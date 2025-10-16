Live NowLive
NCAAF · 3 hours ago

Power Ranking All 21 One-Loss Teams in College Football Right Now

Danny Mogollon

Host · Writer

VIEW MORE

  • 17. (tied) James Madison Dukes

    National Championship Odds: +100000

  • 2. Georgia Bulldogs

    National Championship Odds: +1100

  • 3. Oregon Ducks

    National Championship Odds: +1200

  • 4. Oklahoma Sooners

    National Championship Odds: +3300

  • 5. (tied) Tennessee Volunteers

    National Championship Odds: +4000

  • 5. (tied) Missouri Tigers

    National Championship Odds: +4000

  • 7. LSU Tigers

    National Championship Odds: +4500

  • 8. Vanderbilt Commodores

    National Championship Odds: +7000

  • 9. USC Trojans

    National Championship Odds: +8000

  • 10. Utah Utes

    National Championship Odds: +100000

  • 11. (tied) Washington Huskies

    National Championship Odds: +17500

  • 11. (tied) Nebraska Cornhuskers

    National Championship Odds: +17500

  • 13. Virginia Cavaliers

    National Championship Odds: +40000

  • 14. (tied) Cincinnati Bearcats

    National Championship Odds: +50000

  • 14. (tied) Tulane Green Wave

    National Championship Odds: +50000

  • 16. South Florida Bulls

    National Championship Odds: +70000

  • 17. (tied) North Texas Mean Green

    National Championship Odds: +100000

  • 17. (tied) Louisville Cardinals

    National Championship Odds: +100000

  • 17. (tied) Houston Cougars

    National Championship Odds: +100000

  • 17. (tied) San Diego State Aztecs

    National Championship Odds: +100000

