Ranking the Top 5 2026 Heisman Trophy Candidates Going Into Week 4

2. Darian Mensah, Miami (FL)
Darian Mensah Heisman Trophy Profile
- Position: Quarterback
- Height: 6’3”
- Weight: 205
- School: Miami (FL)
- Class: Redshirt junior
Darian Mensah Week 3 Stats vs. Wake Forest
- Passing: 30/34
- Yards: 220
- Passing Touchdowns: 3
- Interceptions: 0
- Rushing Touchdowns: 0
Quarterback passing efficiency is the early hallmark of Darian Mensah's game in 2027. He is currently 71 of 79, with an incredible 89.9 completion percentage.
Darian Mensah Heisman Odds
- Current: +325
- Last Week: +450
- Opening: +1300
Darian Mensah 2026 Stats
- Passing Yards: 873
- Passing Touchdowns: 11
- Interceptions: 0
- Rushing Yards: 31
- Rushing Touchdowns: 0
Darian Mensah Resume
- AP Top 25 Ranking: 6
- Team Record: 3-0
- Last Game: Wake Forest, Win, 33-20
- Next Opponent: Central Michigan