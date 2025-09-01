Greg McElroy Ranks the Top 10 RBs in College Football
John Canady
Host · Writer
10) Jaydn Ott, Oklahoma
2024 Stats: 116 CAR | 385 Yards, 4 TDs
Week 1 Stats: 1 Carries, -3 Rushing Yards, 0 Rushing TD, 0 Receptions, 0 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles
1) Jeremiyah Love, Notre Dame
2024 Stats: 163 CAR | 1,125 Yards, 17 TDs
Week 1 Stats: 10 Carries, 33 Rushing Yards, 0 Rushing TD, 4 Receptions, 26 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles
2) Makhi Hughes, Oregon
2024 Stats: 265 CAR | 1,401 Yards, 15 TDs
Week 1 Stats: 1 Carries, 2 Rushing Yards, 0 Rushing TD, 1 Reception, 4 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles
3) Kaytron Allen, Penn State
2024 Stats: 220 CAR | 1,108 Yards, 8 TDs
Week 1 Stats: 8 Carries, 43 Rushing Yards, 1 Rushing TD, 2 Receptions, 2 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles
4) Nick Singleton, Penn State
2024 Stats: 172 CAR | 1,099 Yards, 12 TDs
Week 1 Stats: 8 Carries, 19 Rushing Yards, 2 Rushing TD, 4 Receptions, 37 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles
5) Desmond Reid, Pittsburgh
2024 Stats: 184 CAR | 966 Yards, 5 TDs
Week 1 Stats: 8 Carries, 66 Rushing Yards, 1 Rushing TD, 1 Reception, 2 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles
6) Jamal Haynes, Georgia Tech
2024 Stats: 169 CAR | 944 Yards, 9 TDs
Week 1 Stats: 16 Carries, 65 Rushing Yards, 0 Rushing TD, 1 Reception, 27 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles
7) Tre Wisner, Texas
2024 Stats: 226 CAR | 1,064 Yards, 5 TDs
Week 1 Stats: 16 Carries, 80Rushing Yards, 0 Rushing TD, 1 Reception, 5 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles
8) Isaac Brown, Louisville
2024 Stats: 165 CAR | 1,173 Yards, 11 TDs
Week 1 Stats: 6 Carries, 126 Rushing Yards, 2 Rushing TD, 0 Receptions, 0 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles
9) Ahmad Hardy, Missouri
2024 Stats: 237 CAR | 1,351 Yards, 13 TDs
Week 1 Stats: 10 Carries, 100 Rushing Yards, 1 Rushing TD, 0 Receptions, 0 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles
