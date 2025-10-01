Live NowLive
NCAAF · 4 hours ago

College Football: Ranking All 16 SEC Quarterbacks by ESPN’s QBR

Joe Cervenka

Host · Writer

  • 1) Diego Pavia, Vanderbilt Commodores

    2025 Season QBR: 88.4

    Week 5 QBR: 92.9 in win vs Utah State

    Week 6 Matchup: at Alabama

    Heisman Odds: +1700

  • 15) DJ Lagway, Florida Gators

    2025 Season QBR: 46.9

    Week 4 QBR: 24.1 in loss at Miami (Week 5 Bye)

    Week 6 Matchup: vs Texas

    Heisman Odds: +25000

  • 14) Blake Shapen, Mississippi State Bulldogs

    2025 Season QBR: 54.3

    Week 5 QBR: 22.9 in loss vs Tennessee

    Week 6 Matchup: at Texas A&M

    Heisman Odds: +30000

  • 13) Arch Manning, Texas Longhorns

    2025 Season QBR: 57.2

    Week 4 QBR: 81.6 in win vs Sam Houston (Week 5 Bye)

    Week 6 Matchup: at Florida

    Heisman Odds: +5000

  • 12) LaNorris Sellers, South Carolina Gamecocks

    2025 Season QBR: 66.1

    Week 5 QBR: 94.8 in win vs Kentucky

    Week 6 Bye

    Heisman Odds: +10000

  • 11) Marcel Reed, Texas A&M Aggies

    2025 Season QBR: 66.6

    Week 5 QBR: 35.1 in win vs Auburn

    Week 6 Matchup: vs Mississippi State

    Heisman Odds: +2000

  • 10) Jackson Arnold, Auburn Tigers

    2025 Season QBR: 70.0

    Week 5 QBR: 35.1 in loss at Texas A&M

    Week 6 Bye

    Heisman Odds: +30000

  • 9) Joey Aguilar, Tennessee Volunteers

    2025 Season QBR: 72.1

    Week 5 QBR: 67.7 in win at Mississippi State

    Week 6 Bye

    Heisman Odds: +1700

  • 8) John Mateer, Oklahoma Sooners

    2025 Season QBR: 75.5

    Week 4 QBR: 65.8 in win vs Auburn (Week 5 Bye)

    Week 6 Matchup: vs Kent State

    Heisman Odds: +4000

  • 7) Garrett Nussmeier, LSU Tigers

    2025 Season QBR: 76.4

    Week 5 QBR: 75.3 in loss at Ole Miss

    Week 6 Bye

    Heisman Odds: +3500

  • 6) Beau Pribula, Missouri Tigers

    2025 Season QBR: 77.5

    Week 5 QBR: 29.4 in win vs UMass

    Week 6 Bye

    Heisman Odds: +3000

  • 5) Ty Simpson, Alabama Crimson Tide

    2025 Season QBR: 84.2

    Week 5 QBR: 90.1 in win at Georgia

    Week 6 Matchup: vs Vanderbilt

    Heisman Odds: +950

  • 4) Taylen Green, Arkansas Razorbacks

    2025 Season QBR: 87.6

    Week 5 QBR: 51.3 in loss vs Notre Dame

    Week 6 Bye

    Heisman Odds: +15000

  • 3) Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels

    2025 Season QBR: 87.6 (three starts this season)

    Week 5 QBR: 86.9 in win vs LSU

    Week 6 Bye

    Heisman Odds: +1200

  • 2) Gunner Stockton, Georgia Bulldogs

    2025 Season QBR: 88.1

    Week 5 QBR: 78.6 in loss vs Alabama

    Week 6 Matchup: vs Kentucky

    Heisman Odds: +2500

