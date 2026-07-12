2026 MLB Draft Day 2 Tracker: Live Picks, Results and Analysis
Anthony Arroyo
Host · Writer
The opening day of the 2026 MLB Draft is complete, but teams will continue searching for future impact players during Day 2.
Rounds 5-20 feature hundreds of selections as clubs look to uncover hidden gems. The Sporting Tribune will update this tracker throughout the draft with every selection, scouting notes, and analysis as picks become official. The complete draft order can be found on MLB.com.
This story will be updated throughout the day.
Live Draft Tracker – Round 5
No. 136 Overall — Colorado Rockies
Selection: Tyler Putnam
Position/School: RHP, Battle HS (MO)
Analysis: TBD
No. 137 Overall — Chicago White Sox
Selection: Cal Scolari
Position/School: RHP, Oregon
Analysis: TBD
No. 138 Overall — Washington Nationals
Selection: Daniel Cuvet
Position/School: 3B, Miami
Analysis:
Cuvet has illustrious power upside dating back to his Florida prep days where he got popped by Pittsburgh as an "atta boy" in the 17th in 2023, but instead stayed in state for school where he logged his name into the Miami record books over three years and was tracking towards his best year as a junior before a stress fracture in his back ended his season prematurely. A right-handed hitter, he is a short loader with a lower handset direct into a rubber band, exploding with a long and loose barrel that covers the whole zone. Notably physical, he has high-end bat speed paired with incredible strength at the point of contact helping give him 70 raw power that plays to all fields. An aggressive hitter, he had steadily progressive discipline and decision-making markers that indicated a better than 40 hit tool; including an impressive wood bat track record. He's likely to always be a swing-and-miss candidate due to the length in the swing and necessary body control for his long levers, but the initial foundation for a high-ISO slugger who peaks in the middle-of-the-order is present. Defensively, he is fine at the hot corner with a strong and accurate arm behind them, though he will have to stay with the pacing of the game as he gets deeper into development to stick and not swing to a less-premium corner. There are some medical markers and hit tool concerns that may cause stir and variable projection, but the offensive upside of a middle-of-the-order hitter who could slug 30+ home runs will carry the profile into serious prospect clout.
No. 139 Overall — Minnesota Twins
Selection: Steele Murdock
Position/School: RHP, UC San Diego
Analysis:
Murdock took a loud summer in the Cape Cod into Friday night duties for San Diego where he held his own against the likes of Logan Reddemann and Jackson Flora. His fastball sits 92-95 and he can find 97-99 at random gassed up moments, with good life in the zone but his lack of feel to locate left a few too many cookies. His mid 80s slider is an out pitch with tight, vertical break, flashing plus. He'll flip over an occasional show me curve in the upper 70s and a firm mid 80s changeup, both fringy at best at current. He has an effortful delivery with a whippy quick arm that can diminish his control and command, which fall below-average and create relief risk and projection. He has a pure power arsenal and will have to improve how to land it to get to his notable relief upside, with some ninth-inning projection.
No. 140 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: Ryan Marohn
Position/School: LHP, North Carolina State
Analysis:
Marohn was a touted Virginia prep who got popped by Cleveland in the 20th in 2023, but landed on campus in Raleigh where he became a three-year starter with a strong performance track record, though he missed scattered time in his draft-eligible season with a flurry of general soreness injuries. His fastball sits 90-93 and grabs 95 while playing up with his ability to spot it and create life at the top of the zone. He can be north-south dominant living a bit on the fastball, but will sell an active changeup with deadening life in the low to mid 80's, while flashing plus as a true out pitch. He has a pair of breakers with a low 80's slider with prototypical shape, and a loopier upper 70's curveball, with both being change-of-pace and differing shape offerings. He is a solid on-mound athlete who has a fluid, repeatable delivery that helps him fill the zone and locate with ease. There is pitchability and four pitches that create a rotation projection, while some physical/velocity gains could add a half grade to his back-of-the-rotation projection.
No. 141 Overall — Los Angeles Angels
Selection: Jaxon Willits
Position/School: SS, Oklahoma
Analysis:
Willits has been the starting shortstop at Oklahoma since arriving on campus with the only threat of losing that job being the potential of his younger brother stealing it away, but alas, he went first overall in 2025 taking away a potentially challenging decision for their father, who is an associate coach and former big-leaguer. A switch-hitter — who is a bit more fluid from the left side — he is content on making contact to all fields. He can cut off his extension and doesn't swing with much intent with a flatter plane, but even with a shift to swinging harder, wouldn't project for much power; while showing average raw and seeing the hit tool be the standout. There is some polish in his decision making, staying in the zone with swing decisions and waiting out his pitch to drive to the gaps. A quicker runner underway, he has short burst speed and is about an above-average runner who is an instinctual base stealer and will take the extra bag with frequency. The same quick feet help him in the middle infield where he has fine actions and average arm strength that should allow him to move around the infield and stay at shortstop long enough to profile as his listed position at peak. Whether it is by lazy nature or not, the overall package and look is very similar to a dirt version of his father who played parts of six seasons as a fourth outfielder, and the outcome for Jaxon should probably be superior by a margin; though on the dirt and with at least one home run in the bigs at some point. There's some high-floor utility characteristics that should play into his outcome.
No. 142 Overall — Baltimore Orioles
Selection: Jimmy Anderson
Position/School: SS, Heartland JC (IL)
Analysis:
Anderson got popped by Baltimore in the 19th-round last year, but opted to return to Heartland JC (Ill.) where he continued putting up video game numbers and upping his stock while showing strength gains. A righthanded hitter, he has a natural coil and spring load into a big rubber band before firing with a line drive cut. He swings with some violence and will get under the ball a bit too often, but his ability to get the ball airborne to his pull side gives some faith into tapping into his average raw power with production similar. The swing itself may see some struggles against superior arms, though his approach is to keep the offense running with some balance. Defensively, he should see his development start at shortstop where he is a fair defender with solid foot speed and arm strength, though not as much twitchy athleticism as the prototypical pro shortstop which likely leads to a future at second or third base. There are tools here to see a future everyday infielder, though it will come with some development attention to the swing and getting to the upside. He is committed to Kentucky if he opts not to sign, where he would be a junior with limited leverage as a third-time draftee.
No. 143 Overall — Athletics
Selection: Alex Hernandez
Position/School: 3B, Georgia Tech
Analysis:
Hernandez was a touted two-way Georgia prep who made it to campus at Georgia Tech and had a loud freshman year that earned him ACC FOY honors, and he backed it up with a louder sophomore-eligible season as one of the top offensive producers for one of the top offenses all spring. A right-handed hitter, he has a prototypical power swing with strength behind a longer barrel and steep plane that he has worked to shorten up and stay more compact with over the spring. He has notable strength scattered throughout his 6-foot-2 frame and high-end bat speed that helps him tap into his plus raw power and drive the ball to all fields, with a tendency to mistakenly inside-out pitches 300-400 feet the other way. While it is power-over-hit, there is enough semblance of decision making and adjustments to see a fringy, approach-based hit tool come around. He swings-and-misses in-zone at a clip that needs to come down, while breakers can create chase, but there are progressive markers indicating improvements in each category and enough chance to hit to get to his power upside. It may be a variable hit tool through-and-through, but enough feel to believe it won't be problematic in development. He has swung around the field over his college career, mixing time between all non-premium homes with no real location to call his defensive home. He has a plus arm that helped make him a touted pitching prospect out of high school that could fit in right field or third base where he's seen some time, but he is a fringy defender overall at both positions and doesn't seem to have the foot speed to handle second base; leading to a potential emergency left fielder or first base landing spot. A lot up in the air on the defense. If all falls apart, the arm talent is worth mentioning a mound future as an emergency fallback where he's been up to the mid 90's with a good breaker which helped him in six short relief stints in college. There is power upside here and enough hit tool to believe in getting to it and building a solid big-league future, though he'll need to find a real defensive home.
No. 144 Overall — Atlanta Braves
Selection: Wil Libbert
Position/School: LHP, Mississippi
Analysis:
Libbert was a touted Missouri prep who saw a fluky incident turn into Tommy John surgery and a late start to his collegiate career that led to a transfer from Missouri to Ole Miss and a swing role while revamping some pitch shapes and mechanics. His fastball sits 95-96 and will touch 98, while the liveliness of the heater has improved but still needs fine tuning to be more than a power graded plus fastball. Touching up his arm side breakers, he has added a mid 80's cutter as a bridge pitch (with good initial returns) between his natural fastball and low 80's slider that will flash above-average with some slurve tendencies. His changeup is inconsistent but could turn into a fair third or fourth pitch. He's a relatively easy mover on the mound with a simplistic delivery that he has reworked to be more compact and have a higher arm slot to help create some new angles and pitch designs; though the results — and particularly the command — haven't come as quickly as anticipated leading to more emphasis on relief risk. There's plenty of arm talent here with quality pure stuff, but without a true weapon against right handers and middling or fringy control, he may become a power reliever from the left side who gets to some high-leverage upside.
No. 145 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: Owen Kramkowski
Position/School: RHP, Arizona
Analysis: TBD
No. 146 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: Cal Randall
Position/School: RHP, UCLA
Analysis:
Randall possesses one of the best heaters in the class. His fastball made a jump this spring in velocity terms, going from sitting 95-97 to firmly sitting 98-99 and grabbing 101; and while the raw velocity alone make it a plus pitch, it has loads of life at the top of the zone and he creates elite extension getting the ball to the plate in a bigger hurry than it already does making it a near 80 heater. His secondaries are more fringy and power based with a firm upper 80s changeup and short upper 80s cut/slider. He is an explosive mover on the mound who gets down with excellence with enough delivery and athletic markers to have some starter development fans; but those dwindled as his control remained below-average with little feel to improve aside from overpowering in the zone. He will have to prove he's more than a one trick pony but the fastball will get him to the bigs in relief, and in a hurry, with clear ninth inning upside.
No. 147 Overall — Miami Marlins
Selection: Trey Beard
Position/School: LHP, Florida State
Analysis:
Beard is a metrically enticing southpaw who creates rarely seen angles that helped him to three years of solid rotation performance, his final coming with Florida State. His fastball sits 90-91 and gets to 95 but plays up heavily due to the angle he creates from an extreme over-the-top release that brings near-elite vertical break, sitting between 20-25 inches and peaking at 27'' IVB. The arm angle and arm speed also help create incredible shape and velocity separation with his changeup which falls off the table in the mid-to-upper 70's, making it a plus offering with similarly unique traits to the heater. He has blended a pair of breaking balls over the years with a high-arching curveball in the mid 70's and a slider in a slightly higher velocity bucket that is more of a top-down breaker; with both breaking balls grading out fairly. He has done a good job of filling the zone and should be an average or better strike thrower with physical gains helping him to repeatability. His arm slot and release point gives him rarely seen angles from the left side, arguably only seen from Matthew Liberatore though with differing power. With four pitches, one being a solid out pitch, an ability to repeat with track record, there is notable rotation upside here in the direction of a No. 3/4 divide, and his angles will make him an alluring prospect for all development groups who will want to work with and tap into.
No. 148 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: LJ Mercurius
Position/School: RHP, Oklahoma
Analysis: TBD
No. 149 Overall — Texas Rangers
Selection: Michael Anderson Jr.
Position/School: TWP, Penn State
Analysis: TBD
No. 150 Overall — San Francisco Giants
Selection: Luke Nixon
Position/School: 2B, North Carolina State
Analysis:
Nixon is a smaller, hitterish infielder who has been a table-setter for NC State since arriving on campus. A left-handed hitter, he has a simple line drive swing that he can manipulate to shoot the ball to all fields. His size limits his punch in the box and though he'll sneak a few balls out pull side, it is well below-average power projection. An aggressive hitter, he eased up on some swing decisions this spring to show a more rounded decision making, though he will still go out of the zone for contact; and despite the chase, he is a rare swing-and-miss candidate. He is an average runner with some quick-burst energy that helps him range well at second where his defensive home will likely sit. He is the son of former 12-year big-leaguer Trot. While he doesn't possess an impact tool, it's an advanced feel to hit, run and field giving him a relatively high-floor that should push him through development quickly.
No. 151 Overall — Kansas City Royals
Selection: Ethan McElvain
Position/School: LHP, Arkansas
Analysis:
McElvain was a touted Nashville-based prep who stayed in town for college at Vanderbilt where he split duties for two years before transferring to Arkansas for his draft eligible season where he established himself as one of the top lefty relievers in the nation. His fastball has special traits, sitting 93-96 and touching 98 in shorter stints, playing up with elite carry as a bat missing weapon throughout the zone, particularly on the upper rail. He mostly scrapped his softer breaking balls this past spring in lieu for a harder cutter in the upper 80's upwards of 91-92 with solid life. He has shown some feel for an upper 70's downer curveball in the past; while his low 80's slider has essentially just turned into his cutter that is an above-average offering. He also had a changeup in the past, but it is long distanced from his current state. His delivery was cleaned up a bit this past spring with a more compact arm stroke from a higher release, which enhanced his strike throwing substantially, though it remains fringy control. While he currently show two potentially plus pitches with fringy command, teams could lean back to getting him to a third or fourth or fifth offering and into a starter development; though his most likely outcome will be as a high-tempo reliever with leverage upside with a Kenny Powers aptitude. His brother Chris is a Blue Jays rotation prospect.
No. 152 Overall — New York Mets
Selection: Luke McNeillie
Position/School: RHP, Florida
Analysis: TBD
No. 153 Overall — Houston Astros
Selection: Gavin Eddy
Position/School: RHP, California
Analysis: TBD
No. 154 Overall — Cincinnati Reds
Selection: Dylan Bowen
Position/School: SS, Hanover Central HS
Analysis: TBD
No. 155 Overall — Cleveland Guardians
Selection: Lucas Moore
Position/School: OF, Louisville
Analysis:
Moore was Team USA's center fielder over the summer after leading Division-1 in stolen bags and continued to show his speed and defensive traits during his draft-eligible season, though with his bat taking a minor step backwards. A lefthanded hitter, he has a slash-and-dash cut that saw more line drive tendencies this spring causing some mixed opinions on what has been plus contact skills. Power is not part of his game with maybe 30-raw and a swing, approach and frame that doesn't indicate more is to come. A selective hitter, he saw more whiffs this spring adding to the questions about if a swing alteration may be hindering his contact skills. A borderline 80 runner, he is an aggressive base stealer who has a constant green light and adds value on the bases. The overall package screams leadoff future. His 7/8 speed is used well on the basepaths and on the grass where he is a super rangy defender in center field who tracks everything with ease and closes at an excellent rate; while his feel for the position make him a plus defender already and potential impact glove. The lack of impact with the bat causes some ceiling concerns but the contact, speed and glove create a high-floor and could settle into a strong side platoon leadoff future.
No. 156 Overall — Boston Red Sox
Selection: Lucas Davenport
Position/School: RHP, Baylor
Analysis: TBD
No. 157 Overall — San Diego Padres
Selection: James Guyette
Position/School: RHP, Kansas State
Analysis: TBD
No. 158 Overall — Detroit Tigers
Selection: Declan Dahl
Position/School: RHP, Louisiana Tech
Analysis: TBD
No. 159 Overall — Chicago Cubs
Selection: Dylan Blomker
Position/School: RHP, La Cueva HS (NM)
Analysis: TBD
No. 160 Overall — New York Yankees
Selection: Bear Harrison
Position/School: C, Texas A&M
Analysis: TBD
No. 161 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 162 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 163 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 164 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 6
No. 165 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 166 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 167 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 168 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 169 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 170 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 171 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 172 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 173 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 174 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 175 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 176 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 177 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 178 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 179 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 180 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 181 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 182 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 183 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 184 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 185 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 186 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 187 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 188 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 189 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 190 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 191 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 192 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 193 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 7
No. 194 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 195 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 196 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 197 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 198 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 199 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 200 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 201 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 202 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 203 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 204 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 205 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 206 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 207 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 208 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 209 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 210 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 211 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 212 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 213 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 214 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 215 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 216 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 217 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 218 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 219 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 220 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 221 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 222 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 223 Overall — Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 8
No. 224 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 225 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 226 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 227 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 228 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 229 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 230 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 231 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 232 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 233 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 234 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 235 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 236 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 237 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 238 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 239 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 240 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 241 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 242 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 243 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 244 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 245 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 246 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 247 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 248 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 249 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 250 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 251 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 252 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 253 Overall — Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 9
No. 254 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 255 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 256 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 257 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 258 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 259 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 260 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 261 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 262 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 263 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 264 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 265 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 266 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 267 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 268 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 269 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 270 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 271 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 272 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 273 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 274 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 275 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 276 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 277 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 278 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 279 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 280 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 281 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 282 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 283 Overall — Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 10
No. 284 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 285 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 286 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 287 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 288 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 289 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 290 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 291 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 292 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 293 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 294 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 295 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 296 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 297 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 298 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 299 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 300 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 301 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 302 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 303 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 304 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 305 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 306 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 307 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 308 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 309 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 310 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 311 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 312 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 313 Overall — Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 11
No. 314 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 315 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 316 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 317 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 318 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 319 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 320 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 321 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 322 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 323 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 324 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 325 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 326 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 327 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 328 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 329 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 330 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 331 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 332 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 333 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 334 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 335 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 336 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 337 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 338 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 339 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 340 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 341 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 342 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 343 Overall — Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 12
No. 344 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 345 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 346 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 347 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 348 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 349 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 350 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 351 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 352 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 353 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 354 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 355 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 356 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 357 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 358 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 359 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 360 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 361 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 362 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 363 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 364 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 365 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 366 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 367 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 368 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 369 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 370 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 371 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 372 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 373 Overall — Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 13
No. 374 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 375 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 376 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 377 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 378 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 379 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 380 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 381 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 382 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 383 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 384 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 385 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 386 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 387 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 388 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 389 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 390 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 391 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 392 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 393 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 394 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 395 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 396 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 397 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 398 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 399 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 400 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 401 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 402 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 403 Overall — Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 14
No. 404 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 405 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 406 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 407 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 408 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 409 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 410 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 411 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 412 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 413 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 414 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 415 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 416 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 417 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 418 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 419 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 420 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 421 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 422 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 423 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 424 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 425 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 426 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 427 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 428 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 429 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 430 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 431 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 432 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 433 Overall — Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 15
No. 434 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 435 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 436 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 437 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 438 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 439 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 440 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 441 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 442 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 443 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 444 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 445 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 446 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 447 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 448 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 449 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 450 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 451 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 452 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 453 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 454 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 455 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 456 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 457 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 458 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 459 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 460 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 461 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 462 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 463 Overall — Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 16
No. 464 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 465 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 466 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 467 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 468 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 469 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 470 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 471 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 472 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 473 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 474 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 475 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 476 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 477 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 478 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 479 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 480 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 481 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 482 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 483 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 484 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 485 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 486 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 487 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 488 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 489 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 490 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 491 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 492 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 493 Overall — Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 17
No. 494 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 495 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 496 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 497 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 498 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 499 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 500 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 501 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 502 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 503 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 504 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 505 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 506 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 507 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 508 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 509 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 510 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 511 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 512 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 513 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 514 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 515 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 516 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 517 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 518 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 519 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 520 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 521 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 522 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 523 Overall — Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 18
No. 524 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 525 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 526 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 527 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 528 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 529 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 530 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 531 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 532 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 533 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 534 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 535 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 536 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 537 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 538 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 539 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 540 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 541 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 542 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 543 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 544 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 545 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 546 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 547 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 548 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 549 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 550 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 551 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 552 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 553 Overall — Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 19
No. 554 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 555 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 556 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 557 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 558 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 559 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 560 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 561 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 562 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 563 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 564 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 565 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 566 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 567 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 568 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 569 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 570 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 571 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 572 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 573 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 574 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 575 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 576 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 577 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 578 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 579 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 580 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 581 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 582 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 583 Overall — Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Round 20
No. 584 Overall — Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 585 Overall — Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 586 Overall — Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 587 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 588 Overall — Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 589 Overall — Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 590 Overall — Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 591 Overall — Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 592 Overall — Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 593 Overall — Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 594 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 595 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 596 Overall — Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 597 Overall — Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 598 Overall — San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 599 Overall — Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 600 Overall — New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 601 Overall — Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 602 Overall — Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 603 Overall — Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 604 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 605 Overall — San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 606 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 607 Overall — Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 608 Overall — New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 609 Overall — Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 610 Overall — Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 611 Overall — Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 612 Overall — Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 613 Overall — Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
End of Day 2 Tracker
Day 2 of the 2026 MLB Draft is officially complete, with teams making selections through all 20 rounds and adding hundreds of new prospects to their organizations.
The Sporting Tribune will continue providing coverage of the newest draft classes, including prospect evaluations, team-by-team breakdowns, and analysis as players begin their professional careers.