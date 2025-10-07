NFL’s 15 Most-Likely Playoff Teams Right Now Ranked
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) Buffalo Bills
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -20000 --> This Week's Odds: -4000
15) Pittsburgh Steelers
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -130 --> This Week's Odds: -152
14) Baltimore Ravens
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -420 --> This Week's Odds: -168
13) New England Patriots
Previous Week's NFL Playoffs Odds: +135 --> This Week's Odds: -188
12) Denver Broncos
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -122 --> This Week's Odds: -210
11) Los Angeles Rams
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -320 --> This Week's Odds: -220
10) Kansas City Chiefs
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -430 --> This Week's Odds: -235
9) Los Angeles Chargers
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -500 --> This Week's Odds: -290
8) Jacksonville Jaguars
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -210 --> This Week's Odds: -320
7) Indianapolis Colts
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -280 --> This Week's Odds: -450
6) Detroit Lions
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -355 --> This Week's Odds: -470
5) Green Bay Packers
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -430 --> This Week's Odds: -500
4) San Francisco 49ers
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -290 --> This Week's Odds: -520
3) Tampa Bay Buccaneers
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -355 --> This Week's Odds: -590
2) Philadelphia Eagles
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -1500 --> This Week's Odds: -750
