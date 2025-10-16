Live NowLive
NCAAF · 41 minutes ago

Ranking the 30 Best Players in the 2026 Transfer Portal

John Canady

Host · Writer

  • 30) Noah McKinney, Oklahoma State

    Position: IOL

  • 2) Makai Jackson, Indiana

    Position: WR

  • 3) Malik Elzy, Illinois

    Position: WR

  • 4) Shelton Lewis, Clemson

    Position: CB

  • 5) Nicco Marchiol, West Virginia

    Position: QB

  • 6) Michael Short, Virginia Tech

    Position: LB

  • 7) Michael Riles, Oklahoma State

    Position: EDGE

  • 8) Keyan Burnett, Arizona

    Position: TE

  • 9) Caleb Flagg, Missouri

    Position: S

  • 10) Don Chaney Jr., Charlotte

    Position: RB

  • 11) Keyshawn Burgos, Virginia Tech

    Position: EDGE

  • 12) Dylan Smith, Oklahoma State

    Position: S

  • 13) David Kabongo, Oklahoma State

    Position: S

  • 14) Josh Ford, Oklahoma State

    Position: TE

  • 15) Fredrick Moore, Michigan

    Position: WR

  • 16) Darius Thomas, Oklahoma State

    Position: LB

  • 17) Cameron Epps, Oklahoma State

    Position: S

  • 18) DeAndre Boykins, Oklahoma State

    Position: S

  • 19) Dante Lovett Jr., Virginia Tech

    Position: CB

  • 20) Dylan Vickerson, Western Kentucky

    Position: WR

    *Committed to Alabama State*

  • 21) Xavier Irvin, Temple

    Position: WR

  • 22) Tucker Holloway, Virginia Tech

    Position: WR

  • 23) Markeith Williams, Miami

    Position: S

  • 24) Carson Haggard, Abilene Christian

    Position: QB

  • 25) Tanyon Freibaum, Oklahoma State

    Position: LS

  • 26) Jerrick Gibson, Texas

    Position: RB

  • 27) Jayden Gibson, Oklahoma

    Position: WR

  • 28) Bubba Hampton, Alabama

    Position: WR

  • 29) Christian Ellis, Virginia Tech

    Position: S

