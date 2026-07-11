2026 MLB Draft Tracker: Live First-Round Picks, Analysis and Updates
Anthony Arroyo
Host · Writer
The 2026 MLB Draft is underway as all 30 organizations look to add the next generation of talent to their farm systems.
The Sporting Tribune will update this tracker throughout the draft with every first-round selection, scouting notes, and analysis as picks become official. The complete draft order can be found on MLB.com.
Live Draft Tracker
No. 1 Overall – Chicago White Sox
Selection: Roch Cholowsky
Position/School: SS, UCLA
Analysis:
Cholowsky has a chance to run the course of spring as 1-1 through-and-through. A touted two-sport prep from Arizona who turned down multiple millions in the 2023 draft, he landed at UCLA where he was an impact player from his first day in Westwood, finishing his collegiate career slashing .329/.448/.624 with 52 home runs; and though there may not be a statue built, a lasting impact on an historic program. While his wood bat summer prior to his draft-eligible spring, and the spring itself, didn't match the expectations of what he had done as a sophomore, the well-rounded impact toolset make him one of the best amateur prospects in years, and for some, in decades. A righthanded hitter, he has a simplistic operation in the box with a rhythmic load and low launch trigger point where he fires with excellent barrel accuracy and the ability to adjust throughout his swing. He will drop an abbreviated leg kick to a rhythmic toe tap and hip swivel with two strikes to shorten up. His ability to find the barrel, swing at pitches in his hot zone and put the ball in the air allow him to tap into his plus raw power with naturalness, and he should see 25-30 home run seasons annually. He has consistently made good swing decisions though he will expand at times and is susceptible to more quality spin; with still above-average swing-and-miss rates. He is a relatively complete hitter who should hit for average and power and front line offenses swinging between the first 3-4 spots in a lineup. He impacts the game with his glove with incredible instincts and pacing to alter the game, consistently being two steps ahead of everyone else and viewing the game ahead of the out-by-out nature. He has incredible lateral range and can track balls in every direction, with range proving anywhere from shallow center to deep left and the front row of the third base seating chart. His decision-making, both with his glove and with his throwing decisions add value where he can throw from different angles all while maintaining his plus arm strength. It's instincts and skill that are rarely seen from someone who has his hitting prowess, and his glove alone could carry the profile where he could win hardware. Praised for his leadership, he is a high-energy player who plays with expressive emotions and has the on-and-off field traits to possess some star power, adding to his commercial value of being a known commodity prior to stepping onto a professional diamond, which may seem like a lazy part of the report but clubs (above the scouting department) like that secondary value. His father Dan is a well-known and well-liked scout which has made Roch a popular name in the scouting community for years — apple doesn't fall far from the tree. He'll draw comps to Troy Tulowitzki, which if that is the end outcome you'd have to imagine all parties will be pleased being a franchise staple for over a decade while regularly getting Midsummer Classic reps and votes and garnering some award season attention.
No. 2 Overall – Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 3 Overall – Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 4 Overall – San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 5 Overall – Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 6 Overall – Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 7 Overall – Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 8 Overall – Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 9 Overall – Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 10 Overall – Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 11 Overall – Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 12 Overall – Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 13 Overall – St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 14 Overall – Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 15 Overall – Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 16 Overall – Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 17 Overall – Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 18 Overall – Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 19 Overall – Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 20 Overall – Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 21 Overall – San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 22 Overall – Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 23 Overall – Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 24 Overall – Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 25 Overall – Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Prospect Promotion Incentive Picks
No. 26 Overall – Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 27 Overall – New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 28 Overall – Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Competitive Balance Round A
No. 29 Overall – San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 30 Overall – Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 31 Overall – Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 32 Overall – St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 33 Overall – Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 34 Overall – Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 35 Overall – New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 36 Overall – Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 37 Overall – Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Second Round
No. 38 Overall – Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 39 Overall – Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 40 Overall – Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 41 Overall – Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 42 Overall – Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 43 Overall – Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 44 Overall – Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 45 Overall – Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 46 Overall – Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 47 Overall – Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 48 Overall – Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 49 Overall – Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 50 Overall – St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 51 Overall – Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 52 Overall – Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 53 Overall – Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 54 Overall – Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 55 Overall – San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 56 Overall – Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 57 Overall – Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 58 Overall – Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 59 Overall – Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 60 Overall – San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 61 Overall – Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 62 Overall – Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 63 Overall – New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 64 Overall – Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 65 Overall – Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 66 Overall – Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Competitive Balance Round B
No. 67 Overall — Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 68 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 69 Overall — Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 70 Overall – Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 71 Overall — Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 72 Overall – St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 73 Overall – Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 74 Overall — Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Compensation Pick
No. 75 Overall – Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Third Round
No. 76 Overall – Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 77 Overall – Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 78 Overall – Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 79 Overall – Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 80 Overall – Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 81 Overall – Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 82 Overall – Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 83 Overall – Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 84 Overall – Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 85 Overall – Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 86 Overall – St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 87 Overall – Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 88 Overall – Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 89 Overall – Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 90 Overall – San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 91 Overall – Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 92 Overall – New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 93 Overall – Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 94 Overall – Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 95 Overall – Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 96 Overall – Boston Red Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 97 Overall – San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 98 Overall – Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 99 Overall – New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 100 Overall – Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 101 Overall – Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 102 Overall – Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 103 Overall – Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Fourth Round
No. 104 Overall – Colorado Rockies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 105 Overall – Chicago White Sox
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 106 Overall – Washington Nationals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 107 Overall – Minnesota Twins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 108 Overall – Pittsburgh Pirates
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 109 Overall – Los Angeles Angels
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 110 Overall – Baltimore Orioles
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 111 Overall – Athletics
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 112 Overall – Atlanta Braves
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 113 Overall – Tampa Bay Rays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 114 Overall — St. Louis Cardinals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 115 Overall – Miami Marlins
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 116 Overall – Arizona Diamondbacks
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 117 Overall – Texas Rangers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 118 Overall – San Francisco Giants
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 119 Overall – Kansas City Royals
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 120 Overall – New York Mets
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 121 Overall – Houston Astros
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 122 Overall – Cincinnati Reds
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 123 Overall – Cleveland Guardians
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 124 Overall – San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 125 Overall – Detroit Tigers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 126 Overall – Chicago Cubs
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 127 Overall – New York Yankees
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 128 Overall – Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 129 Overall – Seattle Mariners
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 130 Overall – Milwaukee Brewers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 131 Overall – Toronto Blue Jays
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 132 Overall – Los Angeles Dodgers
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
Compensation Picks
No. 134 Overall – San Diego Padres
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
No. 135 Overall – Philadelphia Phillies
Selection: TBD
Position/School: TBD
Analysis: TBD
End of Day 1 Draft Tracker
The 2026 MLB Draft's opening day concludes after 135 selections, including the first four rounds, Competitive Balance rounds, Prospect Promotion Incentive picks, and compensation selections.
Rounds 5-20 will continue on Day 2.