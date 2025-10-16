17. (tied) James Madison Dukes
National Championship Odds: +100000
1. Alabama Crimson Tide
National Championship Odds: +700
2. Georgia Bulldogs
National Championship Odds: +1100
3. Oregon Ducks
National Championship Odds: +1200
4. Oklahoma Sooners
National Championship Odds: +3300
5. (tied) Tennessee Volunteers
National Championship Odds: +4000
5. (tied) Missouri Tigers
National Championship Odds: +4000
7. LSU Tigers
National Championship Odds: +4500
8. Vanderbilt Commodores
National Championship Odds: +7000
9. USC Trojans
National Championship Odds: +8000
10. Utah Utes
National Championship Odds: +100000
11. (tied) Washington Huskies
National Championship Odds: +17500
11. (tied) Nebraska Cornhuskers
National Championship Odds: +17500
13. Virginia Cavaliers
National Championship Odds: +40000
14. (tied) Cincinnati Bearcats
National Championship Odds: +50000
14. (tied) Tulane Green Wave
National Championship Odds: +50000
16. South Florida Bulls
National Championship Odds: +70000
17. (tied) North Texas Mean Green
National Championship Odds: +100000
17. (tied) Louisville Cardinals
National Championship Odds: +100000
17. (tied) Houston Cougars
National Championship Odds: +100000
17. (tied) San Diego State Aztecs
National Championship Odds: +100000
NCAAF · 3 hours ago
Power Ranking All 21 One-Loss Teams in College Football Right Now
Danny Mogollon
Host · Writer
