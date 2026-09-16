TST Images: Reds defeat Dodgers, 6-2, at Great American Ball Park

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The Sporting Tribune
Host · Writer
DET
+4.5
+198
O 54.5
BUF
-4.5
-240
U 54.5
PHI
-7
-350
O 39.5
TEN
+7
+280
U 39.5
PIT
+205
O 41.5
NE
-250
U 41.5
MIN
+188
O 48.5
CHI
-220
U 48.5
CAR
-2.5
-132
O 43.5
ATL
+2.5
+112
U 43.5
GB
-3.5
-174
O 44.5
NYJ
+3.5
+146
U 44.5
NO
+8.5
+315
O 46.5
BAL
-8.5
-400
U 46.5
CIN
+124
O 45.5
HOU
-146
U 45.5
CLE
+360
TB
-461
JAX
+126
DEN
-148
LV
+6.5
+250
LAC
-6.5
-310
SEA
-196
ARI
+164
MIA
+13.5
+640
SF
-13.5
-952
WAS
+176
O 50.5
DAL
-210
U 50.5
IND
+265
KC
-330
NYG
+7.5
O 47.5
LAR
-7.5
U 47.5