Champions League December 10 Where to Watch & Kalshi Odds

The UEFA Champions League group stage rolls into another high-stakes matchday on Wednesday, featuring nine fixtures with early-season implications. From Dortmund locking up with Arsenal and PSG looking to maintain top-table form, fans will have a full slate of elite European football from early afternoon through the evening.

Below is your complete guide on where to watch, kickoff times, and odds from Kalshi’s market percentages.

Where to Watch FK Qarabag vs Ajax Amsterdam

Time: 12:45 p.m. ET

12:45 p.m. ET Where to Watch: Paramount+

Paramount+ Location: Tofiq Bahramov Stadium — Baku, Azerbaijan

Qarabag vs Ajax Kalshi Odds

Chance to Win (Regulation Time)

Qarabag: 47% (Yes 47¢ / No 55¢)

47% (Yes 47¢ / No 55¢) Ajax: 30% (Yes 30¢ / No 72¢)

30% (Yes 30¢ / No 72¢) Tie: 26% (Yes 26¢ / No 76¢)

Spread & Total

Qarabag wins by over 1.5 goals: 23% (Yes 25¢ / No 78¢)

23% (Yes 25¢ / No 78¢) Over 2.5 goals scored: 59% (Yes 61¢ / No 42¢)

Where to Watch Villarreal vs Copenhagen

Time: 12:45 p.m. ET

12:45 p.m. ET Where to Watch: Paramount+

Paramount+ Location: Estadio de la Cerámica — Villarreal, Spain

Villarreal vs Copenhagen Kalshi Odds

Chance to Win (Regulation Time)

Villarreal: 70% (Yes 70¢ / No 32¢)

70% (Yes 70¢ / No 32¢) Tie: 18% (Yes 20¢ / No 82¢)

18% (Yes 20¢ / No 82¢) Copenhagen: 13% (Yes 13¢ / No 89¢)

Spread & Total

Villarreal wins by over 1.5 goals: 46% (Yes 46¢ / No 57¢)

46% (Yes 46¢ / No 57¢) Over 2.5 goals scored: 63% (Yes 61¢ / No 41¢)

Where to Watch Athletic Club vs PSG

Time: 3:00 p.m. ET

3:00 p.m. ET Where to Watch: Paramount+

Paramount+ Location: San Mamés — Bilbao, Spain

Athletic Club vs PSG Kalshi Odds

Chance to Win (Regulation Time)

PSG: 60% (Yes 60¢ / No 41¢)

60% (Yes 60¢ / No 41¢) Tie: 25% (Yes 24¢ / No 78¢)

25% (Yes 24¢ / No 78¢) Bilbao: 19% (Yes 19¢ / No 83¢)

Spread & Total

PSG wins by over 1.5 goals: 35% (Yes 35¢ / No 66¢)

35% (Yes 35¢ / No 66¢) Over 2.5 goals scored: 54% (Yes 54¢ / No 48¢)

Where to Watch Benfica vs Napoli

Time: 3:00 p.m. ET

3:00 p.m. ET Where to Watch: Paramount+

Paramount+ Location: Estádio da Luz — Lisbon, Portugal

Benfica vs Napoli Kalshi Odds

Chance to Win (Regulation Time)

SL Benfica: 41% (Yes 41¢ / No 60¢)

41% (Yes 41¢ / No 60¢) Napoli: 31% (Yes 31¢ / No 70¢)

31% (Yes 31¢ / No 70¢) Tie: 30% (Yes 30¢ / No 72¢)

Spread & Total

Benfica wins by over 1.5 goals: 13% (Yes 18¢ / No 83¢)

13% (Yes 18¢ / No 83¢) Over 2.5 goals scored: 46% (Yes 46¢ / No 56¢)

Where to Watch Bayer Leverkusen vs Newcastle United

Time: 3:00 p.m. ET

3:00 p.m. ET Where to Watch: CBSSN , Paramount+

, Paramount+ Location: BayArena — Leverkusen, Germany

Bayer Leverkusen vs Newcastle United Kalshi Odds

Chance to Win (Regulation Time)

Newcastle: 43% (Yes 43¢ / No 60¢)

43% (Yes 43¢ / No 60¢) Leverkusen: 33% (Yes 33¢ / No 69¢)

33% (Yes 33¢ / No 69¢) Tie: 28% (Yes 28¢ / No 75¢)

Spread & Total

Newcastle wins by over 1.5 goals: 21% (Yes 21¢ / No 81¢)

21% (Yes 21¢ / No 81¢) Over 2.5 goals scored: 58% (Yes 58¢ / No 44¢)

Where to Watch Dortmund vs Bodo/Glimt

Time: 3:00 p.m. ET

3:00 p.m. ET Where to Watch: Paramount+

Paramount+ Location: SIGNAL IDUNA PARK — Dortmund, Germany

Dortmund vs Bodo/Glimt Kalshi Odds

Chance to Win (Regulation Time)

Dortmund: 78% (Yes 78¢ / No 23¢)

78% (Yes 78¢ / No 23¢) Tie: 13% (Yes 15¢ / No 87¢)

13% (Yes 15¢ / No 87¢) Bodø/Glimt: 9% (Yes 10¢ / No 92¢)

Spread & Total

Dortmund wins by over 1.5 goals: 57% (Yes 57¢ / No 45¢)

57% (Yes 57¢ / No 45¢) Over 3.5 goals scored: 53% (Yes 53¢ / No 49¢)

Where to Watch Club Brugge vs Arsenal

Time: 3:00 p.m. ET

3:00 p.m. ET Where to Watch: Paramount+

Paramount+ Location: Jan Breydel Stadium — Brugge, Belgium

Club Brugge vs Arsenal Kalshi Odds

Chance to Win (Regulation Time)

Arsenal: 73% (Yes 73¢ / No 28¢)

73% (Yes 73¢ / No 28¢) Tie: 18% (Yes 18¢ / No 83¢)

18% (Yes 18¢ / No 83¢) Club Brugge: 12% (Yes 12¢ / No 90¢)

Spread & Total

Arsenal wins by over 1.5 goals: 49% (Yes 49¢ / No 53¢)

49% (Yes 49¢ / No 53¢) Over 2.5 goals scored: 62% (Yes 62¢ / No 40¢)

Where to Watch Juventus vs Pafos

Time: 3:00 p.m. ET

3:00 p.m. ET Where to Watch: Paramount+

Paramount+ Location: Allianz Stadium — Turin, Italy

Juventus vs Pafos Kalshi Odds

Chance to Win (Regulation Time)

Juventus: 84% (Yes 84¢ / No 17¢)

84% (Yes 84¢ / No 17¢) Tie: 12% (Yes 12¢ / No 89¢)

12% (Yes 12¢ / No 89¢) Pafos: 5% (Yes 5¢ / No 96¢)

Spread & Total

Juventus wins by over 2.5 goals: 44% (Yes 42¢ / No 61¢)

44% (Yes 42¢ / No 61¢) Over 3.5 goals scored: 43% (Yes 45¢ / No 58¢)

Where to Watch Real Madrid vs Manchester City

Time: 3:00 p.m. ET

3:00 p.m. ET Where to Watch: Paramount+

Paramount+ Location: Santiago Bernabéu — Madrid, Spain

Real Madrid vs Manchester City Kalshi Odds

Chance to Win (Regulation Time)

Manchester City: 43% (Yes 43¢ / No 58¢)

43% (Yes 43¢ / No 58¢) Real Madrid: 35% (Yes 35¢ / No 66¢)

35% (Yes 35¢ / No 66¢) Tie: 26% (Yes 26¢ / No 76¢)

Spread & Total

Man City wins by over 1.5 goals: 23% (Yes 23¢ / No 79¢)

23% (Yes 23¢ / No 79¢) Over 3.5 goals scored: 44% (Yes 44¢ / No 58¢)

Today’s Champions League slate offers meaningful football across all nine fixtures. Paramount+ and CBSSN will carry every match as Europe’s elite look to secure advancement. Expect drama, late twists, and plenty of scoreboard pressure as clubs jockey for position ahead of Wednesday’s slate.