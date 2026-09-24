TST Images: Valkyries beat Sparks, 76-75, at Crypto Arena

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The Sporting Tribune
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KC
-10.5
-719
O 45.5
MIA
+10.5
+520
U 45.5
CAR
-2.5
-142
O 41.5
CLE
+2.5
+120
U 41.5
TEN
+118
O 38.5
NYG
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U 38.5
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JAX
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+7.5
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O 50.5
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-7.5
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U 50.5
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+6.5
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O 47.5
DET
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-319
U 47.5
HOU
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O 42.5
IND
+1.5
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U 42.5
SEA
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O 40.5
WAS
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U 40.5
CIN
-3.5
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PIT
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SF
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MIN
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TB
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LV
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O 43.5
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-3
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U 43.5
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O 44.5
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GB
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