One right hand, one promise kept: Ryan Garcia stops Conor Benn in two

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Michael Huezo
Host · Writer
CHI
-3
-176
O 47.5
CAR
+3
+148
U 47.5
BAL
-3.5
IND
+3.5
ATL
+5.5
+235
O 40.5
PIT
-5.5
-290
U 40.5
CLE
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+176
O 50.5
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O 38.5
TEN
-1.5
-118
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O 49.5
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U 49.5
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O 44.5
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-9.5
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