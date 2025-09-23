On3’s Top 10 Heisman Rankings After Week 4 of 2025 College Football Season
Sportsgrid Staff
Host · Writer
10) QB Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels
Heisman Odds: +5000
Week 4 Stats: 307 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 90.1 QBR
Season Stats: 719 passing yards, 4 TDs, 2 INTs, 88.5 QBR
1) QB John Mateer, Oklahoma Sooners
Heisman Odds: +900
Week 4 Stats: 271 passing yards, 1 TDs, 0 INTs, 65.8 QBR
Season Stats: 1,215 passing yards, 6 TDs, 3 INTs, 74.2 QBR
2) QB Tommy Castellanos, Florida State Seminoles
Heisman Odds: +2500
Week 4 Stats: 205 passing yards, 0 TDs, 1 INTs, 95.8 QBR
Season Stats: 594 passing yards, 3 TDs, 1 INTs, 91.6 QBR
3) QB Marcel Reed, Texas A&M Aggies
Heisman Odds: +1700
Week 3 Stats: 360 passing yards, 2 TDs, 1 INTs, 77.9 QBR
Season Stats: 869 passing yards, 9 TDs, 1 INTs, 74.8 QBR
4) QB Diego Pavia, Vanderbilt Commodores
Heisman Odds: +3500
Week 4 Stats: 245 passing yards, 1 TDs, 0 INTs, 93.3 QBR
Season Stats: 890 passing yards, 8 TDs, 2 INTs, 85.7 QBR
5) QB Carson Beck, Miami Hurricanes
Heisman Odds: +1300
Week 4 Stats: 160 passing yards, 0 TDs, 1 INTs, 51.4 QBR
Season Stats: 972 passing yards, 7 TDs, 3 INTs, 81.5 QBR
6) DL Rueben Bain Jr., Miami Hurricanes
Heisman Odds: +15000
Week 4 Stats: 7 tackles, 0.5 SACK, 0 FF, 0 FR, o INT, o YDS, 0 TD
Season Stats: 11 tackles, 2 SACK, 1 FF, 0 FR, 1 INT, 12 YDS, 0 TD
7) QB Dante Moore, Oregon Ducks
Heisman Odds: +1200
Week 4 Stats: 305 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 81.4 QBR
Season Stats: 962 passing yards, 11 TDs, 1 INTs, 83.7 QBR
8) QB Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers
Heisman Odds: +800
Week 4 Stats: 267 passing yards, 5 TDs, 0 INTs, 93.6 QBR
Season Stats: 975 passing yards, 14 TDs, 0 INTs, 84.5 QBR
9) QB Jayden Maiava, USC Trojans
Heisman Odds: +2000
Week 4 Stats: 234 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 97.3 QBR
Season Stats: 1,223 passing yards, 9 TDs, 0 INTs, 95.5 QBR
10) QB Joey Aguilar, Tennessee Volunteers
Heisman Odds: +1700
Week 4 Stats: 218 passing yards, 3 TDs, 1 INTs, 59.4 QBR
Season Stats: 1,124 passing yards, 12 TDs, 3 INTs, 75.6 QBR
