247Sports Ranks the Top 25 Head Coaches in College Football for 2025
John Canady
Host · Writer
25) Deion Sanders, Colorado
2024 Record: 9-4
Overall Record: 13-12
2025 Win Total: 6.5 Wins Over -128 | Under +104
Week 1 Result: GT 27, COLO 20
1) Kirby Smart, Georgia
2024 Record: 11-3
Overall Record: 105-19
2025 Win Total: 9.5 Wins Over -178 | Under +144
Week 1 Result: UGA 45, MRSH 7
2) Ryan Day, Ohio State
2024 Record: 14-2
Overall Record: 70-10
2025 Win Total: 10.5 Wins Over +138| Under -170
Week 1 Result: OSU 14, TEX 7
3) Dan Lanning, Oregon
2024 Record: 13-1
Overall Record: 35-6
2025 Win Total: 10.5 Wins Over -110 | Under -110
Week 1 Result: ORE 59, MTST 13
4) Steve Sarkisian, Texas
2024 Record: 13-3
Overall Record: 84-52
2025 Win Total: 9.5 Wins Over -200 | Under +160
Week 1 Result: OSU 14, TEX 7
5) Marcus Freeman, Notre Dame
2024 Record: 14-2
Overall Record: 33-10
2025 Win Total: 10.5 Wins Over +160| Under -200
Week 1 Result: MIA 27, ND 24
6) Dabo Swinney, Clemson
2024 Record: 10-4
Overall Record: 180-47
2025 Win Total: 9.5 Wins Over +100| Under -122
Week 1 Result: LSU 17, CLEM 10
7) Kalen DeBoer, Alabama
2024 Record: 9-4
Overall Record: 46-13
2025 Win Total: 9.5 Wins Over +110 | Under -134
Week 1 Result: FSU 31, ALA 17
8) Curt Cignetti, Indiana
2024 Record: 11-2
Overall Record: 30-6
2025 Win Total: 8.5 Wins Over -110 | Under -110
Week 1 Result: IU 27, ODU 14
9) James Franklin, Penn State
2024 Record: 13-3
Overall Record: 125-57
2025 Win Total: 10.5 Wins Over +134| Under -164
Week 1 Result: PSU 46, NEV 11
10) Brian Kelly, LSU
2024 Record: 9-4
Overall Record: 195-73
2025 Win Total: 8.5 Wins Over -144 | Under +118
Week 1 Result: LSU 17, CLEM 10
11) Lane Kiffin, Ole Miss
2024 Record: 10-3
Overall Record: 106-52
2025 Win Total: 8.5 Wins Over -152 | Under +122
Week 1 Result: MISS 63, GAST 7
12) Kenny Dillingham, Arizona State
2024 Record: 11-3
Overall Record: 14-12
2025 Win Total: 8.5 Wins Over +110| Under -134
Week 1 Result: ASU 38, NAU 19
13) Tennessee Volunteers
2024 Record: 10-3
Overall Record: 65-23
2025 Win Total: 8.5 Wins Over -122 | Under +100
Week 1 Result: TENN 45, SYR 26
14) Jeff Monken, Army
2024 Record: 12-2
Overall Record: 82-57
2025 Win Total: N/A
Week 1 Result: TAR 30, ARMY 27 (2OT)
15) Lincoln Riley, USC
2024 Record: 7-6
Overall Record: 81-24
2025 Win Total: 7.5 Wins Over -118 | Under -104
Week 1 Result: USC 73, MOST 13
16) Mike Norvell, Florida State
2024 Record: 2-10
Overall Record: 71-43
2025 Win Total: 7.5 Wins Over +168| Under -210
Week 1 Result: FSU 31, ALA 17
17) Eli Drinkwitz, Missouri
2024 Record: 10-3
Overall Record: 50-25
2025 Win Total: 7.5 Wins Over -105 | Under -115
Week 1 Result: MIZ 61, CARK 6
18) Mike Elko, Texas A&M
2024 Record: 8-5
Overall Record: 24-14
2025 Win Total: 7.5 Wins Over -152 | Under +124
Week 1 Result: TA&M 42, UTSA 24
19) Spencer Danielson, Boise State
2024 Record: 12-2
Overall Record: 15-3
2025 Win Total: N/A
Week 1 Result: USF 34, BOIS 7
20) Rhett Lashlee, SMU
2024 Record: 11-3
Overall Record: 29-12
2025 Win Total: 8.5 Wins Over -142 | Under +116
Week 1 Result: SMU 42, ETAM 13
21) Matt Campbell, Iowa State
2024 Record: 11-3
Overall Record: 99-66
2025 Win Total: 7.5 Wins Over +104| Under -128
Week 1 Result: ISU 55, SDAK 7
22) Shane Beamer, South Carolina
2024 Record: 9-4
Overall Record: 29-22
2025 Win Total: 7.5 Wins Over -152 | Under +122
Week 1 Result: SC 24, VT 11
23) Chris Klieman, Kansas State
2024 Record: 9-4
Overall Record: 48-28
2025 Win Total: 8.5 Wins Over +118| Under -144
Week 1 Result: KSU 38, UND 35
24) Kalani Sitake, BYU
2024 Record: 11-2
Overall Record: 72-43
2025 Win Total: 7.5 Wins Over -172 | Under +140
Week 1 Result: BYU 69, PRST 0
25) Deion Sanders, Colorado
2024 Record: 9-4
Overall Record: 13-12
2025 Win Total: 6.5 Wins Over -128 | Under +104
Week 1 Result: GT 27, COLO 20
1) Kirby Smart, Georgia
2024 Record: 11-3
Overall Record: 105-19
2025 Win Total: 9.5 Wins Over -178 | Under +144
Week 1 Result: UGA 45, MRSH 7