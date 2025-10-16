30) Noah McKinney, Oklahoma State
Position: IOL
1) Michael Smith, South Carolina
Position: TE
2) Makai Jackson, Indiana
Position: WR
3) Malik Elzy, Illinois
Position: WR
4) Shelton Lewis, Clemson
Position: CB
5) Nicco Marchiol, West Virginia
Position: QB
6) Michael Short, Virginia Tech
Position: LB
7) Michael Riles, Oklahoma State
Position: EDGE
8) Keyan Burnett, Arizona
Position: TE
9) Caleb Flagg, Missouri
Position: S
10) Don Chaney Jr., Charlotte
Position: RB
11) Keyshawn Burgos, Virginia Tech
Position: EDGE
12) Dylan Smith, Oklahoma State
Position: S
13) David Kabongo, Oklahoma State
Position: S
14) Josh Ford, Oklahoma State
Position: TE
15) Fredrick Moore, Michigan
Position: WR
16) Darius Thomas, Oklahoma State
Position: LB
17) Cameron Epps, Oklahoma State
Position: S
18) DeAndre Boykins, Oklahoma State
Position: S
19) Dante Lovett Jr., Virginia Tech
Position: CB
20) Dylan Vickerson, Western Kentucky
Position: WR
*Committed to Alabama State*
21) Xavier Irvin, Temple
Position: WR
22) Tucker Holloway, Virginia Tech
Position: WR
23) Markeith Williams, Miami
Position: S
24) Carson Haggard, Abilene Christian
Position: QB
25) Tanyon Freibaum, Oklahoma State
Position: LS
26) Jerrick Gibson, Texas
Position: RB
27) Jayden Gibson, Oklahoma
Position: WR
28) Bubba Hampton, Alabama
Position: WR
29) Christian Ellis, Virginia Tech
Position: S
NCAAF · 41 minutes ago
Ranking the 30 Best Players in the 2026 Transfer Portal
John Canady
Host · Writer
