NCAAF · 4 hours ago

ESPN Ranks Top 30 College Football Head Coaches vs. Expectations

John Canady

Host · Writer

VIEW MORE

  • 30) Matt Rhule, Nebraska

    Avg. vs. Baseline: 6.2 | Avg. SP+ Rating: 2.4 | Coach Rating: 4.7

    Week 1 Result: NEB 20, CIN 17

  • 2) Josh Heupel, Tennessee

    Avg. vs. Baseline: 13.1 | Avg. SP+ Rating: 18.1 | Coach Rating: 15.1

    Week 1 Result: TENN 45, SYR 26

  • 3) Kirby Smart, Georgia

    Avg. vs. Baseline: 6.0 | Avg. SP+ Rating: 27.0 | Coach Rating: 14.4

    Week 1 Result: UGA 45, MRSH 7

  • 4) James Franklin, Penn State

    Avg. vs. Baseline: 7.3 | Avg. SP+ Rating: 18.1 | Coach Rating: 11.6

    Week 1 Result: PSU 46, NEV 11

  • 5) Dabo Swinney, Clemson

    Avg. vs. Baseline: 6.0 | Avg. SP+ Rating: 19.0 | Coach Rating: 11.2

    Week 1 Result: LSU 17, CLEM 10

  • 6) Dan Mullen, UNLV

    Avg. vs. Baseline: 7.2 | Avg. SP+ Rating: 15.9 | Coach Rating: 10.7

    Week 1 Result: UNLV 38, SHSU 21

  • 7) Lane Kiffin, Ole Miss

    Avg. vs. Baseline: 7.2 | Avg. SP+ Rating: 13.0 | Coach Rating: 9.5

    Week 1 Result: MISS 63, GAST 7

  • 8) Brian Kelly, LSU

    Avg. vs. Baseline: 6.0 | Avg. SP+ Rating: 14.4 | Coach Rating: 9.3

    Week 1 Result: LSU 17, CLEM 10

  • 9) Jeff Traylor, UTSA

    Avg. vs. Baseline: 13.5 | Avg. SP+ Rating: 1.5 | Coach Rating: 8.7

    Week 1 Result: TA&M 42, UTSA 24

  • 10) Mike Gundy, Oklahoma State

    Avg. vs. Baseline: 4.7 | Avg. SP+ Rating: 13.8 | Coach Rating: 8.3

    Week 1 Result: OKST 27, UTM 7

  • 11) Barry Odom, Purdue

    Avg. vs. Baseline: 7.1 | Avg. SP+ Rating: 8.8 | Coach Rating: 7.8

    Week 1 Result: PUR 31, BALL 0

  • 12) Billy Napier, Florida

    Avg. vs. Baseline: 8.2 | Avg. SP+ Rating: 6.8 | Coach Rating: 7.6

    Week 1 Result: FLA 55, LIU 0

  • 13) Kalen DeBoer, Alabama

    Avg. vs. Baseline: 4.7 | Avg. SP+ Rating: 11.7 | Coach Rating: 7.5

    Week 1 Result: FSU 31, ALA 17

  • 14) Kyle Whittingham, Utah

    Avg. vs. Baseline: 4.5 | Avg. SP+ Rating: 11.9 | Coach Rating: 7.4

    Week 1 Result: UTAH 43, UCLA 10

  • 15) Jeff Brohm, Louisville

    Avg. vs. Baseline: 7.7 | Avg. SP+ Rating: 6.8 | Coach Rating: 7.3

    Week 1 Result: LOU 51, EKU 17

  • 16) Ryan Silverfield, Memphis

    Avg. vs. Baseline: 8.8 | Avg. SP+ Rating: 4.5 | Coach Rating: 7.1

    Week 1 Result: MEM 45, UTC 10

  • 17) Kirk Ferentz, Iowa

    Avg. vs. Baseline: 2.8 | Avg. SP+ Rating: 13.1 | Coach Rating: 7.0

    Week 1 Result: IOWA 34, ALB 7

  • 18) Bret Bielema, Illinois

    Avg. vs. Baseline: 4.1 | Avg. SP+ Rating: 11.2 | Coach Rating: 6.9

    Week 1 Result: ILL 52, WIU 3

  • 19) Hugh Freeze, Auburn

    Avg. vs. Baseline: 7.0 | Avg. SP+ Rating: 6.7 | Coach Rating: 6.9

    Week 1 Result: AUB 38, BAY 24

  • 20) Matt Campbell, Iowa State

    Avg. vs. Baseline: 6.7 | Avg. SP+ Rating: 6.1 | Coach Rating: 6.4

    Week 1 Result: ISU 55, SDAK 7

  • 21) Greg Schiano, Rutgers

    Avg. vs. Baseline: 7.8 | Avg. SP+ Rating: 4.1 | Coach Rating: 6.3

    Week 1 Result: RUTG 34, OHIO 31

  • 22) Jamey Chadwell, Liberty

    Avg. vs. Baseline: 10.3 | Avg. SP+ Rating: -0.3 | Coach Rating: 6.1

    Week 1 Result: LIB 28, ME 7

  • 23) Mark Stoops, Kentucky

    Avg. vs. Baseline: 4.7 | Avg. SP+ Rating: 8.1 | Coach Rating: 6.0

    Week 1 Result: UK 24, TOL 16

  • 24) Bronco Mendenhall, Utah State

    Avg. vs. Baseline: 4.9 | Avg. SP+ Rating: 7.0 | Coach Rating: 5.7

    Week 1 Result: USU 28, UTEP 16

  • 25) Willie Fritz, Houston

    Avg. vs. Baseline: 10.4 | Avg. SP+ Rating: -1.3 | Coach Rating: 5.7

    Week 1 Result: HOU 27, SFA 0

  • 26) Lincoln Riley, USC

    Avg. vs. Baseline: -2.7 | Avg. SP+ Rating: 18.2 | Coach Rating: 5.6

    Week 1 Result: USC 73, MOST 13

  • 27) Chris Klieman, Kansas State

    Avg. vs. Baseline: -0.2 | Avg. SP+ Rating: 12.2 | Coach Rating: 4.8

    Week 1 Result: KSU 38, UND 35

  • 28) Dave Doeren, NC State

    Avg. vs. Baseline: 3.7 | Avg. SP+ Rating: 6.3 | Coach Rating: 4.7

    Week 1 Result: NCSU 24, ECU 17

  • 29) Steve Sarkisian, Texas

    Avg. vs. Baseline: -0.4 | Avg. SP+ Rating: 12.4 | Coach Rating: 4.7

    Week 1 Result: OSU 14, TEX 7

  • 30) Matt Rhule, Nebraska

    Avg. vs. Baseline: 6.2 | Avg. SP+ Rating: 2.4 | Coach Rating: 4.7

    Week 1 Result: NEB 20, CIN 17

MORE ARTICLES

