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MLB · 11 minutes ago

2026 MLB Draft Tracker: Live First-Round Picks, Analysis and Updates

Anthony Arroyo

Host · Writer

The 2026 MLB Draft is underway as all 30 organizations look to add the next generation of talent to their farm systems.

The Sporting Tribune will update this tracker throughout the draft with every first-round selection, scouting notes, and analysis as picks become official. The complete draft order can be found on MLB.com.

Live Draft Tracker

No. 1 Overall – Chicago White Sox

Selection: Roch Cholowsky

Position/School: SS, UCLA

Analysis: 

Cholowsky has a chance to run the course of spring as 1-1 through-and-through. A touted two-sport prep from Arizona who turned down multiple millions in the 2023 draft, he landed at UCLA where he was an impact player from his first day in Westwood, finishing his collegiate career slashing .329/.448/.624 with 52 home runs; and though there may not be a statue built, a lasting impact on an historic program. While his wood bat summer prior to his draft-eligible spring, and the spring itself, didn't match the expectations of what he had done as a sophomore, the well-rounded impact toolset make him one of the best amateur prospects in years, and for some, in decades. A righthanded hitter, he has a simplistic operation in the box with a rhythmic load and low launch trigger point where he fires with excellent barrel accuracy and the ability to adjust throughout his swing. He will drop an abbreviated leg kick to a rhythmic toe tap and hip swivel with two strikes to shorten up. His ability to find the barrel, swing at pitches in his hot zone and put the ball in the air allow him to tap into his plus raw power with naturalness, and he should see 25-30 home run seasons annually. He has consistently made good swing decisions though he will expand at times and is susceptible to more quality spin; with still above-average swing-and-miss rates. He is a relatively complete hitter who should hit for average and power and front line offenses swinging between the first 3-4 spots in a lineup. He impacts the game with his glove with incredible instincts and pacing to alter the game, consistently being two steps ahead of everyone else and viewing the game ahead of the out-by-out nature. He has incredible lateral range and can track balls in every direction, with range proving anywhere from shallow center to deep left and the front row of the third base seating chart. His decision-making, both with his glove and with his throwing decisions add value where he can throw from different angles all while maintaining his plus arm strength. It's instincts and skill that are rarely seen from someone who has his hitting prowess, and his glove alone could carry the profile where he could win hardware. Praised for his leadership, he is a high-energy player who plays with expressive emotions and has the on-and-off field traits to possess some star power, adding to his commercial value of being a known commodity prior to stepping onto a professional diamond, which may seem like a lazy part of the report but clubs (above the scouting department) like that secondary value. His father Dan is a well-known and well-liked scout which has made Roch a popular name in the scouting community for years — apple doesn't fall far from the tree. He'll draw comps to Troy Tulowitzki, which if that is the end outcome you'd have to imagine all parties will be pleased being a franchise staple for over a decade while regularly getting Midsummer Classic reps and votes and garnering some award season attention.

No. 2 Overall – Tampa Bay Rays

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 3 Overall – Minnesota Twins

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 4 Overall – San Francisco Giants

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 5 Overall – Pittsburgh Pirates

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 6 Overall – Kansas City Royals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 7 Overall – Baltimore Orioles

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 8 Overall – Athletics

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 9 Overall – Atlanta Braves

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 10 Overall – Colorado Rockies

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 11 Overall – Washington Nationals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 12 Overall – Los Angeles Angels

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 13 Overall – St. Louis Cardinals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 14 Overall – Miami Marlins

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 15 Overall – Arizona Diamondbacks

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 16 Overall – Texas Rangers

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 17 Overall – Houston Astros 

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 18 Overall – Cincinnati Reds

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 19 Overall – Cleveland Guardians 

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 20 Overall – Boston Red Sox

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 21 Overall – San Diego Padres

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 22 Overall – Detroit Tigers

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 23 Overall – Chicago Cubs

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 24 Overall – Seattle Mariners

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 25 Overall – Milwaukee Brewers

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

Prospect Promotion Incentive Picks

No. 26 Overall – Atlanta Braves

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 27 Overall – New York Mets

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 28 Overall – Houston Astros

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

Competitive Balance Round A

No. 29 Overall – San Francisco Giants 

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 30 Overall – Kansas City Royals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 31 Overall – Arizona Diamondbacks

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 32 Overall – St. Louis Cardinals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 33 Overall – Tampa Bay Rays 

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 34 Overall – Chicago White Sox

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 35 Overall – New York Yankees

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 36 Overall – Philadelphia Phillies

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 37 Overall – Colorado Rockies

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

Second Round

No. 38 Overall – Colorado Rockies

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 39 Overall – Toronto Blue Jays

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 40 Overall – Los Angeles Dodgers

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 41 Overall – Chicago White Sox

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 42 Overall – Washington Nationals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 43 Overall – Minnesota Twins

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 44 Overall – Pittsburgh Pirates

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 45 Overall – Los Angeles Angels

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 46 Overall – Baltimore Orioles

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 47 Overall – Athletics

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 48 Overall – Atlanta Braves

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 49 Overall – Tampa Bay Rays

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 50 Overall – St. Louis Cardinals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 51 Overall – Pittsburgh Pirates

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 52 Overall – Miami Marlins

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 53 Overall – Arizona Diamondbacks

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 54 Overall – Texas Rangers

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 55 Overall – San Francisco Giants

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 56 Overall – Kansas City Royals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 57 Overall – Houston Astros

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 58 Overall – Cincinnati Reds

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 59 Overall – Cleveland Guardians

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 60 Overall – San Diego Padres

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 61 Overall – Detroit Tigers

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 62 Overall – Chicago Cubs

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 63 Overall – New York Yankees

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 64 Overall – Philadelphia Phillies

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 65 Overall – Seattle Mariners

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 66 Overall – Milwaukee Brewers

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

Competitive Balance Round B

No. 67 Overall — Boston Red Sox

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 68 Overall — St. Louis Cardinals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 69 Overall — Detroit Tigers

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 70 Overall – Cincinnati Reds

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 71 Overall — Miami Marlins

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 72 Overall – St. Louis Cardinals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 73 Overall – Athletics

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 74 Overall — Minnesota Twins

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

Compensation Pick

No. 75 Overall – Chicago Cubs

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

Third Round

No. 76 Overall – Colorado Rockies

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 77 Overall – Chicago White Sox

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 78 Overall – Washington Nationals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 79 Overall – Minnesota Twins

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 80 Overall – Pittsburgh Pirates

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 81 Overall – Los Angeles Angels

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 82 Overall – Baltimore Orioles

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 83 Overall – Athletics

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 84 Overall – Atlanta Braves

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 85 Overall – Tampa Bay Rays

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 86 Overall – St. Louis Cardinals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 87 Overall – Miami Marlins

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 88 Overall – Arizona Diamondbacks

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 89 Overall – Texas Rangers

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 90 Overall – San Francisco Giants

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 91 Overall – Kansas City Royals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 92 Overall – New York Mets

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 93 Overall – Houston Astros

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 94 Overall – Cincinnati Reds

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 95 Overall – Cleveland Guardians

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 96 Overall – Boston Red Sox

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 97 Overall – San Diego Padres

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 98 Overall – Chicago Cubs

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 99 Overall – New York Yankees

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 100 Overall – Philadelphia Phillies

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 101 Overall – Seattle Mariners

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 102 Overall – Milwaukee Brewers

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 103 Overall – Toronto Blue Jays

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

Fourth Round

No. 104 Overall – Colorado Rockies

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 105 Overall – Chicago White Sox

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 106 Overall – Washington Nationals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 107 Overall – Minnesota Twins

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 108 Overall – Pittsburgh Pirates

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 109 Overall – Los Angeles Angels

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 110 Overall – Baltimore Orioles

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 111 Overall – Athletics

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 112 Overall – Atlanta Braves

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 113 Overall – Tampa Bay Rays

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 114 Overall — St. Louis Cardinals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 115 Overall – Miami Marlins

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 116 Overall – Arizona Diamondbacks

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 117 Overall – Texas Rangers

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 118 Overall – San Francisco Giants

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 119 Overall – Kansas City Royals

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 120 Overall – New York Mets

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 121 Overall – Houston Astros

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 122 Overall – Cincinnati Reds

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 123 Overall – Cleveland Guardians

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 124 Overall – San Diego Padres

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 125 Overall – Detroit Tigers

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 126 Overall – Chicago Cubs

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 127 Overall – New York Yankees

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 128 Overall – Philadelphia Phillies

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 129 Overall – Seattle Mariners

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 130 Overall – Milwaukee Brewers

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 131 Overall – Toronto Blue Jays

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 132 Overall – Los Angeles Dodgers

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

Compensation Picks

No. 134 Overall – San Diego Padres

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

No. 135 Overall – Philadelphia Phillies

Selection: TBD

Position/School: TBD

Analysis: TBD

End of Day 1 Draft Tracker

The 2026 MLB Draft's opening day concludes after 135 selections, including the first four rounds, Competitive Balance rounds, Prospect Promotion Incentive picks, and compensation selections.

Rounds 5-20 will continue on Day 2.

undefined Game Odds
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Jul 11 4:05 PM
SpreadMoneyTotal
NYY

NYY

-1.5

-198

O 9

WSH

WSH

+1.5

+166

U 9

Jul 11 4:05 PM
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MIL

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-1.5

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PIT

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+1.5

+110

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