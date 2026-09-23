Ranking the Top 5 2026 Heisman Trophy Candidates Going Into Week 4

1. Trinidad Chambliss, Ole Miss
Trinidad Chambliss Heisman Trophy Profile
- Position: Quarterback
- Height: 6’0”
- Weight: 210
- School: Ole Miss
- Class: Fifth-year senior
Trinidad Chambliss Week 3 Stats vs. LSU
- Passing: 33/48
- Yards: 363 yards
- Passing Touchdowns: 2
- Interceptions: 1
- Rushing Touchdowns: 1
Dual-threat quarterback Trinidad Chambliss has jumped immediately to the top spot after this sensational performance in the Rebels' 32-24 win over LSU. The ripple effect will also be felt in the 2027 NFL Draft quarterback order. The win against former coach Lane Kiffin has Ole Miss flying high.
Trinidad Chambliss 2026 Stats
- Passing Yards: 924
- Passing Touchdowns: 7
- Interceptions: 2
- Rushing Yards: 64
- Rushing Touchdowns: 2
Trinidad Chambliss Resume
- AP Top 25 Ranking: 4
- Team Record: 3-0
- Last Game: LSU, Win, 32-24
- Next Opponent: at Florida