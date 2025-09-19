CBS Sports Ranks Top 15 College QB NFL Prospects: Freshman on Top
John Canady
Host · Writer
15) Taylen Green, Arkansas
Draft-Eligible In: 2026
Week 3 Stats: 305 passing yards, 115 rushing yards, 2 TDs, 0 INTs, 96.0 QBR in loss at Ole Miss
1) Bryce Underwood, Michigan
Draft-Eligible In: 2028
Week 3 Stats: 235 passing yards, 114 rushing yards, 3 TDs, 1 INT, 97.1 QBR in win vs Central Michigan
2) Garrett Nussmeier, LSU
Draft-Eligible In: 2026
Week 3 Stats: 220 passing yards, 1 TD, 1 INT, 73.3 QBR in win vs Florida
3) Jaron-Keawe Sagapolutele, California
Draft-Eligible In: 2028
Week 3 Stats: 279 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 75.0 QBR in win vs Minnesota
4) Dylan Raiola, Nebraska
Draft-Eligible In: 2027
Week 3 Stats: 222 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 80.1 QBR in win vs Houston Christian
5) Drew Allar, Penn State
Draft-Eligible In: 2026
Week 3 Stats: 209 passing yards, 1 TD, 1 INT, 19.6 QBR in win vs Villanova
6) LaNorris Sellers, South Carolina
Draft-Eligible In: 2026
Week 3 Stats: 94 passing yards, 0 TDs, 1 INT, 35.2 QBR in loss vs Vanderbilt (Left Game Due to Injury)
7) Fernando Mendoza, Indiana
Draft-Eligible In: 2026
Week 3 Stats: 270 passing yards, 6 TDs, 0 INTs, 93.4 QBR in win vs Indiana State
8) Carson Beck, Miami
Draft-Eligible In: 2026
Week 3 Stats: 340 passing yards, 4 TDs, 2 INTs, 91.4 QBR in win vs South Florida
9) John Mateer, Oklahoma
Draft-Eligible In: 2026
Week 3 Stats: 282 passing yards, 63 rushing yards, 3 TDs, 1 INT, 72.24 QBR in win at Temple
10) Dante Moore, Oregon
Draft-Eligible In: 2026
Week 3 Stats: 178 passing yards, 1 TD, 1 INT, 90.8 QBR in win at Northwestern
11) Keelon Russell, Alabama
Draft-Eligible In: 2028
Week 3 Stats: DNP vs. Wisconsin
12) Malik Washington, Maryland
Draft-Eligible In: 2028
Week 3 Stats: 261 passing yards, 29 rushing yards, 2 TDs, 1 INT, 94.9 QBR in win at Towson
13) DJ Lagway, Florida
Draft-Eligible In: 2027
Week 3 Stats: 287 passing yards, 1 TD, 5 INTs, 56.2 QBR in loss at LSU
14) Eli Holstein, Pittsburgh
Draft-Eligible In: 2027
Week 3 Stats: 303 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 28.5 QBR in loss at West Virginia
