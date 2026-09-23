ESPN’s College Football Playoff Projections Ahead of Week 4

8. LSU Tigers (2-1)

First-Round Home Game (No. 8 Seed) - SEC At-Large

Despite coming up just short in a wild, hostile environment at Oxford, Lane Kiffin's LSU Tigers remain firmly entrenched in the 12-team picture. Backed by Arizona State transfer Sam Leavitt under center and a solid non-conference victory over Clemson, LSU has the firepower to bounce back down the stretch.