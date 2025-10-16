College Football: Ranking All 16 SEC Quarterbacks by ESPN’s QBR

1) Taylen Green, Arkansas Razorbacks
2025 Season QBR: 90.1
Week 7 QBR: 94.5 in loss at Tennessee
Week 8 Matchup: vs Texas A&M
Heisman Odds: OTB
16) Cutter Boley, Kentucky Wildcats
2025 Season QBR: 39.5 (four starts)
Week 6 QBR: 76.9 in loss at Georgia (Week 7 Bye)
Week 8 Matchup: vs Texas
Heisman Odds: OTB
15) Blake Shapen, Mississippi State Bulldogs
2025 Season QBR: 51.5
Week 6 QBR: 51.2 in loss at Texas A&M (Week 7 Bye)
Week 8 Matchup: at Florida
Heisman Odds: OTB
14) LaNorris Sellers, South Carolina Gamecocks
2025 Season QBR: 58.5
Week 7 QBR: 52.2 in loss vs Georgia
Week 8 Matchup: vs Oklahoma
Heisman Odds: +25000
13) DJ Lagway, Florida Gators
2025 Season QBR: 62.2
Week 7 QBR: 60.6 in loss at Texas A&M
Week 8 Matchup: vs Mississippi State
Heisman Odds: +25000
12) Jackson Arnold, Auburn Tigers
2025 Season QBR: 66.3
Week 7 QBR: 52.2 in loss vs Georgia
Week 8 Matchup: vs Missouri
Heisman Odds: OTB
11) Arch Manning, Texas Longhorns
2025 Season QBR: 67.7
Week 7 QBR: 89.0 in win vs Oklahoma
Week 8 Matchup: vs Oklahoma
Heisman Odds: +17500
10) John Mateer, Oklahoma Sooners
2025 Season QBR: 68.3
Week 7 QBR: 42.8 in loss at Texas
Week 8 Matchup: at South Carolina
Heisman Odds: +10000
9) Marcel Reed, Texas A&M Aggies
2025 Season QBR: 69.2
Week 7 QBR: 80.3 in win vs Florida
Week 8 Matchup: at Arkansas
Heisman Odds: +1600
8) Joey Aguilar, Tennessee Volunteers
2025 Season QBR: 73.1
Week 7 QBR: 74.9 in win vs Arkansas
Week 8 Matchup: at Alabama
Heisman Odds: +4000
7) Garrett Nussmeier, LSU Tigers
2025 Season QBR: 75.9
Week 7 QBR: 74.9 in win vs South Carolina
Week 8 Matchup: at Vanderbilt
Heisman Odds: +6000
6) Beau Pribula, Missouri Tigers
2025 Season QBR: 77.8
Week 7 QBR: 75.8 in loss vs Alabama
Week 8 Matchup: at Auburn
Heisman Odds: +25000
5) Ty Simpson, Alabama Crimson Tide
2025 Season QBR: 81.5
Week 7 QBR: 77.6 in win at Missouri
Week 8 Matchup: vs Tennessee
Heisman Odds: +320
4) Diego Pavia, Vanderbilt Commodores
2025 Season QBR: 82.5
Week 6 QBR: 53.7 in loss at Alabama (Week 7 Bye)
Week 8 Matchup: vs LSU
Heisman Odds: +5500
3) Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels
2025 Season QBR: 84.2 (four starts this season)
Week 7 QBR: 60.6 in win vs Washington State
Week 8 Matchup: at Georgia
Heisman Odds: +2500
2) Gunner Stockton, Georgia Bulldogs
2025 Season QBR: 88.0
Week 7 QBR: 83.8 in win at Auburn
Week 8 Matchup: vs Ole Miss
Heisman Odds: +2500
NCAAF · 3 hours ago
College Football: Ranking All 16 SEC Quarterbacks by ESPN’s QBR
Sportsgrid Staff
Host · Writer
