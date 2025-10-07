Live NowLive
NFL · 2 hours ago

NFL’s 15 Most-Likely Playoff Teams Right Now Ranked

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Buffalo Bills

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -20000 --> This Week's Odds: -4000

  • 14) Baltimore Ravens

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -420 --> This Week's Odds: -168

  • 13) New England Patriots

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: +135 --> This Week's Odds: -188

  • 12) Denver Broncos

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -122 --> This Week's Odds: -210

  • 11) Los Angeles Rams

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -320 --> This Week's Odds: -220

  • 10) Kansas City Chiefs

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -430 --> This Week's Odds: -235

  • 9) Los Angeles Chargers

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -500 --> This Week's Odds: -290

  • 8) Jacksonville Jaguars

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -210 --> This Week's Odds: -320

  • 7) Indianapolis Colts

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -280 --> This Week's Odds: -450

     

  • 6) Detroit Lions

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -355 --> This Week's Odds: -470

     

  • 5) Green Bay Packers

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -430 --> This Week's Odds: -500

  • 4) San Francisco 49ers

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -290 --> This Week's Odds: -520

  • 3) Tampa Bay Buccaneers

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -355 --> This Week's Odds: -590

  • 2) Philadelphia Eagles

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -1500 --> This Week's Odds: -750

  • 1) Buffalo Bills

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -20000 --> This Week's Odds: -4000

