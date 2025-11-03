Predicting the 1st Loss for All 4 Undefeated College Football Teams

BYU Cougars: 8-0

First Loss --> Week 10 - (+10.5) @ Texas Tech

Odds to Finish Regular Season Undefeated +1100

Texas A&M Aggies: 8-0

First Loss --> Week 15 - SEC Championship Game

Odds to Finish Regular Season Undefeated +155

Indiana Hoosiers: 9-0

First Loss --> Week 15 - Big Ten Championship Game

Odds to Finish Regular Season Undefeated -400

Ohio State Buckeyes: 8-0

First Loss --> College Football Playoffs - Semifinals

Odds to Finish Regular Season Undefeated -380