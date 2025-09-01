Live NowLive
NCAAF · 4 hours ago

How Did EA Sports College Football 26 Top 10 Defensive Players Fair in Week 1?

John Canady

Host · Writer

VIEW MORE

  • 2) EDGE T.J. Parker, Clemson

    EA Sports College Football 26 Overall Rating: 95

    Week 1 Stats: 3 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 1 Passes Defended

  • 3) LB Anthony Hill Jr., Texas

    EA Sports College Football 26 Overall Rating: 95

    Week 1 Stats: 6 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended

  • 4) DL Peter Woods, Clemson

    EA Sports College Football 26 Overall Rating: 94

    Week 1 Stats: 5 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended

  • 5) EDGE Dylan Stewart, South Carolina

    EA Sports College Football 26 Overall Rating: 94

    Week 1 Stats: 7 Tackles, 1 Sack, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended

  • 6) CB Jermod McCoy, Tennessee

    EA Sports College Football 26 Overall Rating: 94

    Week 1 Stats: 2 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended

  • 7) EDGE Colin Simmons, Texas

    EA Sports College Football 26 Overall Rating: 93

    Week 1 Stats: 2 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended

  • 8) CB Leonard Moore, Notre Dame

    EA Sports College Football 26 Overall Rating: 93

    Week 1 Stats: 3 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended

  • 9) EDGE Keldric Faulk, Auburn

    EA Sports College Football 26 Overall Rating: 93

    Week 1 Stats: 4 Tackles, 1 Sack, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 1 Passes Defended

  • 10) S Dillon Thieneman, Oregon

    EA Sports College Football 26 Overall Rating: 93

    Week 1 Stats: 4 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended

