How Did EA Sports College Football 26 Top 10 Defensive Players Fair in Week 1?
John Canady
Host · Writer
10) S Dillon Thieneman, Oregon
EA Sports College Football 26 Overall Rating: 93
Week 1 Stats: 4 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended
1) S Caleb Downs, Ohio State
EA Sports College Football 26 Overall Rating: 96
Week 1 Stats: 5 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended
2) EDGE T.J. Parker, Clemson
EA Sports College Football 26 Overall Rating: 95
Week 1 Stats: 3 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 1 Passes Defended
3) LB Anthony Hill Jr., Texas
EA Sports College Football 26 Overall Rating: 95
Week 1 Stats: 6 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended
4) DL Peter Woods, Clemson
EA Sports College Football 26 Overall Rating: 94
Week 1 Stats: 5 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended
5) EDGE Dylan Stewart, South Carolina
EA Sports College Football 26 Overall Rating: 94
Week 1 Stats: 7 Tackles, 1 Sack, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended
6) CB Jermod McCoy, Tennessee
EA Sports College Football 26 Overall Rating: 94
Week 1 Stats: 2 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended
7) EDGE Colin Simmons, Texas
EA Sports College Football 26 Overall Rating: 93
Week 1 Stats: 2 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended
8) CB Leonard Moore, Notre Dame
EA Sports College Football 26 Overall Rating: 93
Week 1 Stats: 3 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended
9) EDGE Keldric Faulk, Auburn
EA Sports College Football 26 Overall Rating: 93
Week 1 Stats: 4 Tackles, 1 Sack, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 1 Passes Defended
10) S Dillon Thieneman, Oregon
EA Sports College Football 26 Overall Rating: 93
Week 1 Stats: 4 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended
1) S Caleb Downs, Ohio State
EA Sports College Football 26 Overall Rating: 96
Week 1 Stats: 5 Tackles, 0 Sacks, 0 Fumbles, 0 Interceptions, 0 Passes Defended