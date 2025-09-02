ESPN Ranks Top 30 College Football Head Coaches vs. Expectations
John Canady
Host · Writer
30) Matt Rhule, Nebraska
Avg. vs. Baseline: 6.2 | Avg. SP+ Rating: 2.4 | Coach Rating: 4.7
Week 1 Result: NEB 20, CIN 17
1) Ryan Day, Ohio State
Avg. vs. Baseline: 6.1 | Avg. SP+ Rating: 30.4 | Coach Rating: 15.8
Week 1 Result: OSU 14, TEX 7
2) Josh Heupel, Tennessee
Avg. vs. Baseline: 13.1 | Avg. SP+ Rating: 18.1 | Coach Rating: 15.1
Week 1 Result: TENN 45, SYR 26
3) Kirby Smart, Georgia
Avg. vs. Baseline: 6.0 | Avg. SP+ Rating: 27.0 | Coach Rating: 14.4
Week 1 Result: UGA 45, MRSH 7
4) James Franklin, Penn State
Avg. vs. Baseline: 7.3 | Avg. SP+ Rating: 18.1 | Coach Rating: 11.6
Week 1 Result: PSU 46, NEV 11
5) Dabo Swinney, Clemson
Avg. vs. Baseline: 6.0 | Avg. SP+ Rating: 19.0 | Coach Rating: 11.2
Week 1 Result: LSU 17, CLEM 10
6) Dan Mullen, UNLV
Avg. vs. Baseline: 7.2 | Avg. SP+ Rating: 15.9 | Coach Rating: 10.7
Week 1 Result: UNLV 38, SHSU 21
7) Lane Kiffin, Ole Miss
Avg. vs. Baseline: 7.2 | Avg. SP+ Rating: 13.0 | Coach Rating: 9.5
Week 1 Result: MISS 63, GAST 7
8) Brian Kelly, LSU
Avg. vs. Baseline: 6.0 | Avg. SP+ Rating: 14.4 | Coach Rating: 9.3
Week 1 Result: LSU 17, CLEM 10
9) Jeff Traylor, UTSA
Avg. vs. Baseline: 13.5 | Avg. SP+ Rating: 1.5 | Coach Rating: 8.7
Week 1 Result: TA&M 42, UTSA 24
10) Mike Gundy, Oklahoma State
Avg. vs. Baseline: 4.7 | Avg. SP+ Rating: 13.8 | Coach Rating: 8.3
Week 1 Result: OKST 27, UTM 7
11) Barry Odom, Purdue
Avg. vs. Baseline: 7.1 | Avg. SP+ Rating: 8.8 | Coach Rating: 7.8
Week 1 Result: PUR 31, BALL 0
12) Billy Napier, Florida
Avg. vs. Baseline: 8.2 | Avg. SP+ Rating: 6.8 | Coach Rating: 7.6
Week 1 Result: FLA 55, LIU 0
13) Kalen DeBoer, Alabama
Avg. vs. Baseline: 4.7 | Avg. SP+ Rating: 11.7 | Coach Rating: 7.5
Week 1 Result: FSU 31, ALA 17
14) Kyle Whittingham, Utah
Avg. vs. Baseline: 4.5 | Avg. SP+ Rating: 11.9 | Coach Rating: 7.4
Week 1 Result: UTAH 43, UCLA 10
15) Jeff Brohm, Louisville
Avg. vs. Baseline: 7.7 | Avg. SP+ Rating: 6.8 | Coach Rating: 7.3
Week 1 Result: LOU 51, EKU 17
16) Ryan Silverfield, Memphis
Avg. vs. Baseline: 8.8 | Avg. SP+ Rating: 4.5 | Coach Rating: 7.1
Week 1 Result: MEM 45, UTC 10
17) Kirk Ferentz, Iowa
Avg. vs. Baseline: 2.8 | Avg. SP+ Rating: 13.1 | Coach Rating: 7.0
Week 1 Result: IOWA 34, ALB 7
18) Bret Bielema, Illinois
Avg. vs. Baseline: 4.1 | Avg. SP+ Rating: 11.2 | Coach Rating: 6.9
Week 1 Result: ILL 52, WIU 3
19) Hugh Freeze, Auburn
Avg. vs. Baseline: 7.0 | Avg. SP+ Rating: 6.7 | Coach Rating: 6.9
Week 1 Result: AUB 38, BAY 24
20) Matt Campbell, Iowa State
Avg. vs. Baseline: 6.7 | Avg. SP+ Rating: 6.1 | Coach Rating: 6.4
Week 1 Result: ISU 55, SDAK 7
21) Greg Schiano, Rutgers
Avg. vs. Baseline: 7.8 | Avg. SP+ Rating: 4.1 | Coach Rating: 6.3
Week 1 Result: RUTG 34, OHIO 31
22) Jamey Chadwell, Liberty
Avg. vs. Baseline: 10.3 | Avg. SP+ Rating: -0.3 | Coach Rating: 6.1
Week 1 Result: LIB 28, ME 7
23) Mark Stoops, Kentucky
Avg. vs. Baseline: 4.7 | Avg. SP+ Rating: 8.1 | Coach Rating: 6.0
Week 1 Result: UK 24, TOL 16
24) Bronco Mendenhall, Utah State
Avg. vs. Baseline: 4.9 | Avg. SP+ Rating: 7.0 | Coach Rating: 5.7
Week 1 Result: USU 28, UTEP 16
25) Willie Fritz, Houston
Avg. vs. Baseline: 10.4 | Avg. SP+ Rating: -1.3 | Coach Rating: 5.7
Week 1 Result: HOU 27, SFA 0
26) Lincoln Riley, USC
Avg. vs. Baseline: -2.7 | Avg. SP+ Rating: 18.2 | Coach Rating: 5.6
Week 1 Result: USC 73, MOST 13
27) Chris Klieman, Kansas State
Avg. vs. Baseline: -0.2 | Avg. SP+ Rating: 12.2 | Coach Rating: 4.8
Week 1 Result: KSU 38, UND 35
28) Dave Doeren, NC State
Avg. vs. Baseline: 3.7 | Avg. SP+ Rating: 6.3 | Coach Rating: 4.7
Week 1 Result: NCSU 24, ECU 17
29) Steve Sarkisian, Texas
Avg. vs. Baseline: -0.4 | Avg. SP+ Rating: 12.4 | Coach Rating: 4.7
Week 1 Result: OSU 14, TEX 7
