College Football: Ranking All 16 SEC Quarterbacks by ESPN’s QBR
Joe Cervenka
Host · Writer
1) Diego Pavia, Vanderbilt Commodores
2025 Season QBR: 88.4
Week 5 QBR: 92.9 in win vs Utah State
Week 6 Matchup: at Alabama
Heisman Odds: +1700
16) Cutter Boley, Kentucky Wildcats
2025 Season QBR: 18.7 (two starts)
Week 5 QBR: 10.8 in loss at South Carolina
Week 6 Matchup: at Georgia
Heisman Odds: OTB
15) DJ Lagway, Florida Gators
2025 Season QBR: 46.9
Week 4 QBR: 24.1 in loss at Miami (Week 5 Bye)
Week 6 Matchup: vs Texas
Heisman Odds: +25000
14) Blake Shapen, Mississippi State Bulldogs
2025 Season QBR: 54.3
Week 5 QBR: 22.9 in loss vs Tennessee
Week 6 Matchup: at Texas A&M
Heisman Odds: +30000
13) Arch Manning, Texas Longhorns
2025 Season QBR: 57.2
Week 4 QBR: 81.6 in win vs Sam Houston (Week 5 Bye)
Week 6 Matchup: at Florida
Heisman Odds: +5000
12) LaNorris Sellers, South Carolina Gamecocks
2025 Season QBR: 66.1
Week 5 QBR: 94.8 in win vs Kentucky
Week 6 Bye
Heisman Odds: +10000
11) Marcel Reed, Texas A&M Aggies
2025 Season QBR: 66.6
Week 5 QBR: 35.1 in win vs Auburn
Week 6 Matchup: vs Mississippi State
Heisman Odds: +2000
10) Jackson Arnold, Auburn Tigers
2025 Season QBR: 70.0
Week 5 QBR: 35.1 in loss at Texas A&M
Week 6 Bye
Heisman Odds: +30000
9) Joey Aguilar, Tennessee Volunteers
2025 Season QBR: 72.1
Week 5 QBR: 67.7 in win at Mississippi State
Week 6 Bye
Heisman Odds: +1700
8) John Mateer, Oklahoma Sooners
2025 Season QBR: 75.5
Week 4 QBR: 65.8 in win vs Auburn (Week 5 Bye)
Week 6 Matchup: vs Kent State
Heisman Odds: +4000
7) Garrett Nussmeier, LSU Tigers
2025 Season QBR: 76.4
Week 5 QBR: 75.3 in loss at Ole Miss
Week 6 Bye
Heisman Odds: +3500
6) Beau Pribula, Missouri Tigers
2025 Season QBR: 77.5
Week 5 QBR: 29.4 in win vs UMass
Week 6 Bye
Heisman Odds: +3000
5) Ty Simpson, Alabama Crimson Tide
2025 Season QBR: 84.2
Week 5 QBR: 90.1 in win at Georgia
Week 6 Matchup: vs Vanderbilt
Heisman Odds: +950
4) Taylen Green, Arkansas Razorbacks
2025 Season QBR: 87.6
Week 5 QBR: 51.3 in loss vs Notre Dame
Week 6 Bye
Heisman Odds: +15000
3) Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels
2025 Season QBR: 87.6 (three starts this season)
Week 5 QBR: 86.9 in win vs LSU
Week 6 Bye
Heisman Odds: +1200
2) Gunner Stockton, Georgia Bulldogs
2025 Season QBR: 88.1
Week 5 QBR: 78.6 in loss vs Alabama
Week 6 Matchup: vs Kentucky
Heisman Odds: +2500
1) Diego Pavia, Vanderbilt Commodores
2025 Season QBR: 88.4
Week 5 QBR: 92.9 in win vs Utah State
Week 6 Matchup: at Alabama
Heisman Odds: +1700
16) Cutter Boley, Kentucky Wildcats
2025 Season QBR: 18.7 (two starts)
Week 5 QBR: 10.8 in loss at South Carolina
Week 6 Matchup: at Georgia
Heisman Odds: OTB
MORE ARTICLES
NCAAF · 43 minutes ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 1 hour ago
Grant White
NCAAF · 1 hour ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 2 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 3 hours ago
John Canady
NCAAF · 3 hours ago
Danny Mogollon
NCAAF · 4 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 5 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 5 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 5 hours ago
Joe Cervenka