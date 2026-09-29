Ranking the Top 5 2026 Heisman Trophy Candidates Heading into Week 5

5. Arch Manning, Texas
We track the Heisman Top 5 journey each week from the preseason to Heisman Saturday.
Heisman Top 5 Heading Into Week 1 (September 1)
- 1) CJ Carr, Notre Dame, Quarterback
- 2) Arch Manning, Texas, Quarterback
- 3) Donte Moore, Oregon, Quarterback
- 4) Darian Mensah, Miami (FL), Quarterback
- 5) Julian Sayin, Ohio State, Quarterback
Heisman Top 5 Heading Into Week 2 (September 7)
- 1) Darian Mensah, Miami (FL), Quarterback
- 2) CJ Carr, Notre Dame, Quarterback
- 3) Arch Manning, Texas, Quarterback
- 4) Jeremiah Smith, Ohio State, Receiver
- 5) Trinidad Chambliss, Ole Miss, Quarterback
Heisman Top 5 Heading Into Week 3 (September 14)
- 1) Darian Mensah, Miami (FL), Quarterback
- 2) Jeremiah Smith, Ohio State, Receiver
- 3) Arch Manning, Texas, Quarterback
- 4) Malachi Toney, Miami (FL), Receiver
- 5) CJ Carr, Notre Dame, Quarterback
Heisman Top 5 Heading Into Week 4 (September 21)
- 1) Trinidad Chambliss, Ole Miss, Quarterback
- 2) Darian Mensah, Miami (FL), Quarterback
- 3) Arch Manning, Texas, Quarterback
- 4) Kamario Taylor, Mississippi State, Quarterback
- 5) Jeremiah Smith, Ohio State, Receiver
Heisman Top Heading into Week 5 (September 28th)
- 1) Jeremiah Smith, Ohio State, Receiver
- 2) Darian Mensah, Miami (FL), Quarterback
- 3) Kamario Taylor, Mississippi State, Quarterback
- 4) CJ Carr, Notre Dame, Quarterback
- 5) Keelon Russell, Alabama, Quarterback