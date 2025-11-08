Power Ranking All 13 One-Loss Teams in College Football Right Now
Danny Mogollon
Host · Writer
Power Ranking All 13 One-Loss Teams in College Football Right Now
1) Alabama Crimson Tide
Record: 7-1 (5-0 SEC)
Loss: Week 1 vs. Florida State (31-17)
Best Wins: at Georgia (24-21), vs. Tennessee (37-20), at Missouri (27-24)
College Football Playoff Ranking: 4
Strength of Record: 5
Strength of Schedule: 4
National Championship Odds: +700
Remaining Schedule
Sat, Nov 8 – vs. LSU
Time: 7:30 PM
Tickets as low as $57
Sat, Nov 15 – vs. No. 11 Oklahoma
Time: 3:30 PM
Tickets as low as $52
Sat, Nov 22 – vs. Eastern Illinois
Time: 2:00 PM
Tickets as low as $14
Sat, Nov 29 – at Auburn
Time: TBD
2) Oregon Ducks
Record: 7-1 (4-1 Big Ten)
Loss: Week 6 vs. Indiana (30-20)
Best Wins: at Penn State (30-24 2OT), at Northwestern (34-14), at Rutgers (56-10)
College Football Playoff Ranking: 6
Strength of Record: 7
Strength of Schedule: 6
National Championship Odds: +900
Remaining Schedule
Sat, Nov 8 – at No. 20 Iowa
Time: 3:30 PM (CBS)
Fri, Nov 14 – vs. Minnesota
Time: 9:00 PM (FOX)
Sat, Nov 22 – vs. No. 19 USC
Time: TBD
Sat, Nov 29 – at No. 23 Washington
Time: TBD
3) Texas Tech
Record: 8-1 (5-1 Big 12)
Loss: Week 7 at Arizona State (26-22)
Best Wins: at Utah (34-10), at Kansas State (43-20), vs. Houston (35-11)
College Football Playoff Ranking: 8
Strength of Record: 7
Strength of Schedule: 8
National Championship Odds: +3000
Remaining Schedule
Sat, Nov 8 – vs. No. 7 BYU
Time: 12:00 PM
Sat, Nov 15 – vs. UCF
Time: 3:30 PM (FOX)
Sat, Nov 29 – at West Virginia
Time: TBD
4) Georgia Bulldogs
Record: 7-1 (5-1 SEC)
Loss: Week 4 vs. Alabama (24-21)
Best Wins: vs. Ole Miss (43-35), at Auburn (20-10), vs. Florida (24-20)
College Football Playoff Ranking: 5
Strength of Record: 6
Strength of Schedule: 5
National Championship Odds: +1100
Remaining Schedule
Sat, Nov 8 – at Mississippi State
Time: 12:00 PM
Sat, Nov 15 – vs. No. 11 Texas
Time: 7:30 PM
Sat, Nov 22 – vs. Charlotte
Time: 12:45 PM
Fri, Nov 28 – vs. No. 17 Georgia Tech*
Time: 3:30 PM
5) Ole Miss Rebels
Record: 8-1 (5-1 SEC)
Loss: Week 7 at Georgia (43-35)
Best Wins: vs. LSU (24-19), at Oklahoma (34-26), at Kentucky (30-23)
College Football Playoff Ranking: 7
Strength of Record: 4
Strength of Schedule: 10
National Championship Odds: +1800
Remaining Schedule
Sat, Nov 8 – vs. The Citadel
Time: 1:00 PM
Sat, Nov 15 – vs. Florida
Time: 7:00 PM
Fri, Nov 28 – at Mississippi State
Time: 12:00 PM
6) Louisville Cardinals
Record: 7-1 (4-1 ACC)
Loss: Week 5 vs. Virginia (30-27 OT)
Best Wins: at Miami (24-21), at Pittsburgh (34-27), vs. James Madison (28-14)
College Football Playoff Ranking: 9
Strength of Record: 9
Strength of Schedule: 12
National Championship Odds: +8000
Remaining Schedule
Sat, Nov 8 – vs. California
Time: 7:00 PM
Fri, Nov 14 – vs. Clemson
Time: 7:30 PM
Sat, Nov 22 – at SMU
Time: TBD
Sat, Nov 29 – vs. Kentucky
Time: TBD
7) Georgia Tech Yellow Jackets
Record: 8-1 (5-1 ACC)
Loss: Week 9 at NC State (48-36)
Best Wins: vs. Clemson (24-21), at Wake Forest (30-29 OT), at Duke (27-18)
College Football Playoff Ranking: 2
Strength of Record: 3
Strength of Schedule: 7
National Championship Odds: +550
Remaining Schedule
Sat, Nov 15 – at Boston College
Time: 3:30 PM
Sat, Nov 22 – vs. No. 24 Pittsburgh
Time: TBD
Fri, Nov 28 – vs. No. 5 Georgia*
Time: 3:30 PM
8) Memphis Tigers
Record: 8-1 (4-1 AAC)
Loss: Week 7 at UAB (31-24)
Best Wins: vs. Arkansas (32-31), vs. South Florida (34-31), at Troy (28-7)
College Football Playoff Ranking: 18
Strength of Record: 10
Strength of Schedule: 20
National Championship Odds: +25000
Remaining Schedule
Fri, Nov 7 – vs. Tulane
Time: 9:00 PM
Sat, Nov 15 – at East Carolina
Time: 4:00 PM
Thu, Nov 27 – vs. Navy
Time: 7:30 PM
9) North Texas Mean Green
Record: 8-1 (4-1 AAC)
Loss: Week 6 vs. South Florida (63-36)
Best Wins: vs. Washington State (59-10), vs. UTSA (55-17), at Navy (31-17)
College Football Playoff Ranking: 19
Strength of Record: 12
Strength of Schedule: 19
National Championship Odds: +30000
Remaining Schedule
Sat, Nov 15 – at UAB
Time: 2:00 PM
Sat, Nov 22 – at Rice
Time: TBD
Fri, Nov 28 – vs. Temple
Time: 3:30 PM
10) Virginia Cavaliers
Record: 8-1 (5-0 ACC)
Loss: Week 2 at NC State (35-31)
Best Wins: at Louisville (30-27 OT), vs. Florida State (46-38 2OT), at Cal (31-21)
College Football Playoff Ranking: 10
Strength of Record: 8
Strength of Schedule: 9
National Championship Odds: +8500
Remaining Schedule
Sat, Nov 8 – vs. Wake Forest
Time: 7:00 PM
Sat, Nov 15 – at Duke
Time: 3:30 PM
Sat, Nov 29 – vs. Virginia Tech
Time: TBD
11) James Madison Dukes
Record: 7-1 (5-0 Sun Belt)
Loss: Week 2 at Louisville (28-14)
Best Wins: at Liberty (31-13), vs. Old Dominion (63-27), at Texas State (52-20)
College Football Playoff Ranking: 20
Strength of Record: 11
Strength of Schedule: 18
National Championship Odds: +40000
Remaining Schedule
Sat, Nov 8 – at Marshall
Time: 12:00 PM
Sat, Nov 15 – vs. App State
Time: 3:30 PM
Sat, Nov 22 – vs. Washington State
Time: TBD
Sat, Nov 29 – at Coastal Carolina
Time: TBD
12) San Diego State Aztecs
Record: 7-1 (4-0 Mountain West)
Loss: Week 2 at Washington State (36-13)
Best Wins: vs. Cal (34-o), at Fresno State (23-0), vs. Wyoming (24-7)
College Football Playoff Ranking: 22
Strength of Record: 14
Strength of Schedule: 17
National Championship Odds: +50000
Remaining Schedule
Sat, Nov 8 – at Hawai‘i
Time: 11:00 PM
Sat, Nov 15 – vs. Boise State
Time: 10:30 PM (CBSSN)
Sat, Nov 22 – vs. San José State
Time: TBD
Fri, Nov 28 – at New Mexico
Time: 3:30 PM (CBSSN)
13) Navy Midshipmen
Record: 7-1 (5-1 AAC)
Loss: Week 9 at North Texas (31-17)
Best Wins: vs. Air Force (34-31), at Temple (32-31), vs. Florida Atlantic (42-32)
College Football Playoff Ranking: 21
Strength of Record: 13
Strength of Schedule: 15
National Championship Odds: +45000
Remaining Schedule
Sat, Nov 8 – at No. 10 Notre Dame
Time: 7:30 PM (NBC/Peacock)
Sat, Nov 15 – vs. South Florida
Time: 12:00 PM
Thu, Nov 27 – at Memphis
Time: 7:30 PM
Sat, Dec 13 – vs. Army*
Time: 3:00 PM (CBS)