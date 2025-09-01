Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NCAAF · 12 minutes ago

247Sports Ranks the Top 25 Head Coaches in College Football for 2025

John Canady

Host · Writer

VIEW MORE

  • 25) Deion Sanders, Colorado

    2024 Record: 9-4

    Overall Record: 13-12

    2025 Win Total: 6.5 Wins Over -128 | Under +104

    Week 1 Result: GT 27, COLO 20

  • 2) Ryan Day, Ohio State

    2024 Record: 14-2

    Overall Record: 70-10

    2025 Win Total: 10.5 Wins Over +138| Under -170

    Week 1 Result: OSU 14, TEX 7

  • 3) Dan Lanning, Oregon

    2024 Record: 13-1

    Overall Record: 35-6

    2025 Win Total: 10.5 Wins Over -110 | Under -110

    Week 1 Result: ORE 59, MTST 13

  • 4) Steve Sarkisian, Texas

    2024 Record: 13-3

    Overall Record: 84-52

    2025 Win Total: 9.5 Wins Over -200 | Under +160

    Week 1 Result: OSU 14, TEX 7

  • 5) Marcus Freeman, Notre Dame

    2024 Record: 14-2

    Overall Record: 33-10

    2025 Win Total: 10.5 Wins Over +160| Under -200

    Week 1 Result: MIA 27, ND 24

  • 6) Dabo Swinney, Clemson

    2024 Record: 10-4

    Overall Record: 180-47

    2025 Win Total: 9.5 Wins Over +100| Under -122

    Week 1 Result: LSU 17, CLEM 10

  • 7) Kalen DeBoer, Alabama

    2024 Record: 9-4

    Overall Record: 46-13

    2025 Win Total: 9.5 Wins Over +110 | Under -134

    Week 1 Result: FSU 31, ALA 17

  • 8) Curt Cignetti, Indiana

    2024 Record: 11-2

    Overall Record: 30-6

    2025 Win Total: 8.5 Wins Over -110 | Under -110

    Week 1 Result: IU 27, ODU 14

  • 9) James Franklin, Penn State

    2024 Record: 13-3

    Overall Record: 125-57

    2025 Win Total: 10.5 Wins Over +134| Under -164

    Week 1 Result: PSU 46, NEV 11

  • 10) Brian Kelly, LSU

    2024 Record: 9-4

    Overall Record: 195-73

    2025 Win Total: 8.5 Wins Over -144 | Under +118

    Week 1 Result: LSU 17, CLEM 10

  • 11) Lane Kiffin, Ole Miss

    2024 Record: 10-3

    Overall Record: 106-52

    2025 Win Total: 8.5 Wins Over -152 | Under +122

    Week 1 Result: MISS 63, GAST 7

  • 12) Kenny Dillingham, Arizona State

    2024 Record: 11-3

    Overall Record: 14-12

    2025 Win Total: 8.5 Wins Over +110| Under -134

    Week 1 Result: ASU 38, NAU 19

  • 13) Tennessee Volunteers

    2024 Record: 10-3

    Overall Record: 65-23

    2025 Win Total: 8.5 Wins Over -122 | Under +100

    Week 1 Result: TENN 45, SYR 26

     

  • 14) Jeff Monken, Army

    2024 Record: 12-2

    Overall Record: 82-57

    2025 Win Total: N/A

    Week 1 Result: TAR 30, ARMY 27 (2OT)

  • 15) Lincoln Riley, USC

    2024 Record: 7-6

    Overall Record: 81-24

    2025 Win Total: 7.5 Wins Over -118 | Under -104

    Week 1 Result: USC 73, MOST 13

  • 16) Mike Norvell, Florida State

    2024 Record: 2-10

    Overall Record: 71-43

    2025 Win Total: 7.5 Wins Over +168| Under -210

    Week 1 Result: FSU 31, ALA 17

  • 17) Eli Drinkwitz, Missouri

    2024 Record: 10-3

    Overall Record: 50-25

    2025 Win Total: 7.5 Wins Over -105 | Under -115

    Week 1 Result: MIZ 61, CARK 6

  • 18) Mike Elko, Texas A&M

    2024 Record: 8-5

    Overall Record: 24-14

    2025 Win Total: 7.5 Wins Over -152 | Under +124

    Week 1 Result: TA&M 42, UTSA 24

  • 19) Spencer Danielson, Boise State

    2024 Record: 12-2

    Overall Record: 15-3

    2025 Win Total: N/A

    Week 1 Result: USF 34, BOIS 7

  • 20) Rhett Lashlee, SMU

    2024 Record: 11-3

    Overall Record: 29-12

    2025 Win Total: 8.5 Wins Over -142 | Under +116

    Week 1 Result: SMU 42, ETAM 13

  • 21) Matt Campbell, Iowa State

    2024 Record: 11-3

    Overall Record: 99-66

    2025 Win Total: 7.5 Wins Over +104| Under -128

    Week 1 Result: ISU 55, SDAK 7

  • 22) Shane Beamer, South Carolina

    2024 Record: 9-4

    Overall Record: 29-22

    2025 Win Total: 7.5 Wins Over -152 | Under +122

    Week 1 Result: SC 24, VT 11

  • 23) Chris Klieman, Kansas State

    2024 Record: 9-4

    Overall Record: 48-28

    2025 Win Total: 8.5 Wins Over +118| Under -144

    Week 1 Result: KSU 38, UND 35

  • 24) Kalani Sitake, BYU

    2024 Record: 11-2

    Overall Record: 72-43

    2025 Win Total: 7.5 Wins Over -172 | Under +140

    Week 1 Result: BYU 69, PRST 0

  • 25) Deion Sanders, Colorado

    2024 Record: 9-4

    Overall Record: 13-12

    2025 Win Total: 6.5 Wins Over -128 | Under +104

    Week 1 Result: GT 27, COLO 20

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

TCU vs North Carolina Top 5 Anytime TD Picks and Predictions

NCAAF · 2 hours ago

Grant White

No. 6 Notre Dame at No. 10 Miami Preview | College Football Picks

NCAAF · 1 day ago

TJ Inman

Virginia Tech vs. South Carolina Prediction | CFB Best Bets, Picks Today

NCAAF · 1 day ago

John Canady

Ranking the Top 145 College Football Safeties for 2025

NCAAF · 3 days ago

John Canady

7 College Football Rule Changes You Need to Know for This Season

NCAAF · 3 days ago

John Canady

College Football Week 1 Best Bets: B1GBets Big Ten Expert Picks Part II

NCAAF · 3 days ago

Danny Mogollon

Lee Corso's Top 10 Most Picked College Football Teams

NCAAF · 3 days ago

John Canady

Joel Klatt Reveals Top 10 College Football Rankings Ahead of Week 1

NCAAF · 3 days ago

John Canady

ESPN Reveals College Football Hot Seats Highlighting Potential Blue-Blood Turnover

NCAAF · 3 days ago

John Canady

CBS Sports Predicts Entire 2025 College Football Bowl Slate

NCAAF · 3 days ago

John Canady