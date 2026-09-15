TST Images: Dodgers beat Reds, 4-0, at Great American Ball Park

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The Sporting Tribune
Host · Writer
DET
+4.5
+184
O 54.5
BUF
-4.5
-220
U 54.5
PHI
-7
-340
O 39.5
TEN
+7
+275
U 39.5
PIT
+198
O 42.5
NE
-240
U 42.5
MIN
+5.5
+205
O 48.5
CHI
-5.5
-250
U 48.5
CAR
-2.5
-142
O 43.5
ATL
+2.5
+120
U 43.5
GB
-3.5
-200
O 44.5
NYJ
+3.5
+168
U 44.5
NO
+8.5
+330
O 47.5
BAL
-8.5
-420
U 47.5
CIN
+3
+128
O 46.5
HOU
-3
-152
U 46.5
CLE
+350
O 41.5
TB
-450
U 41.5
JAX
+126
O 45.5
DEN
-148
U 45.5
LV
+6.5
+250
LAC
-6.5
-310
SEA
-210
ARI
+176
MIA
+13.5
+610
SF
-13.5
-901
WAS
+172
O 50.5
DAL
-205
U 50.5
IND
+265
KC
-330
NYG
+7.5
+300
LAR
-7.5
-375