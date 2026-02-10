Winter Olympics 2026: United States Official Medal Tracker Live Updates

The United States has won seven medals in the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games. Here are all the winners:
United States Gold Medals
Breezy Johnson | Alpine Skiing | Women's Downhill
Figure Skating Team | Figure Skating | Team Event
United States Silver Medals
Ben Ogden | Cross-Country Skiing | Men's Sprint Classic
Alex Hall | Freestyle Skiing | Men's Freeski Slopestyle
Korey Dropkin, Cory Thiesse | Curling | Mixed Doubles
United States Bronze Medals
Paula Moltzan | Alpine Skiing | Women's Team Combined
Jacqueline Wiles | Alpine Skiing | Women's Team Combined
Ashley Farquharson | Luge | Women's Singles Luge