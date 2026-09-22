TST Images: Mammoths beat Kings, 6-3, at Crypto Arena

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The Sporting Tribune
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ATL
+6.5
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O 43.5
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-6.5
-270
U 43.5
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-769
O 45.5
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U 45.5
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O 41.5
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+7
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U 50.5
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-3
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O 52.5
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