TST Images: Portrait Session with Jason of Beverly Hills

WATCH
LISTEN
The Sporting Tribune
Host · Writer
NE
+3.5
+152
O 44.5
SEA
-3.5
-180
U 44.5
SF
+172
O 48.5
LAR
-205
U 48.5
CHI
-3
-164
O 47.5
CAR
+3
+138
U 47.5
BAL
IND
ATL
+150
O 41.5
PIT
-178
U 41.5
CLE
+8.5
+350
O 40.5
JAX
-8.5
-450
U 40.5
TB
+168
O 50.5
CIN
-200
U 50.5
NYJ
+1.5
+106
O 39.5
TEN
-1.5
-124
U 39.5
NO
+6.5
+270
O 49.5
DET
-6.5
-334
U 49.5
BUF
-120
HOU
+102
ARI
+9.5
+410
LAC
-9.5
-549
GB
+100
O 46.5
MIN
-118
U 46.5
MIA
+148
LV
-176
WAS
+5.5
+194
PHI
-5.5
-235
DAL
-2.5
-154
NYG
+2.5
+130
DEN
+120
O 43.5
KC
-142
U 43.5