NCAAF · 2 hours ago
Predicting the 1st Loss for All 3 Undefeated College Football Teams
Sportsgrid Staff
Host · Writer
Predicting the first loss for all three undefeated College Football teams:
BYU Cougars: 8-0
First Loss –> Week 10 – (+10.5) @ Texas Tech
Odds to Finish Regular Season Undefeated +1100
Texas A&M Aggies: 9-0
First Loss –> Week 15 – SEC Championship Game
Odds to Finish Regular Season Undefeated -120
|DATE
|OPPONENT
|RESULT / TIME
|W-L (CONF)
|HI PASS
|HI RUSH
|HI REC
|Sat, Aug 30
|vs UTSA
|W 42-24
|1-0 (0-0)
|Reed 289
|Reed 39
|Craver 122
|Sat, Sep 6
|vs Utah State
|W 44-22
|2-0 (0-0)
|Reed 220
|Moss 68
|Craver 114
|Sat, Sep 13
|@ #8 Notre Dame
|W 41-40
|3-0 (0-0)
|Reed 360
|Moss 81
|Craver 207
|Sat, Sep 27
|vs Auburn
|W 16-10
|4-0 (1-0)
|Reed 207
|Moss 139
|Concepcion 113
|Sat, Oct 4
|vs Mississippi State
|W 31-9
|5-0 (2-0)
|Reed 180
|Owens II 142
|Craver 80
|Sat, Oct 11
|vs Florida
|W 34-17
|6-0 (3-0)
|Reed 234
|Owens II 51
|Craver 77
|Sat, Oct 18
|@ Arkansas
|W 45-42
|7-0 (4-0)
|Reed 280
|Owens II 69
|Bethel-Roman 83
|Sat, Oct 25
|@ #20 LSU
|W 49-25
|8-0 (5-0)
|Reed 202
|Reed 108
|Bethel-Roman 47
|Sat, Nov 8
|@ #19 Missouri
|W 38-17
|9-0 (6-0)
|Reed 221
|Owens II 102
|Concepcion 84
|Sat, Nov 15
|vs South Carolina
|TBD
|—
|—
|—
|—
|Sat, Nov 22
|vs Samford
|12:00 PM
|—
|—
|—
|—
|Fri, Nov 28
|@ #13 Texas
|7:30 PM
|—
|—
|—
|—
Indiana Hoosiers: 10-0
First Loss –> Week 15 – Big Ten Championship Game
Odds to Finish Regular Season Undefeated -2000
|DATE
|OPPONENT
|RESULT / TIME
|W-L (CONF)
|HI PASS
|HI RUSH
|HI REC
|Sat, Aug 30
|vs Old Dominion
|W 27-14
|1-0 (0-0)
|Mendoza 193
|Hemby 111
|Cooper Jr. 52
|Sat, Sep 6
|vs Kennesaw State
|W 56-9
|2-0 (0-0)
|Mendoza 245
|Beebe Jr. 90
|Sarratt 97
|Fri, Sep 12
|vs Indiana State
|W 73-0
|3-0 (0-0)
|Mendoza 270
|Martin 109
|Cooper Jr. 207
|Sat, Sep 20
|vs #9 Illinois
|W 63-10
|4-0 (1-0)
|Mendoza 267
|Martin 107
|Sarratt 92
|Sat, Sep 27
|@ Iowa
|W 20-15
|5-0 (2-0)
|Mendoza 233
|Hemby 86
|Sarratt 156
|Sat, Oct 11
|@ #3 Oregon
|W 30-20
|6-0 (3-0)
|Mendoza 215
|Hemby 70
|Sarratt 121
|Sat, Oct 18
|vs Michigan State
|W 38-13
|7-0 (4-0)
|Mendoza 332
|Black 64
|Cooper Jr. 115
|Sat, Oct 25
|vs UCLA
|W 56-6
|8-0 (5-0)
|Mendoza 168
|Hemby 81
|Williams Jr. 109
|Sat, Nov 1
|@ Maryland
|W 55-10
|9-0 (6-0)
|Mendoza 201
|Black 110
|Cooper Jr. 86
|Sat, Nov 8
|@ Penn State
|W 27-24
|10-0 (7-0)
|Mendoza 218
|Hemby 55
|Becker 118
|Sat, Nov 15
|vs Wisconsin
|TBD
|—
|—
|—
|—
|Fri, Nov 28
|@ Purdue
|7:30 PM (NBC / Peacock)
|—
|—
|—
|—
Ohio State Buckeyes: 9-0
First Loss –> College Football Playoffs – Semifinals
Odds to Finish Regular Season Undefeated -550
|DATE
|OPPONENT
|RESULT / TIME
|W-L (CONF)
|HI PASS
|HI RUSH
|HI REC
|Sat, Aug 30
|vs #1 Texas
|W 14-7
|1-0 (0-0)
|Sayin 126
|Donaldson 67
|Tate 49
|Sat, Sep 6
|vs Grambling
|W 70-0
|2-0 (0-0)
|Sayin 306
|Jackson 108
|Smith 119
|Sat, Sep 13
|vs Ohio
|W 37-9
|3-0 (0-0)
|Sayin 347
|Jackson 109
|Smith 153
|Sat, Sep 27
|@ Washington
|W 24-6
|4-0 (1-0)
|Sayin 208
|Jackson 80
|Smith 81
|Sat, Oct 4
|vs Minnesota
|W 42-3
|5-0 (2-0)
|Sayin 326
|Jackson 63
|Tate 183
|Sat, Oct 11
|@ #17 Illinois
|W 34-16
|6-0 (3-0)
|Sayin 166
|Jackson 47
|Smith 42
|Sat, Oct 18
|@ Wisconsin
|W 34-0
|7-0 (4-0)
|Sayin 393
|West 55
|Tate 111
|Sat, Nov 1
|vs Penn State
|W 38-14
|8-0 (5-0)
|Sayin 316
|Jackson 105
|Tate 124
|Sat, Nov 8
|@ Purdue
|W 34-10
|9-0 (6-0)
|Sayin 303
|Jackson 75
|Smith 137
|Sat, Nov 15
|vs UCLA
|TBD
|—
|—
|—
|—
|Sat, Nov 22
|vs Rutgers
|TBD
|—
|—
|—
|—
|Sat, Nov 29
|@ #21 Michigan
|12:00 PM (FOX)
|—
|—
|—
|—