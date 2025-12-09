Champions League December 10 Where to Watch & Kalshi Odds
Sportsgrid Staff
Host · Writer
The UEFA Champions League group stage rolls into another high-stakes matchday on Wednesday, featuring nine fixtures with early-season implications. From Dortmund locking up with Arsenal and PSG looking to maintain top-table form, fans will have a full slate of elite European football from early afternoon through the evening.
Below is your complete guide on where to watch, kickoff times, and odds from Kalshi’s market percentages.
Where to Watch FK Qarabag vs Ajax Amsterdam
- Time: 12:45 p.m. ET
- Where to Watch: Paramount+
- Location: Tofiq Bahramov Stadium — Baku, Azerbaijan
Qarabag vs Ajax Kalshi Odds
Chance to Win (Regulation Time)
- Qarabag: 47% (Yes 47¢ / No 55¢)
- Ajax: 30% (Yes 30¢ / No 72¢)
- Tie: 26% (Yes 26¢ / No 76¢)
Spread & Total
- Qarabag wins by over 1.5 goals: 23% (Yes 25¢ / No 78¢)
- Over 2.5 goals scored: 59% (Yes 61¢ / No 42¢)
Where to Watch Villarreal vs Copenhagen
- Time: 12:45 p.m. ET
- Where to Watch: Paramount+
- Location: Estadio de la Cerámica — Villarreal, Spain
Villarreal vs Copenhagen Kalshi Odds
Chance to Win (Regulation Time)
- Villarreal: 70% (Yes 70¢ / No 32¢)
- Tie: 18% (Yes 20¢ / No 82¢)
- Copenhagen: 13% (Yes 13¢ / No 89¢)
Spread & Total
- Villarreal wins by over 1.5 goals: 46% (Yes 46¢ / No 57¢)
- Over 2.5 goals scored: 63% (Yes 61¢ / No 41¢)
Where to Watch Athletic Club vs PSG
- Time: 3:00 p.m. ET
- Where to Watch: Paramount+
- Location: San Mamés — Bilbao, Spain
Athletic Club vs PSG Kalshi Odds
Chance to Win (Regulation Time)
- PSG: 60% (Yes 60¢ / No 41¢)
- Tie: 25% (Yes 24¢ / No 78¢)
- Bilbao: 19% (Yes 19¢ / No 83¢)
Spread & Total
- PSG wins by over 1.5 goals: 35% (Yes 35¢ / No 66¢)
- Over 2.5 goals scored: 54% (Yes 54¢ / No 48¢)
Where to Watch Benfica vs Napoli
- Time: 3:00 p.m. ET
- Where to Watch: Paramount+
- Location: Estádio da Luz — Lisbon, Portugal
Benfica vs Napoli Kalshi Odds
Chance to Win (Regulation Time)
- SL Benfica: 41% (Yes 41¢ / No 60¢)
- Napoli: 31% (Yes 31¢ / No 70¢)
- Tie: 30% (Yes 30¢ / No 72¢)
Spread & Total
- Benfica wins by over 1.5 goals: 13% (Yes 18¢ / No 83¢)
- Over 2.5 goals scored: 46% (Yes 46¢ / No 56¢)
Where to Watch Bayer Leverkusen vs Newcastle United
- Time: 3:00 p.m. ET
- Where to Watch: CBSSN, Paramount+
- Location: BayArena — Leverkusen, Germany
Bayer Leverkusen vs Newcastle United Kalshi Odds
Chance to Win (Regulation Time)
- Newcastle: 43% (Yes 43¢ / No 60¢)
- Leverkusen: 33% (Yes 33¢ / No 69¢)
- Tie: 28% (Yes 28¢ / No 75¢)
Spread & Total
- Newcastle wins by over 1.5 goals: 21% (Yes 21¢ / No 81¢)
- Over 2.5 goals scored: 58% (Yes 58¢ / No 44¢)
Where to Watch Dortmund vs Bodo/Glimt
- Time: 3:00 p.m. ET
- Where to Watch: Paramount+
- Location: SIGNAL IDUNA PARK — Dortmund, Germany
Dortmund vs Bodo/Glimt Kalshi Odds
Chance to Win (Regulation Time)
- Dortmund: 78% (Yes 78¢ / No 23¢)
- Tie: 13% (Yes 15¢ / No 87¢)
- Bodø/Glimt: 9% (Yes 10¢ / No 92¢)
Spread & Total
- Dortmund wins by over 1.5 goals: 57% (Yes 57¢ / No 45¢)
- Over 3.5 goals scored: 53% (Yes 53¢ / No 49¢)
Where to Watch Club Brugge vs Arsenal
- Time: 3:00 p.m. ET
- Where to Watch: Paramount+
- Location: Jan Breydel Stadium — Brugge, Belgium
Club Brugge vs Arsenal Kalshi Odds
Chance to Win (Regulation Time)
- Arsenal: 73% (Yes 73¢ / No 28¢)
- Tie: 18% (Yes 18¢ / No 83¢)
- Club Brugge: 12% (Yes 12¢ / No 90¢)
Spread & Total
- Arsenal wins by over 1.5 goals: 49% (Yes 49¢ / No 53¢)
- Over 2.5 goals scored: 62% (Yes 62¢ / No 40¢)
Where to Watch Juventus vs Pafos
- Time: 3:00 p.m. ET
- Where to Watch: Paramount+
- Location: Allianz Stadium — Turin, Italy
Juventus vs Pafos Kalshi Odds
Chance to Win (Regulation Time)
- Juventus: 84% (Yes 84¢ / No 17¢)
- Tie: 12% (Yes 12¢ / No 89¢)
- Pafos: 5% (Yes 5¢ / No 96¢)
Spread & Total
- Juventus wins by over 2.5 goals: 44% (Yes 42¢ / No 61¢)
- Over 3.5 goals scored: 43% (Yes 45¢ / No 58¢)
Where to Watch Real Madrid vs Manchester City
- Time: 3:00 p.m. ET
- Where to Watch: Paramount+
- Location: Santiago Bernabéu — Madrid, Spain
Real Madrid vs Manchester City Kalshi Odds
Chance to Win (Regulation Time)
- Manchester City: 43% (Yes 43¢ / No 58¢)
- Real Madrid: 35% (Yes 35¢ / No 66¢)
- Tie: 26% (Yes 26¢ / No 76¢)
Spread & Total
- Man City wins by over 1.5 goals: 23% (Yes 23¢ / No 79¢)
- Over 3.5 goals scored: 44% (Yes 44¢ / No 58¢)
Today’s Champions League slate offers meaningful football across all nine fixtures. Paramount+ and CBSSN will carry every match as Europe’s elite look to secure advancement. Expect drama, late twists, and plenty of scoreboard pressure as clubs jockey for position ahead of Wednesday’s slate.