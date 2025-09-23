Live NowLive
NCAAF · 3 hours ago

On3’s Top 10 Heisman Rankings After Week 4 of 2025 College Football Season

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 10) QB Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels

    Heisman Odds: +5000

    Week 4 Stats: 307 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 90.1 QBR

    Season Stats: 719 passing yards, 4 TDs, 2 INTs, 88.5 QBR

  • 2) QB Tommy Castellanos, Florida State Seminoles

    Heisman Odds: +2500

    Week 4 Stats: 205 passing yards, 0 TDs, 1 INTs, 95.8 QBR

    Season Stats: 594 passing yards, 3 TDs, 1 INTs, 91.6 QBR

  • 3) QB Marcel Reed, Texas A&M Aggies

    Heisman Odds: +1700

    Week 3 Stats: 360 passing yards, 2 TDs, 1 INTs, 77.9 QBR

    Season Stats: 869 passing yards, 9 TDs, 1 INTs, 74.8 QBR

  • 4) QB Diego Pavia, Vanderbilt Commodores

    Heisman Odds: +3500

    Week 4 Stats: 245 passing yards, 1 TDs, 0 INTs, 93.3 QBR

    Season Stats: 890 passing yards, 8 TDs, 2 INTs, 85.7 QBR

  • 5) QB Carson Beck, Miami Hurricanes

    Heisman Odds: +1300

    Week 4 Stats: 160 passing yards, 0 TDs, 1 INTs, 51.4 QBR

    Season Stats: 972 passing yards, 7 TDs, 3 INTs, 81.5 QBR

  • 6) DL Rueben Bain Jr., Miami Hurricanes

    Heisman Odds: +15000

    Week 4 Stats: 7 tackles, 0.5 SACK, 0 FF, 0 FR, o INT, o YDS, 0 TD

    Season Stats: 11 tackles, 2 SACK, 1 FF, 0 FR, 1 INT, 12 YDS, 0 TD

  • 7) QB Dante Moore, Oregon Ducks

    Heisman Odds: +1200

    Week 4 Stats: 305 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 81.4 QBR

    Season Stats: 962 passing yards, 11 TDs, 1 INTs, 83.7 QBR

  • 8) QB Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers

    Heisman Odds: +800

    Week 4 Stats: 267 passing yards, 5 TDs, 0 INTs, 93.6 QBR

    Season Stats: 975 passing yards, 14 TDs, 0 INTs, 84.5 QBR

  • 9) QB Jayden Maiava, USC Trojans

    Heisman Odds: +2000

    Week 4 Stats: 234 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 97.3 QBR

    Season Stats: 1,223 passing yards, 9 TDs, 0 INTs, 95.5 QBR

  • 10) QB Joey Aguilar, Tennessee Volunteers

    Heisman Odds: +1700

    Week 4 Stats: 218 passing yards, 3 TDs, 1 INTs, 59.4 QBR

    Season Stats: 1,124 passing yards, 12 TDs, 3 INTs, 75.6 QBR

