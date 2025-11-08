Power Ranking All 13 One-Loss Teams in College Football Right Now

1) Alabama Crimson Tide

Record: 7-1 (5-0 SEC)



Loss: Week 1 vs. Florida State (31-17)



Best Wins: at Georgia (24-21), vs. Tennessee (37-20), at Missouri (27-24)

College Football Playoff Ranking: 4



Strength of Record: 5



Strength of Schedule: 4



National Championship Odds: +700

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – vs. LSU



Time: 7:30 PM



Tickets as low as $57

Sat, Nov 15 – vs. No. 11 Oklahoma



Time: 3:30 PM



Tickets as low as $52

Sat, Nov 22 – vs. Eastern Illinois



Time: 2:00 PM



Tickets as low as $14

Sat, Nov 29 – at Auburn



Time: TBD

2) Oregon Ducks

Record: 7-1 (4-1 Big Ten)



Loss: Week 6 vs. Indiana (30-20)



Best Wins: at Penn State (30-24 2OT), at Northwestern (34-14), at Rutgers (56-10)



College Football Playoff Ranking: 6



Strength of Record: 7



Strength of Schedule: 6



National Championship Odds: +900

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – at No. 20 Iowa



Time: 3:30 PM (CBS)

Fri, Nov 14 – vs. Minnesota



Time: 9:00 PM (FOX)

Sat, Nov 22 – vs. No. 19 USC



Time: TBD

Sat, Nov 29 – at No. 23 Washington



Time: TBD

3) Texas Tech

Record: 8-1 (5-1 Big 12)



Loss: Week 7 at Arizona State (26-22)



Best Wins: at Utah (34-10), at Kansas State (43-20), vs. Houston (35-11)



College Football Playoff Ranking: 8



Strength of Record: 7



Strength of Schedule: 8



National Championship Odds: +3000

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – vs. No. 7 BYU



Time: 12:00 PM

Sat, Nov 15 – vs. UCF



Time: 3:30 PM (FOX)

Sat, Nov 29 – at West Virginia



Time: TBD

4) Georgia Bulldogs

Record: 7-1 (5-1 SEC)



Loss: Week 4 vs. Alabama (24-21)



Best Wins: vs. Ole Miss (43-35), at Auburn (20-10), vs. Florida (24-20)



College Football Playoff Ranking: 5



Strength of Record: 6



Strength of Schedule: 5



National Championship Odds: +1100

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – at Mississippi State



Time: 12:00 PM

Sat, Nov 15 – vs. No. 11 Texas



Time: 7:30 PM

Sat, Nov 22 – vs. Charlotte



Time: 12:45 PM

Fri, Nov 28 – vs. No. 17 Georgia Tech*



Time: 3:30 PM

5) Ole Miss Rebels

Record: 8-1 (5-1 SEC)



Loss: Week 7 at Georgia (43-35)



Best Wins: vs. LSU (24-19), at Oklahoma (34-26), at Kentucky (30-23)



College Football Playoff Ranking: 7



Strength of Record: 4



Strength of Schedule: 10



National Championship Odds: +1800

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – vs. The Citadel



Time: 1:00 PM

Sat, Nov 15 – vs. Florida



Time: 7:00 PM

Fri, Nov 28 – at Mississippi State



Time: 12:00 PM

6) Louisville Cardinals

Record: 7-1 (4-1 ACC)



Loss: Week 5 vs. Virginia (30-27 OT)



Best Wins: at Miami (24-21), at Pittsburgh (34-27), vs. James Madison (28-14)



College Football Playoff Ranking: 9



Strength of Record: 9



Strength of Schedule: 12



National Championship Odds: +8000

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – vs. California



Time: 7:00 PM

Fri, Nov 14 – vs. Clemson



Time: 7:30 PM

Sat, Nov 22 – at SMU



Time: TBD

Sat, Nov 29 – vs. Kentucky



Time: TBD

7) Georgia Tech Yellow Jackets

Record: 8-1 (5-1 ACC)



Loss: Week 9 at NC State (48-36)



Best Wins: vs. Clemson (24-21), at Wake Forest (30-29 OT), at Duke (27-18)



College Football Playoff Ranking: 2



Strength of Record: 3



Strength of Schedule: 7



National Championship Odds: +550

Remaining Schedule

Sat, Nov 15 – at Boston College



Time: 3:30 PM

Sat, Nov 22 – vs. No. 24 Pittsburgh



Time: TBD

Fri, Nov 28 – vs. No. 5 Georgia*



Time: 3:30 PM

8) Memphis Tigers

Record: 8-1 (4-1 AAC)



Loss: Week 7 at UAB (31-24)



Best Wins: vs. Arkansas (32-31), vs. South Florida (34-31), at Troy (28-7)



College Football Playoff Ranking: 18



Strength of Record: 10



Strength of Schedule: 20



National Championship Odds: +25000

Remaining Schedule

Fri, Nov 7 – vs. Tulane



Time: 9:00 PM

Sat, Nov 15 – at East Carolina



Time: 4:00 PM

Thu, Nov 27 – vs. Navy



Time: 7:30 PM

9) North Texas Mean Green

Record: 8-1 (4-1 AAC)



Loss: Week 6 vs. South Florida (63-36)



Best Wins: vs. Washington State (59-10), vs. UTSA (55-17), at Navy (31-17)



College Football Playoff Ranking: 19



Strength of Record: 12



Strength of Schedule: 19



National Championship Odds: +30000

Remaining Schedule

Sat, Nov 15 – at UAB



Time: 2:00 PM

Sat, Nov 22 – at Rice



Time: TBD

Fri, Nov 28 – vs. Temple



Time: 3:30 PM

10) Virginia Cavaliers

Record: 8-1 (5-0 ACC)



Loss: Week 2 at NC State (35-31)



Best Wins: at Louisville (30-27 OT), vs. Florida State (46-38 2OT), at Cal (31-21)



College Football Playoff Ranking: 10



Strength of Record: 8



Strength of Schedule: 9



National Championship Odds: +8500

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – vs. Wake Forest



Time: 7:00 PM

Sat, Nov 15 – at Duke



Time: 3:30 PM

Sat, Nov 29 – vs. Virginia Tech



Time: TBD

11) James Madison Dukes

Record: 7-1 (5-0 Sun Belt)



Loss: Week 2 at Louisville (28-14)



Best Wins: at Liberty (31-13), vs. Old Dominion (63-27), at Texas State (52-20)



College Football Playoff Ranking: 20



Strength of Record: 11



Strength of Schedule: 18



National Championship Odds: +40000

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – at Marshall



Time: 12:00 PM

Sat, Nov 15 – vs. App State



Time: 3:30 PM

Sat, Nov 22 – vs. Washington State



Time: TBD

Sat, Nov 29 – at Coastal Carolina



Time: TBD

12) San Diego State Aztecs

Record: 7-1 (4-0 Mountain West)



Loss: Week 2 at Washington State (36-13)



Best Wins: vs. Cal (34-o), at Fresno State (23-0), vs. Wyoming (24-7)



College Football Playoff Ranking: 22



Strength of Record: 14



Strength of Schedule: 17



National Championship Odds: +50000

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – at Hawai‘i



Time: 11:00 PM

Sat, Nov 15 – vs. Boise State



Time: 10:30 PM (CBSSN)

Sat, Nov 22 – vs. San José State



Time: TBD

Fri, Nov 28 – at New Mexico



Time: 3:30 PM (CBSSN)

13) Navy Midshipmen

Record: 7-1 (5-1 AAC)



Loss: Week 9 at North Texas (31-17)



Best Wins: vs. Air Force (34-31), at Temple (32-31), vs. Florida Atlantic (42-32)



College Football Playoff Ranking: 21



Strength of Record: 13



Strength of Schedule: 15



National Championship Odds: +45000

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – at No. 10 Notre Dame



Time: 7:30 PM (NBC/Peacock)

Sat, Nov 15 – vs. South Florida



Time: 12:00 PM

Thu, Nov 27 – at Memphis



Time: 7:30 PM

Sat, Dec 13 – vs. Army*



Time: 3:00 PM (CBS)