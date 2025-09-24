Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NFL · 10 minutes ago

Ranking the NFL’s 15 Most-Likely Playoff Teams Right Now

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Buffalo Bills

    Odds to Make NFL Playoffs: -10000

  • 14) Denver Broncos

    Odds to Make NFL Playoffs: -106

  • 13) Washington Commanders

    Odds to Make NFL Playoffs: -128

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 12) Jacksonville Jaguars

    Odds to Make NFL Playoffs: -132

  • 11) Los Angeles Rams

    Odds to Make NFL Playoffs: -200

  • 10) Kansas City Chiefs

    Odds to Make NFL Playoffs: -220

  • 9) Detroit Lions

    Odds to Make NFL Playoffs: -225

    Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.

  • 8) Indianapolis Colts

    Odds to Make NFL Playoffs: -325

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 7) San Francisco 49ers

    Odds to Make NFL Playoffs: -40

  • 6) Tampa Bay Buccaneers

    Odds to Make NFL Playoffs: -520

  • 5) Green Bay Packers

    Odds to Make NFL Playoffs: -590

  • 4) Los Angeles Chargers

    Odds to Make NFL Playoffs: -800

  • 3) Philadelphia Eagles

    Odds to Make NFL Playoffs: -80

  • 2) Baltimore Ravens

    Odds to Make NFL Playoffs: -1250

  • 1) Buffalo Bills

    Odds to Make NFL Playoffs: -10000

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now After Week 3

NFL · 1 hour ago

Sportsgrid Staff

Grading Every NFC Team After Week 3

NFL · 21 hours ago

Patrick Kelleher

Predicting the 14-Team NFL Playoff Bracket After Week 3

NFL · 22 hours ago

Grant White

NFL Football: Grading Every AFC Team's Week 3 Performance

NFL · 24 hours ago

John Canady

NFL Monday Night Football: Lions vs Ravens Best Bets

NFL · 2 days ago

Gabriel Santiago

Lions vs Ravens: Best NFL Player Props for Monday Night Football

NFL · 2 days ago

Paul Connor

NFL Monday Night Football: Lions vs Ravens Best Anytime TD Scorer Props

NFL · 2 days ago

Paul Connor

NFL MNF Week 3 Most Bet Player Props: Lions vs Ravens

NFL · 2 days ago

Sportsgrid Staff

NFL MNF Week 3 Most Bet 1st TD: Lions vs Ravens

NFL · 2 days ago

Sportsgrid Staff

NFL MNF Week 3 Most Bet Anytime TD: Lions vs Ravens

NFL · 2 days ago

Sportsgrid Staff