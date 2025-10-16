15) Noah McKinney, Oklahoma State
1) Michael Smith, South Carolina
Position: TE
2) Makai Jackson, Indiana
Position: WR
3) Malik Elzy, Illinois
Position: WR
4) Shelton Lewis, Clemson
Position: CB
5) Nicco Marchiol, West Virginia
Position: QB
6) Keyan Burnett, Arizona
Position: TE
7) Caleb Flagg, Missouri
Position: S
8) Fredrick Moore, Michigan
Position: WR
9) Darius Thomas, Oklahoma State
Position: LB
10) Xavier Irvin, Temple
Position: WR
11) Jerrick Gibson, Texas
Position: RB
12) Jayden Gibson, Oklahoma
Position: WR
13) Bubba Hampton, Alabama
Position: WR
14) Christian Ellis, Virginia Tech
Position: S
NCAAF · 10 minutes ago
Top 15 Players Expected to Enter the 2026 College Football Transfer Portal
John Canady
Host · Writer
