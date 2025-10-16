Live NowLive
NCAAF · 3 hours ago

College Football: Ranking All 16 SEC Quarterbacks by ESPN’s QBR

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Taylen Green, Arkansas Razorbacks

    2025 Season QBR: 90.1

    Week 7 QBR: 94.5 in loss at Tennessee

    Week 8 Matchup: vs Texas A&M

    Heisman Odds: OTB

  • 15) Blake Shapen, Mississippi State Bulldogs

    2025 Season QBR: 51.5

    Week 6 QBR: 51.2 in loss at Texas A&M (Week 7 Bye)

    Week 8 Matchup: at Florida

    Heisman Odds: OTB

  • 14) LaNorris Sellers, South Carolina Gamecocks

    2025 Season QBR: 58.5

    Week 7 QBR: 52.2 in loss vs Georgia

    Week 8 Matchup: vs Oklahoma

    Heisman Odds: +25000

  • 13) DJ Lagway, Florida Gators

    2025 Season QBR: 62.2

    Week 7 QBR: 60.6 in loss at Texas A&M

    Week 8 Matchup: vs Mississippi State

    Heisman Odds: +25000

  • 12) Jackson Arnold, Auburn Tigers

    2025 Season QBR: 66.3

    Week 7 QBR: 52.2 in loss vs Georgia

    Week 8 Matchup: vs Missouri

    Heisman Odds: OTB

  • 11) Arch Manning, Texas Longhorns

    2025 Season QBR: 67.7

    Week 7 QBR: 89.0 in win vs Oklahoma

    Week 8 Matchup: vs Oklahoma

    Heisman Odds: +17500

  • 10) John Mateer, Oklahoma Sooners

    2025 Season QBR: 68.3

    Week 7 QBR: 42.8 in loss at Texas

    Week 8 Matchup: at South Carolina

    Heisman Odds: +10000

  • 9) Marcel Reed, Texas A&M Aggies

    2025 Season QBR: 69.2

    Week 7 QBR: 80.3 in win vs Florida

    Week 8 Matchup: at Arkansas

    Heisman Odds: +1600

  • 8) Joey Aguilar, Tennessee Volunteers

    2025 Season QBR: 73.1

    Week 7 QBR: 74.9 in win vs Arkansas

    Week 8 Matchup: at Alabama

    Heisman Odds: +4000

  • 7) Garrett Nussmeier, LSU Tigers

    2025 Season QBR: 75.9

    Week 7 QBR: 74.9 in win vs South Carolina

    Week 8 Matchup: at Vanderbilt

    Heisman Odds: +6000

  • 6) Beau Pribula, Missouri Tigers

    2025 Season QBR: 77.8

    Week 7 QBR: 75.8 in loss vs Alabama

    Week 8 Matchup: at Auburn

    Heisman Odds: +25000

  • 5) Ty Simpson, Alabama Crimson Tide

    2025 Season QBR: 81.5

    Week 7 QBR: 77.6 in win at Missouri

    Week 8 Matchup: vs Tennessee

    Heisman Odds: +320

  • 4) Diego Pavia, Vanderbilt Commodores

    2025 Season QBR: 82.5

    Week 6 QBR: 53.7 in loss at Alabama (Week 7 Bye)

    Week 8 Matchup: vs LSU

    Heisman Odds: +5500

  • 3) Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels

    2025 Season QBR: 84.2 (four starts this season)

    Week 7 QBR: 60.6 in win vs Washington State

    Week 8 Matchup: at Georgia

    Heisman Odds: +2500

  • 2) Gunner Stockton, Georgia Bulldogs

    2025 Season QBR: 88.0

    Week 7 QBR: 83.8 in win at Auburn

    Week 8 Matchup: vs Ole Miss

    Heisman Odds: +2500

