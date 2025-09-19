Live NowLive
NCAAF · 14 minutes ago

CBS Sports Ranks Top 15 College QB NFL Prospects: Freshman on Top

John Canady

Host · Writer

  • 15) Taylen Green, Arkansas

    Draft-Eligible In: 2026

    Week 3 Stats: 305 passing yards, 115 rushing yards, 2 TDs, 0 INTs, 96.0 QBR in loss at Ole Miss

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 2) Garrett Nussmeier, LSU

    Draft-Eligible In: 2026

    Week 3 Stats: 220 passing yards, 1 TD, 1 INT, 73.3 QBR in win vs Florida

  • 3) Jaron-Keawe Sagapolutele, California

    Draft-Eligible In: 2028

    Week 3 Stats: 279 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 75.0 QBR in win vs Minnesota

  • 4) Dylan Raiola, Nebraska

    Draft-Eligible In: 2027

    Week 3 Stats: 222 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 80.1 QBR in win vs Houston Christian

  • 5) Drew Allar, Penn State

    Draft-Eligible In: 2026

    Week 3 Stats: 209 passing yards, 1 TD, 1 INT, 19.6 QBR in win vs Villanova

  • 6) LaNorris Sellers, South Carolina

    Draft-Eligible In: 2026

    Week 3 Stats: 94 passing yards, 0 TDs, 1 INT, 35.2 QBR in loss vs Vanderbilt (Left Game Due to Injury)

  • 7) Fernando Mendoza, Indiana

    Draft-Eligible In: 2026

    Week 3 Stats: 270 passing yards, 6 TDs, 0 INTs, 93.4 QBR in win vs Indiana State

  • 8) Carson Beck, Miami

    Draft-Eligible In: 2026

    Week 3 Stats: 340 passing yards, 4 TDs, 2 INTs, 91.4 QBR in win vs South Florida

  • 9) John Mateer, Oklahoma

    Draft-Eligible In: 2026

    Week 3 Stats: 282 passing yards, 63 rushing yards, 3 TDs, 1 INT, 72.24 QBR in win at Temple

  • 10) Dante Moore, Oregon

    Draft-Eligible In: 2026

    Week 3 Stats: 178 passing yards, 1 TD, 1 INT, 90.8 QBR in win at Northwestern

  • 11) Keelon Russell, Alabama

    Draft-Eligible In: 2028

    Week 3 Stats: DNP vs. Wisconsin

  • 12) Malik Washington, Maryland

    Draft-Eligible In: 2028

    Week 3 Stats: 261 passing yards, 29 rushing yards, 2 TDs, 1 INT, 94.9 QBR in win at Towson

  • 13) DJ Lagway, Florida

    Draft-Eligible In: 2027

    Week 3 Stats: 287 passing yards, 1 TD, 5 INTs, 56.2 QBR in loss at LSU

  • 14) Eli Holstein, Pittsburgh

    Draft-Eligible In: 2027

    Week 3 Stats: 303 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 28.5 QBR in loss at West Virginia

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

