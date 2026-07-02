ESPN Reveals Offseason Grades for All 32 NFL Teams: Draft, Trades & Free Agency

Arizona Cardinals: D

Biggest move: Releasing QB Kyler Murray

Move Seth Walder liked: Signing G Isaac Seumalo

Move Seth Walder disliked: Drafting RB Jeremiyah Love at No. 3

Releasing Kyler Murray marked the start of a new era in Arizona, though it also carried significant risk. Walder liked adding veteran guard Isaac Seumalo, but criticized using the No. 3 overall pick on running back Jeremiyah Love, believing the Cardinals passed on more valuable positions. It was an offseason filled with bold decisions that failed to earn much confidence.