ESPN Ranks College Football’s 3 Unbeaten Teams by Projected Wins, Who Ends Up on Top?

3) Texas A&M Aggies
Projected Wins: 11.8
Odds to Win SEC Championship: +170
2025 Season Game by Game
Sat, Aug 30: vs UTSA
W 42-24 (1-0, 0-0)
HI PASS: Reed 289
HI RUSH: Reed 39
HI REC: Craver 122
Sat, Sep 6: vs Utah State
W 44-22 (2-0, 0-0)
HI PASS: Reed 220
HI RUSH: Moss 68
HI REC: Craver 114
Sat, Sep 13: @ #8 Notre Dame
W 41-40 (3-0, 0-0)
HI PASS: Reed 360
HI RUSH: Moss 81
HI REC: Craver 207
Sat, Sep 27: vs Auburn
W 16-10 (4-0, 1-0)
HI PASS: Reed 207
HI RUSH: Moss 139
HI REC: Concepcion 113
Sat, Oct 4: vs Mississippi State
W 31-9 (5-0, 2-0)
HI PASS: Reed 180
HI RUSH: Owens II 142
HI REC: Craver 80
Sat, Oct 11: vs Florida
W 34-17 (6-0, 3-0)
HI PASS: Reed 234
HI RUSH: Owens II 51
HI REC: Craver 77
Sat, Oct 18: @ Arkansas
W 45-42 (7-0, 4-0)
HI PASS: Reed 280
HI RUSH: Owens II 69
HI REC: Bethel-Roman 83
Sat, Oct 25: @ #20 LSU
W 49-25 (8-0, 5-0)
HI PASS: Reed 202
HI RUSH: Reed 108
HI REC: Bethel-Roman 47
Sat, Nov 8: @ #19 Missouri
W 38-17 (9-0, 6-0)
HI PASS: Reed 221
HI RUSH: Owens II 102
HI REC: Concepcion 84
Sat, Nov 15: vs South Carolina
W 31-30 (10-0, 7-0)
HI PASS: Reed 439
HI RUSH: Owens II 28
HI REC: Concepcion 158
Sat, Nov 22: vs Samford
W 48-0 (11-0, 7-0)
HI PASS: Reed 120
HI RUSH: Daniels 106
HI REC: Bethel-Roman 61
Fri, Nov 28: @ #13 Texas
7:30 PM
—
