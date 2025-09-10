Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NCAAF · 4 hours ago

2025 Big Ten Bowl Projections After Week 2: Trojan Time

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • Holiday Bowl

    January 2, 2026

    Rutgers Scarlet Knights vs. SMU Mustangs

  • Rate Bowl

    December 26, 2025

    Michigan State Spartans vs. Arizona Wildcats

    Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.

  • Pinstripe Bowl

    December 27, 2025

    Purdue Boilermakers vs. Minnesota Golden Gophers

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • Music City Bowl

    December 30, 2025

    Nebraska Cornhuskers vs. Oklahoma Sooners

  • ReliaQuest Bowl

    December 31, 2025

    South Carolina Gamecocks vs. Indiana Hoosiers

  • Sun Bowl

    December 31, 2025

    Michigan Wolverines vs. California Golden Bears

  • Citrus Bowl

    December 31, 2025

    Washington Huskies vs. Tennessee Volunteers

  • Holiday Bowl

    January 2, 2026

    Rutgers Scarlet Knights vs. SMU Mustangs

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

CBS Sports Projects 1st College Football Playoff Top 25 After Week 2

NCAAF · 2 hours ago

John Canady

College Football Top 25 Odds to Win the Heisman Trophy

NCAAF · 3 hours ago

Tyler Mason

2025 ACC Bowl Projections After Week 2: Where Does Pitt Land?

NCAAF · 4 hours ago

Sportsgrid Staff

College Football: SEC Power Rankings Following Week 2

NCAAF · 4 hours ago

John Canady

2025 Big 12 Bowl Projections After Week 2: Big 12 6-Pack

NCAAF · 4 hours ago

Sportsgrid Staff

Big Ten Football Power Rankings By Tiers Right Now: Ducks Flex, Illini Rise

NCAAF · 5 hours ago

Danny Mogollon

2025 SEC Bowl Projections After Week 2: SEC Repping for 10 Bowls

NCAAF · 5 hours ago

Sportsgrid Staff

ESPN Ranks All 16 SEC Quarterbacks After Week 2: Go-Go Green

NCAAF · 5 hours ago

Sportsgrid Staff

On3's Top 10 Heisman Rankings After Week 2 of 2025 College Football Season

NCAAF · 6 hours ago

Sportsgrid Staff

10 Fearless Week 3 College Football Takes to Shake Things Up

NCAAF · 7 hours ago

TJ Inman