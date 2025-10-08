ESPN’s Playoff Predictor Forecasts the 12-Team College Football
John Canady
Host · Writer
First Team Out G6: Old Dominion Monarchs
ESPN Chance to Make CFP: 20%
1 Seed: Ohio State Buckeyes (Big Ten Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 89%
2 Seed: Oregon Ducks
ESPN Chance to Make CFP: 87%
3 Seed: Alabama Crimson Tide (SEC Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 79%
4 Seed: Miami Hurricanes (ACC Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 78%
5 Seed: Indiana Hoosiers
ESPN Chance to Make CFP: 72%
6 Seed: Ole Miss Rebels
ESPN Chance to Make CFP: 71%
7 Seed: Texas A&M Aggies
ESPN Chance to Make CFP: 67%
8 Seed: Georgia Bulldogs
ESPN Chance to Make CFP: 61%
9 Seed: Texas Tech Red Raiders (Big 12 Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 54%
10 Seed: Oklahoma Sooners
ESPN Chance to Make CFP: 45%
11 Seed: Memphis Tigers (American Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 39%
12 Seed: Missouri Tigers
ESPN Chance to Make CFP: 34%
Projected First Round Byes
Projected First Round Byes:
No. 1 Ohio State
No. 2 Oregon
No. 3 Alabama
No. 4 Miami
Projected First Round Matchups
Projected First Round Matchups:
No. 12 Missouri vs. No. 5 Indiana
No. 11 Memphis vs. No. 6 Ole Miss
No. 10 Oklahoma vs. No. 7 Texas A&M
No. 9 Texas Tech vs. No. 8 Georgia
First Team Out: Michigan Wolverines
ESPN Chance to Make CFP: 32%
Next Team Out: Vanderbilt Commodores Vanderbilt Commodores
ESPN Chance to Make CFP: 31%
On the Bubble: LSU Tigers
ESPN Chance to Make CFP: 30%
ESPN Chance to Make CFP: 20%
