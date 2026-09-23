ESPN’s College Football Playoff Projections Ahead of Week 4

Projected 12-Team Playoff Bracket, Matchups & Quarterfinals
Based on ESPN's rankings, the seeding would be:
First-round byes
First-round games
On campus, Dec. 18 and 19
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No. 12 Boise State (highest Group of 6) at No. 5 Miami (ACC champ)
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No. 11 USC at No. 6 Notre Dame
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No. 10 BYU (Big 12 champ) at No. 7 Alabama
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No. 9 Indiana at No. 8 LSU
Quarterfinal games
Vrbo Fiesta Bowl on Dec. 30, Chick-fil-A Peach Bowl, Goodyear Cotton Bowl Classic and Rose Bowl Game presented by Prudential on Jan. 1.
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No. 12 Boise State/No. 5 Miami winner vs. No. 4 Georgia
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No. 11 USC/No. 6 Notre Dame winner vs. No. 3 Ohio State
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No. 10 BYU/No. 7 Alabama winner vs. No. 2 Ole Miss
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No. 9 Indiana/No. 8 LSU winner vs. No. 1 Texas