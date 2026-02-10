Winter Olympics: Ranking Team USA’s Men’s Hockey Team Top 10 Players

2026 TEAM UNITED STATES Men's Hockey Team
TEAM USA FORWARDS (14)
12 - Matt Boldy, Minnesota Wild
81 - Kyle Connor, Winnipeg Jets
9 - Jack Eichel, Vegas Golden Knights
86 - Jack Hughes, New Jersey Devils
59 - Jake Guentzel, Tampa Bay Lightning
91 - Clayton Keller, Utah Mammoth
21 - Dylan Larkin, Detroit Red Wings
34 - Auston Matthews, Toronto Maple Leafs (C)
10 - J.T. Miller, New York Rangers
29 - Brock Nelson, Colorado Avalanche
7 - Brady Tkachuk, Ottawa Senators
19 - Matthew Tkachuk, Florida Panthers (A)
72 - Tage Thompson, Buffalo Sabres
16 - Vincent Trocheck, New York Rangers
TEAM USA DEFENSEMEN (8)
14 - Brock Faber, Minnesota Wild
15 - Noah Hanifin, Vegas Golden Knights
43 - Quinn Hughes, Minnesota Wild
2 - Jackson LaCombe, Anaheim Ducks*
25 - Charlie McAvoy, Boston Bruins (A)
85 - Jake Sanderson, Ottawa Senators
74 - Jaccob Slavin, Carolina Hurricanes
8 - Zach Werenski, Columbus Blue Jackets
TEAM GOALIES (3)
37 - Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets
30 - Jake Oettinger, Dallas Stars
1 - Jeremy Swayman, Boston Bruins
* injury replacement for Seth Jones, Florida Panthers