NCAAF · 4 hours ago

ESPN Ranks All 16 SEC Quarterbacks After Week 2: Go-Go Green

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Beau Pribula, Missouri Tigers

    Heisman Odds: +1000

    Week 2 Stats: 334 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 82.7 QBR

    Season Stats: 617 passing yards, 7 TDs, 0 INTs, 82.0 QBR

  • 15) DJ Lagway, Florida Gators

    Heisman Odds: +5000

    Week 2 Stats: 222 passing yards, 1 TD, 1 INT, 58.8 QBR

    Season Stats: 342 passing yards, 4 TDs, 1 INT, 52.4 QBR

  • 14) Jackson Arnold, Auburn Tigers

    Heisman Odds: +2000

    Week 2 Stats: 251 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 70.2 QBR

    Season Stats: 359 passing yards, 5 TDs, 0 INTs, 87.5 QBR

  • 13) Blake Shapen, Mississippi State Bulldogs

    Heisman Odds: +40000

    Week 2 Stats: 279 passing yards, 3 TD, 0 INTs, 42.0 QBR

    Season Stats: 551 passing yards, 4 TDs, 1 INT, 55.3 QBR

  • 12) LaNorris Sellers, South Carolina Gamecocks

    Heisman Odds: +1800

    Week 2 Stats: 128 passing yards, 1 TD, 0 INTs, 23 rushing yards

    Season Stats: 337 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 47.3 QBR

  • 11) Austin Simmons, Ole Miss Rebels

    Heisman Odds: +6000

    Week 2 Stats: 235 passing yards, 1 TDs, 2 INTs, 44 rushing yards

    Season Stats: 576 passing yards, 4 TDs, 4 INTs, 70.0 QBR

  • 10) Marcel Reed, Texas A&M Aggies

    Heisman Odds: +2500

    Week 2 Stats: 220 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 66 rushing yards

    Season Stats: 509 passing yards, 8 TDs, 0 INTs, 70.8 QBR

  • 9) Ty Simpson, Alabama Crimson Tide

    Heisman Odds: +3500

    Week 2 Stats: 226 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 99.3 QBR

    Season Stats: 480 passing yards, 6 TDs, 0 INTs, 75.7 QBR

  • 8) Gunner Stockton, Georgia Bulldogs

    Heisman Odds: +1600

    Week 2 Stats: 227 passing yards, 0 TDs, 0 INTs, 39.9 QBR

    Season Stats: 417 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 82.1 QBR

  • 7) Arch Manning, Texas Longhorns

    Heisman Odds: +1300

    Week 2 Stats: 295 passing yards, 5 TDs, 1 INT, 74.4 QBR

    Season Stats: 465 passing yards, 6 TDs, 2 INTs, 63.0 QBR

  • 6) Garrett Nussmeier, LSU Tigers

    Heisman Odds: +1000

    Week 2 Stats: 237 passing yards, 1 TD, 1 INT, 64.6 QBR

    Season Stats: 469 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 76.4 QBR

  • 5) Joey Aguilar, Tennessee Volunteers

    Heisman Odds: +3500

    Week 2 Stats: 288 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 74.1 QBR

    Season Stats: 535 passing yards, 5 TDs, 0 INTs, 68.7 QBR

  • 4) Diego Pavia, Vanderbilt Commodores

    Heisman Odds: +15000

    Week 2 Stats: 193 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 88.7 QBR

    Season Stats: 468 passing yards, 5 TDs, 1 INT, 87.3 QBR

  • 3) Taylen Green, Arkansas Razorbacks

    Heisman Odds: +10000

    Week 2 Stats: 239 passing yards, 5 TDs, 2 INTs, 95.5 QBR, 151 rushing yards

    Season Stats: 561 passing yards, 11 TDs, 2 INTs, 91.1 QBR, 192 rushing yards

  • 2) John Mateer, Oklahoma Sooners

    Heisman Odds: +1000

    Week 2 Stats: 277 passing yards, 3 TDs, 1 INT, 74 rushing yards, 79.2 QBR

    Season Stats: 662 passing yards, 7 TDs, 2 INTs, 98 rushing yards, 79.4 QBR

