NCAAF · 11 minutes ago

College Football: Ranking All 18 Big Ten Quarterbacks by ESPN’s QBR

Joe Cervenka

Host · Writer

  • 1. Jayden Maiava, USC Trojans

    2025 Season QBR: 96.7

    Week 2 Stats: 412 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 96.7 QBR in win vs Georgia Southern

    Week 3 Matchup: Visiting Purdue

  • 17. Mark Gronowski, Iowa Hawkeyes

    2025 Season QBR: 27.2

    Week 2 Stats: 83 passing yards, 1 TD, 1 INT, 29.2 QBR in win vs Ball State

    Week 3 Matchup: Hosting UMass

    Matriculate down the field with SportsGrid's FREE Top College Football Picks and College Football Player Prop Picks every week!

  • 16. Malik Washington, Maryland Terrapins

    2025 Season QBR: 38.2

    Week 2 Stats: 254 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 29.3 QBR in win vs Northern Illinois

    Week 3 Matchup: Hosting Towson

    Go Long with SportsGrid's Free Weekly College Football Game Picks and College Football Player Prop Bets!

  • 15. Bryce Underwood, Michigan Wolverines

    2025 Season QBR: 46.8

    Week 2 Stats: 142 passing yards, 0 TDs, 0 INTs, 40.2 QBR in loss at Oklahoma

    Week 3 Matchup: Hosting Central Michigan

  • 14. Drew Allar, Penn State Nittany Lions

    2025 Season QBR: 49.7

    Week 2 Stats: 200 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 57.2 QBR in win vs FIU

    Week 3 Matchup: Hosting Villanova

  • 13. Danny O'Neill, Wisconsin Badgers

    2025 Season QBR: 49.8

    Week 2 Stats: 283 passing yards, 3 TDs, 1 INT, 57.7 QBR in win vs MTSU

    Week 3 Matchup: Visiting No. 19 Alabama

  • 12. Drake Lindsey, Minnesota Golden Gophers

    2025 Season QBR: 60.3

    Week 2 Stats: 139 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 96.0 QBR in win vs Northwestern State

    Week 3 Matchup: Visiting California

  • 11. Nico Iamaleava, UCLA Bruins

    2025 Season QBR: 67.0

    Week 2 Stats: 255 passing yards, 59 rushing yards, 2 TDs, 1 INT, 74.8 QBR in loss at UNLV

    Week 3 Matchup: Hosting New Mexico

  • 10. Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers

    2025 Season QBR: 69.1

    Week 2 Stats: 245 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 66.7 QBR in win vs Kennesaw State

    Week 3 Matchup: Hosting Indiana State

  • 9. Julian Sayin, Ohio State Buckeyes

    2025 Season QBR: 77.7

    Week 2 Stats: 306 passing yards, 4 TDs, 1 INT, 80.9 QBR in win vs Grambling

    Week 3 Matchup: Hosting Ohio

  • 8. Aidan Chiles, Michigan State Spartans

    2025 Season QBR: 79.4

    Week 2 Stats: 231 passing yards, 5 TDs, 0 INTs, 86.8 QBR in win vs Boston College

    Week 3 Matchup: Hosting Youngstown State

  • 7. Ryan Browne, Purdue Boilermakers

    2025 Season QBR: 80.9

    Week 2 Stats: 170 passing yards, 50 rushing yards, 2 TDs, 1 INT, 79.3 QBR in win vs Southern Illinois

    Week 3 Matchup: Hosting USC

  • 6. Dylan Raiola, Nebraska Cornhuskers

    2025 Season QBR: 81.2

    Week 2 Stats: 364 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 89.4 QBR in win vs Akron

    Week 3 Matchup: Hosting Houston Christian

  • 5. Dante Moore, Oregon Ducks

    2025 Season QBR: 81.5

    Week 2 Stats: 266 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 86.0 QBR in win vs Oklahoma State

    Week 3 Matchup: Visiting Northwestern

  • 4. Demond Williams Jr., Washington Huskies

    2025 Season QBR: 81.5

    Week 2 Stats: 254 passing yards, 64 rushing yards, 2 TDs, 0 INTs, 93.0 QBR in win vs UC Davis

    Week 3 Matchup: Bye

  • 3. Athan Kaliakmanis, Rutgers Scarlet Knights

    2025 Season QBR: 82.9

    Week 2 Stats: 259 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 85.2 QBR in win vs Miami (OH)

    Week 3 Matchup: Hosting Norfolk State

  • 2. Luke Altmyer, Illinois Fightning Illini

    2025 Season QBR: 87.0

    Week 2 Stats: 296 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 85.9 QBR in win at Duke

    Week 3 Matchup: Hosting Western Michigan

