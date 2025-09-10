ESPN Ranks All 16 SEC Quarterbacks After Week 2: Go-Go Green
1) Beau Pribula, Missouri Tigers
Heisman Odds: +1000
Week 2 Stats: 334 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 82.7 QBR
Season Stats: 617 passing yards, 7 TDs, 0 INTs, 82.0 QBR
16) Zach Calzada, Kentucky Wildcats
Heisman Odds: N/A
Week 2 Stats: 149 passing yards, 0 TDs, 0 INTs, 30.1 QBR
Season Stats: 234 passing yards, 1 TD, 1 INT, 29.3 QBR
15) DJ Lagway, Florida Gators
Heisman Odds: +5000
Week 2 Stats: 222 passing yards, 1 TD, 1 INT, 58.8 QBR
Season Stats: 342 passing yards, 4 TDs, 1 INT, 52.4 QBR
14) Jackson Arnold, Auburn Tigers
Heisman Odds: +2000
Week 2 Stats: 251 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 70.2 QBR
Season Stats: 359 passing yards, 5 TDs, 0 INTs, 87.5 QBR
13) Blake Shapen, Mississippi State Bulldogs
Heisman Odds: +40000
Week 2 Stats: 279 passing yards, 3 TD, 0 INTs, 42.0 QBR
Season Stats: 551 passing yards, 4 TDs, 1 INT, 55.3 QBR
12) LaNorris Sellers, South Carolina Gamecocks
Heisman Odds: +1800
Week 2 Stats: 128 passing yards, 1 TD, 0 INTs, 23 rushing yards
Season Stats: 337 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 47.3 QBR
11) Austin Simmons, Ole Miss Rebels
Heisman Odds: +6000
Week 2 Stats: 235 passing yards, 1 TDs, 2 INTs, 44 rushing yards
Season Stats: 576 passing yards, 4 TDs, 4 INTs, 70.0 QBR
10) Marcel Reed, Texas A&M Aggies
Heisman Odds: +2500
Week 2 Stats: 220 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 66 rushing yards
Season Stats: 509 passing yards, 8 TDs, 0 INTs, 70.8 QBR
9) Ty Simpson, Alabama Crimson Tide
Heisman Odds: +3500
Week 2 Stats: 226 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 99.3 QBR
Season Stats: 480 passing yards, 6 TDs, 0 INTs, 75.7 QBR
8) Gunner Stockton, Georgia Bulldogs
Heisman Odds: +1600
Week 2 Stats: 227 passing yards, 0 TDs, 0 INTs, 39.9 QBR
Season Stats: 417 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 82.1 QBR
7) Arch Manning, Texas Longhorns
Heisman Odds: +1300
Week 2 Stats: 295 passing yards, 5 TDs, 1 INT, 74.4 QBR
Season Stats: 465 passing yards, 6 TDs, 2 INTs, 63.0 QBR
6) Garrett Nussmeier, LSU Tigers
Heisman Odds: +1000
Week 2 Stats: 237 passing yards, 1 TD, 1 INT, 64.6 QBR
Season Stats: 469 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 76.4 QBR
5) Joey Aguilar, Tennessee Volunteers
Heisman Odds: +3500
Week 2 Stats: 288 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 74.1 QBR
Season Stats: 535 passing yards, 5 TDs, 0 INTs, 68.7 QBR
4) Diego Pavia, Vanderbilt Commodores
Heisman Odds: +15000
Week 2 Stats: 193 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 88.7 QBR
Season Stats: 468 passing yards, 5 TDs, 1 INT, 87.3 QBR
3) Taylen Green, Arkansas Razorbacks
Heisman Odds: +10000
Week 2 Stats: 239 passing yards, 5 TDs, 2 INTs, 95.5 QBR, 151 rushing yards
Season Stats: 561 passing yards, 11 TDs, 2 INTs, 91.1 QBR, 192 rushing yards
2) John Mateer, Oklahoma Sooners
Heisman Odds: +1000
Week 2 Stats: 277 passing yards, 3 TDs, 1 INT, 74 rushing yards, 79.2 QBR
Season Stats: 662 passing yards, 7 TDs, 2 INTs, 98 rushing yards, 79.4 QBR
