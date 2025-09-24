Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NFL · 1 hour ago

Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now After Week 3

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Buffalo Bills (3-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +600 --> This Week's Odds: +480

    Week 3 Result: Bills 31, Dolphins 21

  • 31) New Orleans Saints (0-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 3 Result: Seahawks 44, Saints 13

    Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.

  • 30) New York Jets (0-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 3 Result: Buccaneers 29, Jets 27

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 29) Carolina Panthers (1-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 3 Result: Panthers 30, Falcons 0

  • 28) Tennessee Titans (0-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 3 Result: Colts 41, Titans 20

  • 27) Miami Dolphins (0-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +22500 --> This Week's Odds: +30000

    Week 3 Result: Bills 31, Dolphins 21

  • 26) Cleveland Browns (1-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +20000

    Week 3 Result: Browns 13, Packers 10

  • 25) Las Vegas Raiders (1-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +15000 --> This Week's Odds: +17500

    Week 3 Result:  Commanders 41, Raiders 2

  • 24) New England Patriots (1-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +10000 --> This Week's Odds: +17500

    Week 3 Result: Steelers 21 Patriots 14

  • 23) Cincinnati Bengals (2-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +7500 --> This Week's Odds: +12500

    Week 3 Result: Vikings 48 Bengals 10

  • 22) Dallas Cowboys (1-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +7500 --> This Week's Odds: +10000

    Week 3 Result: Bears 31 Cowboys 14

  • 21) Houston Texans (0-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +3300 --> This Week's Odds: +8000

    Week 3 Result: Jaguars 17, Texans 10

  • 20) Atlanta Falcons (1-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +5000 --> This Week's Odds: +8000

    Week 3 Result: Panthers 30, Falcons 0

  • 19) Chicago Bears (1-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +10000 --> This Week's Odds: +8000

    Week 3 Result: Bears 31, Cowboys 14

  • 18) Pittsburgh Steelers (2-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +7500

    Week 3 Result: Steelers 21, Patriots 14

  • 17) Seattle Seahawks (2-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +6500 --> This Week's Odds: +6500

    Week 3 Result: Seahawks 44, Saints 13

  • 16) Arizona Cardinals (2-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +3500 --> This Week's Odds: +6000

    Week 3 Result: 49ers 16, Cardinals 15

  • 15) Jacksonville Jaguars (2-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +4500 --> This Week's Odds: +4500

    Week 3 Result: Jaguars 17, Texans 10

  • 14) Minnesota Vikings (2-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +3500 --> This Week's Odds: +3500

    Week 3 Result: Vikings 48, Bengals 10

  • 13) Denver Broncos (1-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +3000 --> This Week's Odds: +3300

    Week 3 Result: Chargers 23, Broncos 20

  • 12) Indianapolis Colts (3-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +4000 --> This Week's Odds: +3000

    Week 3 Result: Colts 41, Titans 20

  • 11) Tampa Bay Buccaneers (3-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +2200

    Week 3 Result: Buccaneers 29, Jets 27

  • 10) Washington Commanders (2-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +2200

    Week 3 Result: Commanders 41, Raiders 24 

  • 9) San Francisco 49ers (3-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1900

    Week 3 Result: 49ers 16, Cardinals 15

  • 8) Los Angeles Rams (2-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1700

    Week 3 Result: Eagles 33 Rams 26

  • 7) Los Angeles Chargers (3-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1700 --> This Week's Odds: +1500

    Week 3 Result: Chargers 23, Broncos 20

  • 6) Kansas City Chiefs (1-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1200 --> This Week's Odds: +1400

    Week 3 Result: Chiefs 22, Giants 9

  • 5) Detroit Lions (2-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1600 --> This Week's Odds: +1200

    Week 3 Result: Lions 38, Ravens 30

  • 4) Philadelphia Eagles (3-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +750

    Week 3 Result: Eagles 33, Rams 26

  • 3) Green Bay Packers (2-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +700

    Week 3 Result: Browns 13, Packers 10

  • 2) Baltimore Ravens (1-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +500 --> This Week's Odds: +600

    Week 3 Result: Lions 38, Ravens 30

  • 1) Buffalo Bills (3-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +600 --> This Week's Odds: +480

    Week 3 Result: Bills 31, Dolphins 21

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

Ranking the NFL's 15 Most-Likely Playoff Teams Right Now

NFL · 34 minutes ago

Sportsgrid Staff

Grading Every NFC Team After Week 3

NFL · 21 hours ago

Patrick Kelleher

Predicting the 14-Team NFL Playoff Bracket After Week 3

NFL · 22 hours ago

Grant White

NFL Football: Grading Every AFC Team's Week 3 Performance

NFL · 24 hours ago

John Canady

NFL Monday Night Football: Lions vs Ravens Best Bets

NFL · 2 days ago

Gabriel Santiago

Lions vs Ravens: Best NFL Player Props for Monday Night Football

NFL · 2 days ago

Paul Connor

NFL Monday Night Football: Lions vs Ravens Best Anytime TD Scorer Props

NFL · 2 days ago

Paul Connor

NFL MNF Week 3 Most Bet Player Props: Lions vs Ravens

NFL · 2 days ago

Sportsgrid Staff

NFL MNF Week 3 Most Bet 1st TD: Lions vs Ravens

NFL · 2 days ago

Sportsgrid Staff

NFL MNF Week 3 Most Bet Anytime TD: Lions vs Ravens

NFL · 2 days ago

Sportsgrid Staff