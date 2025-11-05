ESPN Ranks College Football’s 4 Unbeaten Teams by Most Likely to Make the CFP

4) BYU Cougars
Odds to Make College Football Playoffs: 74.1%
Odds to Win FBS National Championship: +10000
2025 Season Game by Game
Sat, Aug 30: vs Portland State
W 69-0 (1-0, 0-0)
HI PASS: Bachmeier 97
HI RUSH: Martin 131
HI REC: Ryan 47
Sat, Sep 6: vs Stanford
W 27-3 (2-0, 0-0)
HI PASS: Bachmeier 175
HI RUSH: Martin 110
HI REC: Roberts 84
Sat, Sep 20: @ East Carolina
W 34-13 (3-0, 0-0)
HI PASS: Bachmeier 246
HI RUSH: Martin 101
HI REC: Roberts 97
Sat, Sep 27: @ Colorado
W 24-21 (4-0, 1-0)
HI PASS: Bachmeier 179
HI RUSH: Bachmeier 98
HI REC: Roberts 49
Fri, Oct 3: vs West Virginia
W 38-24 (5-0, 2-0)
HI PASS: Bachmeier 351
HI RUSH: Martin 90
HI REC: Roberts 161
Sat, Oct 11: @ Arizona
W 33-27 (2OT) (6-0, 3-0)
HI PASS: Bachmeier 172
HI RUSH: Martin 162
HI REC: Kingston 117
Sat, Oct 18: vs #23 Utah
W 24-21 (7-0, 4-0)
HI PASS: Bachmeier 166
HI RUSH: Martin 122
HI REC: Kingston 50
Sat, Oct 25: @ Iowa State
W 41-27 (8-0, 5-0)
HI PASS: Bachmeier 307
HI RUSH: Bachmeier 49
HI REC: Kingston 133
Sat, Nov 8: @ #9 Texas Tech
12:00 PM
—
Sat, Nov 15: vs TCU
TBD
—
Sat, Nov 22: @ #25 Cincinnati
TBD
—
Sat, Nov 29: vs UCF
TBD
—
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.