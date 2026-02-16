Play the Right Online Slots and Be Eligible for Extra Progressive Prize Potential

WATCH
Who will win the 2026 FIFA Men's World Cup?
Who will win the 2026 NCAA Men's Basketball Championship?
Who will win the 2026 UEFA Champions League?
SELA
+1.5
+133
O 136.5
ETAM
-1.5
-138
U 136.5
COPP
+5.5
+223
O 140.5
SCST
-5.5
-245
U 140.5
ULL
+6.5
+233
ODU
-6.5
-257
COLG
+122
O 142.5
BU
N/A
U 142.5
NORF
-127
UMES
WAG
+10.5
+488
O 137.5
LIU
-10.5
-567
U 137.5
USA
MRSH
HOW
-11.5
-669
DSU
+11.5
+669
COOK
-233
O 148.5
JKST
U 148.5
MVSU
ALST
MORG
+156
O 151.5
NCCU
-163
U 151.5
GRAM
-150
PV
SYR
+20.5
+1900
O 143.5
DUKE
-20.5
-2400
U 143.5
UNO
+113
O 156.5
IW
U 156.5
LAM
+245
UTRGV
MCNS
-13.5
-1011
NWST
+13.5
+900
SOU
-2.5
TXSO
+2.5
+127
DREX
+3.5
+163
O 133.5
STON
-3.5
-178
U 133.5
NICH
-113
HCU
+104
FAMU
-104
ALCN
SFA
-7.5
-285
O 135.5
AMCC
+7.5
U 135.5
AC
+108
TARL
-117
ARPB
AAMU
HOU
O 134.5
ISU
U 134.5