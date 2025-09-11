College Football: Power League Records in Non-Conference P4 games Through Week 2
John Canady
Host · Writer
16) ACC Record vs. Out of Conference P4
Record: 3-9*
Wins:
Georgia Tech over Colorado
Florida State over Alabama
California over Oregon State
Miami over Notre Dame* (Included in ACC)
Losses:
LSU over Clemson
Tennessee over Syracuse
South Carolina over Virginia Tech
Vanderbilt over Virginia Tech
TCU over North Carolina
Illinois over Duke
Baylor over SMU
Michigan State over Boston College
BYU over Stanford
