College Football: Ranking All 18 Big Ten Quarterbacks by ESPN’s QBR
Joe Cervenka
Host · Writer
1. Jayden Maiava, USC Trojans
2025 Season QBR: 96.7
Week 2 Stats: 412 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 96.7 QBR in win vs Georgia Southern
Week 3 Matchup: Visiting Purdue
18. Preston Stone, Northwestern Wildcats
2025 Season QBR: 21.7
Week 2 Stats: 245 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 53.6 QBR in win vs WIU
Week 3 Matchup: Hosting No. 4 Oregon Ducks
17. Mark Gronowski, Iowa Hawkeyes
2025 Season QBR: 27.2
Week 2 Stats: 83 passing yards, 1 TD, 1 INT, 29.2 QBR in win vs Ball State
Week 3 Matchup: Hosting UMass
16. Malik Washington, Maryland Terrapins
2025 Season QBR: 38.2
Week 2 Stats: 254 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 29.3 QBR in win vs Northern Illinois
Week 3 Matchup: Hosting Towson
15. Bryce Underwood, Michigan Wolverines
2025 Season QBR: 46.8
Week 2 Stats: 142 passing yards, 0 TDs, 0 INTs, 40.2 QBR in loss at Oklahoma
Week 3 Matchup: Hosting Central Michigan
14. Drew Allar, Penn State Nittany Lions
2025 Season QBR: 49.7
Week 2 Stats: 200 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 57.2 QBR in win vs FIU
Week 3 Matchup: Hosting Villanova
13. Danny O'Neill, Wisconsin Badgers
2025 Season QBR: 49.8
Week 2 Stats: 283 passing yards, 3 TDs, 1 INT, 57.7 QBR in win vs MTSU
Week 3 Matchup: Visiting No. 19 Alabama
12. Drake Lindsey, Minnesota Golden Gophers
2025 Season QBR: 60.3
Week 2 Stats: 139 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 96.0 QBR in win vs Northwestern State
Week 3 Matchup: Visiting California
11. Nico Iamaleava, UCLA Bruins
2025 Season QBR: 67.0
Week 2 Stats: 255 passing yards, 59 rushing yards, 2 TDs, 1 INT, 74.8 QBR in loss at UNLV
Week 3 Matchup: Hosting New Mexico
10. Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers
2025 Season QBR: 69.1
Week 2 Stats: 245 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 66.7 QBR in win vs Kennesaw State
Week 3 Matchup: Hosting Indiana State
9. Julian Sayin, Ohio State Buckeyes
2025 Season QBR: 77.7
Week 2 Stats: 306 passing yards, 4 TDs, 1 INT, 80.9 QBR in win vs Grambling
Week 3 Matchup: Hosting Ohio
8. Aidan Chiles, Michigan State Spartans
2025 Season QBR: 79.4
Week 2 Stats: 231 passing yards, 5 TDs, 0 INTs, 86.8 QBR in win vs Boston College
Week 3 Matchup: Hosting Youngstown State
7. Ryan Browne, Purdue Boilermakers
2025 Season QBR: 80.9
Week 2 Stats: 170 passing yards, 50 rushing yards, 2 TDs, 1 INT, 79.3 QBR in win vs Southern Illinois
Week 3 Matchup: Hosting USC
6. Dylan Raiola, Nebraska Cornhuskers
2025 Season QBR: 81.2
Week 2 Stats: 364 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 89.4 QBR in win vs Akron
Week 3 Matchup: Hosting Houston Christian
5. Dante Moore, Oregon Ducks
2025 Season QBR: 81.5
Week 2 Stats: 266 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 86.0 QBR in win vs Oklahoma State
Week 3 Matchup: Visiting Northwestern
4. Demond Williams Jr., Washington Huskies
2025 Season QBR: 81.5
Week 2 Stats: 254 passing yards, 64 rushing yards, 2 TDs, 0 INTs, 93.0 QBR in win vs UC Davis
Week 3 Matchup: Bye
3. Athan Kaliakmanis, Rutgers Scarlet Knights
2025 Season QBR: 82.9
Week 2 Stats: 259 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 85.2 QBR in win vs Miami (OH)
Week 3 Matchup: Hosting Norfolk State
2. Luke Altmyer, Illinois Fightning Illini
2025 Season QBR: 87.0
Week 2 Stats: 296 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 85.9 QBR in win at Duke
Week 3 Matchup: Hosting Western Michigan
