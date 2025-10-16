Live NowLive
NCAAF · 2 hours ago

ESPN Ranks College Football’s 21 One-Loss Teams By Strength of Record

Danny Mogollon

Host · Writer

  • 2) Georgia Bulldogs

    Strength of Record Rank: 8

  • 3) LSU Tigers

    Strength of Record Rank: 11

  • 4) Oregon Ducks

    Strength of Record Rank: 12

  • 5) South Florida Bulls

    Strength of Record Rank: 14

  • 6) Oklahoma Sooners

    Strength of Record Rank: 15

  • 7) Vanderbilt Commodores

    Strength of Record Rank: 16

  • 8) Washington Huskies

    Strength of Record Rank: 18

  • 9) Tennessee Volunteers

    Strength of Record Rank: 19

  • 10) Tulane Green Wave

    Strength of Record Rank: 20

  • 11) Cincinnati Bearcats

    Strength of Record Rank: 21

  • 12. Missouri Tigers

    Strength of Record Rank: 23

  • 13) USC Trojans

    Strength of Record Rank: 25

  • 14) Nebraska Conrhuskers

    Strength of Record Rank: 26

  • 15) Utah Utes

    Strength of Record Rank: 27

  • 16) Virginia Cavaliers

    Strength of Record Rank: 29

  • 17) Houston Cougars

    Strength of Record Rank: 33

  • 18) Louisville Cardinals

    Strength of Record Rank: 34

  • 19. North Texas Mean Green

    Strength of Record Rank: 39

  • 20) James Madison Dukes

    Strength of Record Rank: 43

  • 21) San Diego State Aztecs

    Strength of Record Rank: 54

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

