ESPN Ranks College Football’s 3 Unbeaten Teams by Projected Wins, Who Ends Up on Top?

1) Indiana Hoosiers
Projected Wins: 12.4
Odds to Win Big Ten Championship: +145
Odds to Finish Regular Season Undefeated: -2000
2025 Season Game by Game
Sat, Aug 30: vs Old Dominion
W 27-14 (1-0, 0-0)
HI PASS: Mendoza 193
HI RUSH: Hemby 111
HI REC: Cooper Jr. 52
Sat, Sep 6: vs Kennesaw State
W 56-9 (2-0, 0-0)
HI PASS: Mendoza 245
HI RUSH: Beebe Jr. 90
HI REC: Sarratt 97
Fri, Sep 12: vs Indiana State
W 73-0 (3-0, 0-0)
HI PASS: Mendoza 270
HI RUSH: Martin 109
HI REC: Cooper Jr. 207
Sat, Sep 20: vs #9 Illinois
W 63-10 (4-0, 1-0)
HI PASS: Mendoza 267
HI RUSH: Martin 107
HI REC: Sarratt 92
Sat, Sep 27: @ Iowa
W 20-15 (5-0, 2-0)
HI PASS: Mendoza 233
HI RUSH: Hemby 86
HI REC: Sarratt 156
Sat, Oct 11: @ #3 Oregon
W 30-20 (6-0, 3-0)
HI PASS: Mendoza 215
HI RUSH: Hemby 70
HI REC: Sarratt 121
Sat, Oct 18: vs Michigan State
W 38-13 (7-0, 4-0)
HI PASS: Mendoza 332
HI RUSH: Black 64
HI REC: Cooper Jr. 115
Sat, Oct 25: vs UCLA
W 56-6 (8-0, 5-0)
HI PASS: Mendoza 168
HI RUSH: Hemby 81
HI REC: Williams Jr. 109
Sat, Nov 1: @ Maryland
W 55-10 (9-0, 6-0)
HI PASS: Mendoza 201
HI RUSH: Black 110
HI REC: Cooper Jr. 86
Sat, Nov 8: @ Penn State
W 27-24 (10-0, 7-0)
HI PASS: Mendoza 218
HI RUSH: Hemby 55
HI REC: Becker 118
Sat, Nov 15: vs Wisconsin
TBD
—
Fri, Nov 28: @ Purdue
7:30 PM (NBC / Peacock)
—
