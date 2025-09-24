Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now After Week 3
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) Buffalo Bills (3-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +600 --> This Week's Odds: +480
Week 3 Result: Bills 31, Dolphins 21
32) New York Giants (0-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +35000 --> This Week's Odds: +40000
Week 3 Result: Chiefs 22, Giants 9
31) New Orleans Saints (0-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 3 Result: Seahawks 44, Saints 13
Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.
30) New York Jets (0-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 3 Result: Buccaneers 29, Jets 27
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
29) Carolina Panthers (1-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 3 Result: Panthers 30, Falcons 0
28) Tennessee Titans (0-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 3 Result: Colts 41, Titans 20
27) Miami Dolphins (0-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +22500 --> This Week's Odds: +30000
Week 3 Result: Bills 31, Dolphins 21
26) Cleveland Browns (1-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +20000
Week 3 Result: Browns 13, Packers 10
25) Las Vegas Raiders (1-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +15000 --> This Week's Odds: +17500
Week 3 Result: Commanders 41, Raiders 2
24) New England Patriots (1-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +10000 --> This Week's Odds: +17500
Week 3 Result: Steelers 21 Patriots 14
23) Cincinnati Bengals (2-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +7500 --> This Week's Odds: +12500
Week 3 Result: Vikings 48 Bengals 10
22) Dallas Cowboys (1-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +7500 --> This Week's Odds: +10000
Week 3 Result: Bears 31 Cowboys 14
21) Houston Texans (0-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +3300 --> This Week's Odds: +8000
Week 3 Result: Jaguars 17, Texans 10
20) Atlanta Falcons (1-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +5000 --> This Week's Odds: +8000
Week 3 Result: Panthers 30, Falcons 0
19) Chicago Bears (1-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +10000 --> This Week's Odds: +8000
Week 3 Result: Bears 31, Cowboys 14
18) Pittsburgh Steelers (2-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +7500
Week 3 Result: Steelers 21, Patriots 14
17) Seattle Seahawks (2-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +6500 --> This Week's Odds: +6500
Week 3 Result: Seahawks 44, Saints 13
16) Arizona Cardinals (2-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +3500 --> This Week's Odds: +6000
Week 3 Result: 49ers 16, Cardinals 15
15) Jacksonville Jaguars (2-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +4500 --> This Week's Odds: +4500
Week 3 Result: Jaguars 17, Texans 10
14) Minnesota Vikings (2-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +3500 --> This Week's Odds: +3500
Week 3 Result: Vikings 48, Bengals 10
13) Denver Broncos (1-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +3000 --> This Week's Odds: +3300
Week 3 Result: Chargers 23, Broncos 20
12) Indianapolis Colts (3-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +4000 --> This Week's Odds: +3000
Week 3 Result: Colts 41, Titans 20
11) Tampa Bay Buccaneers (3-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +2200
Week 3 Result: Buccaneers 29, Jets 27
10) Washington Commanders (2-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +2200
Week 3 Result: Commanders 41, Raiders 24
9) San Francisco 49ers (3-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1900
Week 3 Result: 49ers 16, Cardinals 15
8) Los Angeles Rams (2-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1700
Week 3 Result: Eagles 33 Rams 26
7) Los Angeles Chargers (3-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1700 --> This Week's Odds: +1500
Week 3 Result: Chargers 23, Broncos 20
6) Kansas City Chiefs (1-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1200 --> This Week's Odds: +1400
Week 3 Result: Chiefs 22, Giants 9
5) Detroit Lions (2-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1600 --> This Week's Odds: +1200
Week 3 Result: Lions 38, Ravens 30
4) Philadelphia Eagles (3-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +750
Week 3 Result: Eagles 33, Rams 26
3) Green Bay Packers (2-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +700
Week 3 Result: Browns 13, Packers 10
2) Baltimore Ravens (1-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +500 --> This Week's Odds: +600
Week 3 Result: Lions 38, Ravens 30
1) Buffalo Bills (3-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +600 --> This Week's Odds: +480
Week 3 Result: Bills 31, Dolphins 21
32) New York Giants (0-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +35000 --> This Week's Odds: +40000
Week 3 Result: Chiefs 22, Giants 9
MORE ARTICLES
NFL · 34 minutes ago
Sportsgrid Staff
NFL · 21 hours ago
Patrick Kelleher
NFL · 22 hours ago
Grant White
NFL · 24 hours ago
John Canady
NFL · 2 days ago
Gabriel Santiago
NFL · 2 days ago
Paul Connor
NFL · 2 days ago
Paul Connor
NFL · 2 days ago
Sportsgrid Staff
NFL · 2 days ago
Sportsgrid Staff
NFL · 2 days ago
Sportsgrid Staff