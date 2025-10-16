21) San Diego State Aztecs
Strength of Record Rank: 54
1) Alabama Crimson Tide
Strength of Record Rank: 5
2) Georgia Bulldogs
Strength of Record Rank: 8
3) LSU Tigers
Strength of Record Rank: 11
4) Oregon Ducks
Strength of Record Rank: 12
5) South Florida Bulls
Strength of Record Rank: 14
6) Oklahoma Sooners
Strength of Record Rank: 15
7) Vanderbilt Commodores
Strength of Record Rank: 16
8) Washington Huskies
Strength of Record Rank: 18
9) Tennessee Volunteers
Strength of Record Rank: 19
10) Tulane Green Wave
Strength of Record Rank: 20
11) Cincinnati Bearcats
Strength of Record Rank: 21
12. Missouri Tigers
Strength of Record Rank: 23
13) USC Trojans
Strength of Record Rank: 25
14) Nebraska Conrhuskers
Strength of Record Rank: 26
15) Utah Utes
Strength of Record Rank: 27
16) Virginia Cavaliers
Strength of Record Rank: 29
17) Houston Cougars
Strength of Record Rank: 33
18) Louisville Cardinals
Strength of Record Rank: 34
19. North Texas Mean Green
Strength of Record Rank: 39
20) James Madison Dukes
Strength of Record Rank: 43
NCAAF · 2 hours ago
ESPN Ranks College Football’s 21 One-Loss Teams By Strength of Record
Danny Mogollon
Host · Writer
