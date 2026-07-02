ESPN Reveals Offseason Grades for All 32 NFL Teams: Draft, Trades & Free Agency

Biggest move: Signing QB Kyler Murray to a one-year, $1.3 million deal
Move Seth Walder liked: The Murray signing
Move Seth Walder disliked: Trading Edge Jonathan Greenard for two third-round picks
The bargain signing of Kyler Murray was exactly the kind of low-risk move Walder likes, giving the Vikings intriguing upside at quarterback. Trading Jonathan Greenard for two third-round picks, however, felt like selling too low on a productive pass rusher. Minnesota balanced smart value plays with one difficult-to-defend decision.