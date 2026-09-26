TST Images: Sharks defeat Golden Knights, 4-2, at T-Mobile Arena

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The Sporting Tribune
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KC
-10.5
-699
O 45.5
MIA
+10.5
+500
U 45.5
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-132
O 41.5
CLE
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+112
U 41.5
TEN
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O 37.5
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U 37.5
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U 50.5
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O 48.5
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HOU
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O 42.5
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U 42.5
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O 40.5
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U 40.5
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-3.5
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PIT
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ARI
O 47.5
SF
U 47.5
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TB
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LV
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O 43.5
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O 52.5
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