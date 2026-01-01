Live NowLive
WATCH

LISTEN

NCAAB · 5 hours ago

NIL Top 50 Men’s College Basketball Rankings: Name and Likeness List

Sportsgrid Staff

Host · Writer

Jan 1 1:00 PM
SpreadMoneyTotal
SAM

SAM

-7.5

-245

O 149.5

VMI

VMI

+7.5

+233

U 149.5

Jan 1 1:00 PM
SpreadMoneyTotal
ELMS

ELMS

N/A

N/A

N/A

DART

DART

N/A

N/A

N/A

Jan 1 1:00 PM
SpreadMoneyTotal
STET

STET

+9.5

+456

O 141.5

UNA

UNA

-9.5

-525

U 141.5

Jan 1 1:00 PM
SpreadMoneyTotal
GASO

GASO

+1.5

+104

O 157.5

CCAR

CCAR

-1.5

-113

U 157.5

Jan 1 1:00 PM
SpreadMoneyTotal
OAK

OAK

N/A

N/A

N/A

YSU

YSU

N/A

N/A

N/A

Jan 1 2:00 PM
SpreadMoneyTotal
GB

GB

+7.5

+285

O 147.5

PFW

PFW

-7.5

-335

U 147.5

Jan 1 2:00 PM
SpreadMoneyTotal
FGCU

FGCU

-2.5

-150

O 155.5

CARK

CARK

+2.5

+138

U 155.5

Jan 1 2:00 PM
SpreadMoneyTotal
ORU

ORU

+1.5

+117

O 147.5

UND

UND

-1.5

-127

U 147.5

Jan 1 2:00 PM
SpreadMoneyTotal
JAC

JAC

+12.5

+669

O 147.5

LIP

LIP

-12.5

-733

U 147.5

Jan 1 2:00 PM
SpreadMoneyTotal
IUIN

IUIN

N/A

N/A

N/A

NKU

NKU

N/A

-1150

N/A

Jan 1 2:00 PM
SpreadMoneyTotal
MILW

MILW

N/A

N/A

N/A

WRST

WRST

N/A

N/A

N/A

Jan 1 3:00 PM
SpreadMoneyTotal
VALP

VALP

+8.5

+300

N/A

SIU

SIU

-8.5

-335

N/A

Jan 1 3:00 PM
SpreadMoneyTotal
EVAN

EVAN

N/A

N/A

N/A

ILST

ILST

N/A

N/A

N/A

Jan 1 3:00 PM
SpreadMoneyTotal
CBU

CBU

-1.5

-144

N/A

UTA

UTA

+1.5

N/A

N/A

Jan 1 4:00 PM
SpreadMoneyTotal
PRST

PRST

N/A

N/A

N/A

WEB

WEB

N/A

N/A

N/A

Jan 1 4:00 PM
SpreadMoneyTotal
CHAT

CHAT

N/A

-117

N/A

UNCG

UNCG

N/A

N/A

N/A

Jan 1 4:30 PM
SpreadMoneyTotal
WIU

WIU

N/A

N/A

N/A

UTM

UTM

N/A

N/A

N/A

Jan 1 4:30 PM
SpreadMoneyTotal
MORE

MORE

N/A

N/A

N/A

LINW

LINW

N/A

N/A

N/A

Jan 1 4:30 PM
SpreadMoneyTotal
USI

USI

+8.5

+488

N/A

SIUE

SIUE

N/A

N/A

N/A

Jan 1 5:00 PM
SpreadMoneyTotal
UCI

UCI

-10.5

+488

O 143.5

CSB

CSB

N/A

N/A

U 143.5

Jan 1 5:00 PM
SpreadMoneyTotal
USM

USM

-8.5

-335

O 152.5

ULM

ULM

+8.5

+285

U 152.5

Jan 1 5:00 PM
SpreadMoneyTotal
CSN

CSN

+4.5

+150

N/A

UCD

UCD

-4.5

N/A

N/A

Jan 1 5:15 PM
SpreadMoneyTotal
NEOM

NEOM

N/A

N/A

N/A

SDST

SDST

N/A

N/A

N/A

Jan 1 6:00 PM
SpreadMoneyTotal
NAU

NAU

+4.5

+203

O 147.5

MONT

MONT

-4.5

-233

U 147.5

Jan 1 6:00 PM
SpreadMoneyTotal
TNTC

TNTC

+1.5

-104

O 143.5

UALR

UALR

-1.5

-104

U 143.5

Jan 1 7:00 PM
SpreadMoneyTotal
BELL

BELL

+1.5

-108

O 152.5

UWGA

UWGA

-1.5

+104

U 152.5

Jan 1 7:00 PM
SpreadMoneyTotal
BRAD

BRAD

+5.5

+186

N/A

BEL

BEL

-5.5

-213

N/A

Jan 1 7:00 PM
SpreadMoneyTotal
EKY

EKY

N/A

N/A

N/A

QUC

QUC

N/A

N/A

N/A

Jan 1 8:00 PM
SpreadMoneyTotal
UVU

UVU

N/A

N/A

N/A

TARL

TARL

N/A

N/A

N/A

Jan 1 8:00 PM
SpreadMoneyTotal
HAW

HAW

N/A

N/A

N/A

UCRV

UCRV

N/A

N/A

N/A

Jan 1 8:00 PM
SpreadMoneyTotal
INST

INST

N/A

N/A

N/A

UNI

UNI

N/A

N/A

N/A

Jan 1 8:00 PM
SpreadMoneyTotal
UNF

UNF

+14.5

+809

O 162.5

PEAY

PEAY

-14.5

-1011

U 162.5

Jan 1 8:00 PM
SpreadMoneyTotal
UTU

UTU

+5.5

+203

O 140.5

AC

AC

-5.5

-213

U 140.5

Jan 1 8:30 PM
SpreadMoneyTotal
EIU

EIU

N/A

N/A

N/A

SEMO

SEMO

N/A

N/A

N/A

Jan 1 9:00 PM
SpreadMoneyTotal
UNCO

UNCO

N/A

N/A

N/A

MTST

MTST

N/A

N/A

N/A

Jan 1 9:00 PM
SpreadMoneyTotal
MURR

MURR

N/A

N/A

N/A

UIC

UIC

N/A

N/A

N/A

Jan 1 9:00 PM
SpreadMoneyTotal
SAC

SAC

N/A

N/A

N/A

IDST

IDST

N/A

N/A

N/A

Jan 1 10:00 PM
SpreadMoneyTotal
UCSD

UCSD

N/A

N/A

N/A

CP

CP

N/A

N/A

N/A

Jan 1 10:00 PM
SpreadMoneyTotal
UCSB

UCSB

-5.5

N/A

O 159.5

CSF

CSF

+5.5

+213

U 159.5

