0 (5-0) Reed 202 Reed 108 Bethel-Roman 47
Sat, Nov 8 @ #19 Missouri W 38-17 9-0 (6-0) Reed 221 Owens II 102 Concepcion 84
Sat, Nov 15 vs South Carolina TBD
Sat, Nov 22 vs Samford 12:00 PM
Fri, Nov 28 @ #13 Texas 7:30 PM

Indiana Hoosiers: 10-0

First Loss –> Week 15 – Big Ten Championship Game

Odds to Finish Regular Season Undefeated -2000

DATE OPPONENT RESULT / TIME W-L (CONF) HI PASS HI RUSH HI REC
Sat, Aug 30 vs Old Dominion W 27-14 1-0 (0-0) Mendoza 193 Hemby 111 Cooper Jr. 52
Sat, Sep 6 vs Kennesaw State W 56-9 2-0 (0-0) Mendoza 245 Beebe Jr. 90 Sarratt 97
Fri, Sep 12 vs Indiana State W 73-0 3-0 (0-0) Mendoza 270 Martin 109 Cooper Jr. 207
Sat, Sep 20 vs #9 Illinois W 63-10 4-0 (1-0) Mendoza 267 Martin 107 Sarratt 92
Sat, Sep 27 @ Iowa W 20-15 5-0 (2-0) Mendoza 233 Hemby 86 Sarratt 156
Sat, Oct 11 @ #3 Oregon W 30-20 6-0 (3-0) Mendoza 215 Hemby 70 Sarratt 121
Sat, Oct 18 vs Michigan State W 38-13 7-0 (4-0) Mendoza 332 Black 64 Cooper Jr. 115
Sat, Oct 25 vs UCLA W 56-6 8-0 (5-0) Mendoza 168 Hemby 81 Williams Jr. 109
Sat, Nov 1 @ Maryland W 55-10 9-0 (6-0) Mendoza 201 Black 110 Cooper Jr. 86
Sat, Nov 8 @ Penn State W 27-24 10-0 (7-0) Mendoza 218 Hemby 55 Becker 118
Sat, Nov 15 vs Wisconsin TBD
Fri, Nov 28 @ Purdue 7:30 PM (NBC / Peacock)

Ohio State Buckeyes: 9-0

First Loss –> College Football Playoffs – Semifinals 

Odds to Finish Regular Season Undefeated -550

DATE OPPONENT RESULT / TIME W-L (CONF) HI PASS HI RUSH HI REC
Sat, Aug 30 vs #1 Texas W 14-7 1-0 (0-0) Sayin 126 Donaldson 67 Tate 49
Sat, Sep 6 vs Grambling W 70-0 2-0 (0-0) Sayin 306 Jackson 108 Smith 119
Sat, Sep 13 vs Ohio W 37-9 3-0 (0-0) Sayin 347 Jackson 109 Smith 153
Sat, Sep 27 @ Washington W 24-6 4-0 (1-0) Sayin 208 Jackson 80 Smith 81
Sat, Oct 4 vs Minnesota W 42-3 5-0 (2-0) Sayin 326 Jackson 63 Tate 183
Sat, Oct 11 @ #17 Illinois W 34-16 6-0 (3-0) Sayin 166 Jackson 47 Smith 42
Sat, Oct 18 @ Wisconsin W 34-0 7-0 (4-0) Sayin 393 West 55 Tate 111
Sat, Nov 1 vs Penn State W 38-14 8-0 (5-0) Sayin 316 Jackson 105 Tate 124
Sat, Nov 8 @ Purdue W 34-10 9-0 (6-0) Sayin 303 Jackson 75 Smith 137
Sat, Nov 15 vs UCLA TBD
Sat, Nov 22 vs Rutgers TBD
Sat, Nov 29 @ #21 Michigan 12:00 PM (FOX)