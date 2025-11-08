Live NowLive
NCAAF · 5 hours ago

Power Ranking All 13 One-Loss Teams in College Football Right Now

Danny Mogollon

Host · Writer

Power Ranking All 13 One-Loss Teams in College Football Right Now

1) Alabama Crimson Tide

Record: 7-1 (5-0 SEC)

Loss: Week 1 vs. Florida State (31-17)

Best Wins: at Georgia (24-21), vs. Tennessee (37-20), at Missouri (27-24)
College Football Playoff Ranking: 4

Strength of Record: 5

Strength of Schedule: 4

National Championship Odds: +700

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – vs. LSU

Time: 7:30 PM

Tickets as low as $57

Sat, Nov 15 – vs. No. 11 Oklahoma

Time: 3:30 PM

Tickets as low as $52

Sat, Nov 22 – vs. Eastern Illinois

Time: 2:00 PM

Tickets as low as $14

Sat, Nov 29 – at Auburn

Time: TBD

2) Oregon Ducks

Record: 7-1 (4-1 Big Ten)

Loss: Week 6 vs. Indiana (30-20)

Best Wins: at Penn State (30-24 2OT), at Northwestern (34-14), at Rutgers (56-10)

College Football Playoff Ranking: 6

Strength of Record: 7

Strength of Schedule: 6

National Championship Odds: +900

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – at No. 20 Iowa

Time: 3:30 PM (CBS)

Fri, Nov 14 – vs. Minnesota

Time: 9:00 PM (FOX)

Sat, Nov 22 – vs. No. 19 USC

Time: TBD

Sat, Nov 29 – at No. 23 Washington

Time: TBD

3) Texas Tech

Record: 8-1 (5-1 Big 12)

Loss: Week 7 at Arizona State (26-22)

Best Wins: at Utah (34-10), at Kansas State (43-20), vs. Houston (35-11)

College Football Playoff Ranking: 8

Strength of Record: 7

Strength of Schedule: 8

National Championship Odds: +3000

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – vs. No. 7 BYU

Time: 12:00 PM

Sat, Nov 15 – vs. UCF

Time: 3:30 PM (FOX)

Sat, Nov 29 – at West Virginia

Time: TBD

4) Georgia Bulldogs

Record: 7-1 (5-1 SEC)

Loss: Week 4 vs. Alabama (24-21)

Best Wins: vs. Ole Miss (43-35), at Auburn (20-10), vs. Florida (24-20)

College Football Playoff Ranking: 5

Strength of Record: 6

Strength of Schedule: 5

National Championship Odds: +1100

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – at Mississippi State

Time: 12:00 PM

Sat, Nov 15 – vs. No. 11 Texas

Time: 7:30 PM

Sat, Nov 22 – vs. Charlotte

Time: 12:45 PM

Fri, Nov 28 – vs. No. 17 Georgia Tech*

Time: 3:30 PM

5) Ole Miss Rebels

Record: 8-1 (5-1 SEC)

Loss: Week 7 at Georgia (43-35)

Best Wins: vs. LSU (24-19), at Oklahoma (34-26), at Kentucky (30-23)

College Football Playoff Ranking: 7

Strength of Record: 4

Strength of Schedule: 10

National Championship Odds: +1800

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – vs. The Citadel

Time: 1:00 PM

Sat, Nov 15 – vs. Florida

Time: 7:00 PM

Fri, Nov 28 – at Mississippi State

Time: 12:00 PM

6) Louisville Cardinals

Record: 7-1 (4-1 ACC)

Loss: Week 5 vs. Virginia (30-27 OT)

Best Wins: at Miami (24-21), at Pittsburgh (34-27), vs. James Madison (28-14)

College Football Playoff Ranking: 9

Strength of Record: 9

Strength of Schedule: 12

National Championship Odds: +8000

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – vs. California

Time: 7:00 PM

Fri, Nov 14 – vs. Clemson

Time: 7:30 PM

Sat, Nov 22 – at SMU

Time: TBD

Sat, Nov 29 – vs. Kentucky

Time: TBD

7) Georgia Tech Yellow Jackets

Record: 8-1 (5-1 ACC)

Loss: Week 9 at NC State (48-36)

Best Wins: vs. Clemson (24-21), at Wake Forest (30-29 OT), at Duke (27-18)

College Football Playoff Ranking: 2

Strength of Record: 3

Strength of Schedule: 7

National Championship Odds: +550

Remaining Schedule

Sat, Nov 15 – at Boston College

Time: 3:30 PM

Sat, Nov 22 – vs. No. 24 Pittsburgh

Time: TBD

Fri, Nov 28 – vs. No. 5 Georgia*

Time: 3:30 PM

8) Memphis Tigers

Record: 8-1 (4-1 AAC)

Loss: Week 7 at UAB (31-24)

Best Wins: vs. Arkansas (32-31), vs. South Florida (34-31), at Troy (28-7)

College Football Playoff Ranking: 18

Strength of Record: 10

Strength of Schedule: 20

National Championship Odds: +25000

Remaining Schedule

Fri, Nov 7 – vs. Tulane

Time: 9:00 PM

Sat, Nov 15 – at East Carolina

Time: 4:00 PM

Thu, Nov 27 – vs. Navy

Time: 7:30 PM

9) North Texas Mean Green

Record: 8-1 (4-1 AAC)

Loss: Week 6 vs. South Florida (63-36)

Best Wins: vs. Washington State (59-10), vs. UTSA (55-17), at Navy (31-17)

College Football Playoff Ranking: 19

Strength of Record: 12

Strength of Schedule: 19

National Championship Odds: +30000

Remaining Schedule

Sat, Nov 15 – at UAB

Time: 2:00 PM

Sat, Nov 22 – at Rice

Time: TBD

Fri, Nov 28 – vs. Temple

Time: 3:30 PM

10) Virginia Cavaliers

Record: 8-1 (5-0 ACC)

Loss: Week 2 at NC State (35-31)

Best Wins: at Louisville (30-27 OT), vs. Florida State (46-38 2OT), at Cal (31-21)

College Football Playoff Ranking: 10

Strength of Record: 8

Strength of Schedule: 9

National Championship Odds: +8500

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – vs. Wake Forest

Time: 7:00 PM

Sat, Nov 15 – at Duke

Time: 3:30 PM

Sat, Nov 29 – vs. Virginia Tech

Time: TBD

11) James Madison Dukes

Record: 7-1 (5-0 Sun Belt)

Loss: Week 2 at Louisville (28-14)

Best Wins: at Liberty (31-13), vs. Old Dominion (63-27), at Texas State (52-20)

College Football Playoff Ranking: 20

Strength of Record: 11

Strength of Schedule: 18

National Championship Odds: +40000

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – at Marshall

Time: 12:00 PM

Sat, Nov 15 – vs. App State

Time: 3:30 PM

Sat, Nov 22 – vs. Washington State

Time: TBD

Sat, Nov 29 – at Coastal Carolina

Time: TBD

12) San Diego State Aztecs

Record: 7-1 (4-0 Mountain West)

Loss: Week 2 at Washington State (36-13)

Best Wins: vs. Cal (34-o), at Fresno State (23-0), vs. Wyoming (24-7)

College Football Playoff Ranking: 22

Strength of Record: 14

Strength of Schedule: 17

National Championship Odds: +50000

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – at Hawai‘i

Time: 11:00 PM

Sat, Nov 15 – vs. Boise State

Time: 10:30 PM (CBSSN)

Sat, Nov 22 – vs. San José State

Time: TBD

Fri, Nov 28 – at New Mexico

Time: 3:30 PM (CBSSN)

13) Navy Midshipmen

Record: 7-1 (5-1 AAC)

Loss: Week 9 at North Texas (31-17)

Best Wins: vs. Air Force (34-31), at Temple (32-31), vs. Florida Atlantic (42-32)

College Football Playoff Ranking: 21

Strength of Record: 13

Strength of Schedule: 15

National Championship Odds: +45000

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – at No. 10 Notre Dame

Time: 7:30 PM (NBC/Peacock)

Sat, Nov 15 – vs. South Florida

Time: 12:00 PM

Thu, Nov 27 – at Memphis

Time: 7:30 PM

Sat, Dec 13 – vs. Army*

Time: 3:00 PM (CBS)