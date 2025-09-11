Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NCAAF · 2 hours ago

College Football: Power League Records in Non-Conference P4 games Through Week 2

John Canady

Host · Writer

VIEW MORE

  • 16) ACC Record vs. Out of Conference P4

    Record: 3-9*

    Wins:

    Georgia Tech over Colorado
    Florida State over Alabama
    California over Oregon State
    Miami over Notre Dame* (Included in ACC)

    Losses:

    LSU over Clemson
    Tennessee over Syracuse 
    South Carolina over Virginia Tech
    Vanderbilt over Virginia Tech
    TCU over North Carolina
    Illinois over Duke
    Baylor over SMU
    Michigan State over Boston College
    BYU over Stanford

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 2) SEC vs. Group of 6

    Record: 8-1

    Wins:

    Missouri over Central Arkansas 
    Mississippi State over Southern Miss 
    Kentucky over Toledo 
    Georgia over Marshall 
    Texas A&M over UTSA 
    Ole Miss over Georgia State 
    Texas A&M over Utah State
    Louisiana vs. LA Tech

    Losses:

    South Florida over Florida 

  • 3) SEC vs. FCS

    Record: 6-0

    Wins:

    Missouri over C. Arkansas
    Florida over Long Island
    Arkansas over Alabama A&M
    Vanderbilt over CSU
    South Carolina over SC State
    Tennessee over ETSU

  • 4) SEC vs. Out of Conference P4

    Record: 8-2

    Wins:

    LSU over Clemson 
    Auburn over Baylor 
    Tennessee over Syracuse 
    South Carolina over Virginia Tech 
    Vanderbilt over Virginia Tech
    Oklahoma over Michigan 
    Mississippi State over Arizona State 
    Missouri over Kansas 

    Losses:

    Florida State over Alabama
    Ohio State over Texas 

  • 5) Big Ten vs. Power 4

    Record: 5-4

    Wins

    Nebraska Over Cincinnati
    Ohio State over Texas
    Oregon over Oklahoma State
    Illinois over Duke
    Michigan State over Boston College

    Losses:

    Tulane over Northwestern
    Utah over UCLA
    Iowa State over Iowa
    Oklahoma over Michigan

  • 6) Big Ten vs. Group of 6

    Record: 16-1

    Wins:

    Rutgers over Ohio
    Minnesota over Buffalo
    Wisconsin over Miami (OH)
    Maryland over FAU
    Washington over Colorado State
    Michigan State over Western Michigan
    Penn State over Nevada
    Michigan over New Mexico
    Indiana over Old Dominion 
    Purdue over Ball State
    Maryland over NIU
    Penn State over FIU
    Indiana over Kennesaw State
    Rutgers over Miami (OH)
    Nebraska over Akron
    USC over Georgia Southern

    Losses:

    UNLV over UCLA

  • 7) Big Ten vs. FCS

    Record: 7-0

    Wins:

    Illinois over W. Illinois
    Oregon over Montana State
    Iowa over UAlbany
    Northwestern over W. Illinois
    Ohio State over Grambling
    Purdue over S. Illinois
    Washington over UC Davis

  • 8) Big Ten vs. Out of Conference P4

    Record: 5-3

    Wins

    Nebraska Over Cincinnati
    Ohio State over Texas
    Oregon over Oklahoma State
    Illinois over Duke
    Michigan State over Boston College

    Losses:

    Tulane over Northwestern
    Utah over UCLA
    Iowa State over Iowa

  • 9) Big 12 vs. Power 4

    Record: 5-6

    Wins: 

    Utah over UCLA
    TCU over North Carolina
    Iowa State over Iowa
    BYU over Stanford
    Baylor over SMU

    Losses:

    Nebraska over Cincinnati
    Auburn over Baylor
    Georgia Tech over Colorado
    Mississippi State over Arizona State
    Missouri over Kansas
    Oregon over Oklahoma State

  • 10) Big 12 vs. Group of 6

    Record: 7-2

    Wins:

    Kansas over Fresno State
    UCF over Jacksonville State
    Arizona over Hawai'i
    Texas Tech over Kent State
    Cincinnati over Bowling Green
    Colorado over Delaware
    Houston over Rice

    Losses:

    Ohio over West Virginia
    Army over Kansas State

  • 11) Big 12 vs. FCS

    Record: 12-0

    Wins:

    Oklahoma State over UT Martin
    Houston over SF Austin
    Kansas over Wagner
    Arizona State over N. Arizona
    West Virginia over South Dakota
    Kansas State over North Dakota
    Texas Tech over AR-Pine Bluff
    West Virginia over Robert Morris
    BYU over Portland State
    Utah over Cal Poly
    UCF over NC A&T
    Arizona over Weber State

  • 12) Big 12 vs. Out of Conference P4

    Record: 5-6

    Wins: 

    Utah over UCLA
    TCU over North Carolina
    Iowa State over Iowa
    BYU over Stanford
    Baylor over SMU

    Losses:

    Nebraska over Cincinnati
    Auburn over Baylor
    Georgia Tech over Colorado
    Mississippi State over Arizona State
    Missouri over Kansas
    Oregon over Oklahoma State

  • 13) ACC vs. Power 4

    Record: 3-9*

    Wins:

    Georgia Tech over Colorado
    Florida State over Alabama
    California over Oregon State
    Miami over Notre Dame* (Included in ACC)

    Losses:

    LSU over Clemson
    Tennessee over Syracuse 
    South Carolina over Virginia Tech
    Vanderbilt over Virginia Tech
    TCU over North Carolina
    Illinois over Duke
    Baylor over SMU
    Michigan State over Boston College
    BYU over Stanford

  • 14) ACC vs. Group of 6

    Record: 7-1

    Wins:

    NC State over ECU
    Wake Forest over Kennesaw State
    Virginia over Coastal
    Louisville over JMU
    Clemson over Troy
    Pitt over C. Michigan
    North Carolina over Charlotte

    Losses:

    Hawai'i over Stanford

  • 15) ACC vs. FCS

    Record:

    Wins: 9-0

    Duke over Elon
    SMU over E. Texas A&M
    Pitt over Duquesne
    Boston College over Fordham
    Louisville over E. Kentucky
    Miami over Bethune
    Georgia Tech over Gardner-Webb
    Wake Forest over W. Carolina
    California over Texas Southern

  • 16) ACC Record vs. Out of Conference P4

    Record: 3-9*

    Wins:

    Georgia Tech over Colorado
    Florida State over Alabama
    California over Oregon State
    Miami over Notre Dame* (Included in ACC)

    Losses:

    LSU over Clemson
    Tennessee over Syracuse 
    South Carolina over Virginia Tech
    Vanderbilt over Virginia Tech
    TCU over North Carolina
    Illinois over Duke
    Baylor over SMU
    Michigan State over Boston College
    BYU over Stanford

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

College Football: Ranking All 18 Big Ten Quarterbacks by ESPN's QBR

NCAAF · 1 hour ago

Joe Cervenka

College Football Top 25 Heisman Trophy Power Rankings

NCAAF · 1 hour ago

Tyler Mason

ESPN Reveals Updated SEC College Football Rankings Ahead of Week 3

NCAAF · 2 hours ago

John Canady

College Football Week 3 Picks: Predicting Every Big Ten Game

NCAAF · 2 hours ago

Danny Mogollon

ESPN Reveals Updated Hot Seat Meter for Top CFB Head Coaches After Week 2

NCAAF · 2 hours ago

John Canady

College Football Week 3: Predicting the Outcomes of Every Top 25 Game

NCAAF · 2 hours ago

Grant White

10 Potential Upsets for College Football Week 3

NCAAF · 3 hours ago

TJ Inman

2025 Group of 5 Bowl Projections After Week 2: 20 Bowl Games

NCAAF · 5 hours ago

Sportsgrid Staff

Top 45 Power Four Quarterbacks: Full Rankings With Week 2 Stats

NCAAF · 6 hours ago

Sportsgrid Staff

College Football Week 3: Predicting the Outcomes of Every SEC Game

NCAAF · 6 hours ago

John Canady