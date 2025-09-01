Live NowLive
NCAAF · 4 hours ago

Greg McElroy Ranks the Top 10 RBs in College Football

John Canady

Host · Writer

  • 10) Jaydn Ott, Oklahoma

    2024 Stats: 116 CAR | 385 Yards, 4 TDs

    Week 1 Stats: 1 Carries, -3 Rushing Yards, 0 Rushing TD, 0 Receptions, 0 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 2) Makhi Hughes, Oregon

    2024 Stats: 265 CAR | 1,401 Yards, 15 TDs

    Week 1 Stats: 1 Carries, 2 Rushing Yards, 0 Rushing TD, 1 Reception, 4 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles

  • 3) Kaytron Allen, Penn State

    2024 Stats: 220 CAR | 1,108 Yards, 8 TDs

    Week 1 Stats: 8 Carries, 43 Rushing Yards, 1 Rushing TD, 2 Receptions, 2 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles

  • 4) Nick Singleton, Penn State

    2024 Stats: 172 CAR | 1,099 Yards, 12 TDs

    Week 1 Stats: 8 Carries, 19 Rushing Yards, 2 Rushing TD, 4 Receptions, 37 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles

  • 5) Desmond Reid, Pittsburgh

    2024 Stats: 184 CAR | 966 Yards, 5 TDs

    Week 1 Stats: 8 Carries, 66 Rushing Yards, 1 Rushing TD, 1 Reception, 2 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles

  • 6) Jamal Haynes, Georgia Tech

    2024 Stats: 169 CAR | 944 Yards, 9 TDs

    Week 1 Stats: 16 Carries, 65 Rushing Yards, 0 Rushing TD, 1 Reception, 27 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles

  • 7) Tre Wisner, Texas

    2024 Stats: 226 CAR | 1,064 Yards, 5 TDs

    Week 1 Stats: 16 Carries, 80Rushing Yards, 0 Rushing TD, 1 Reception, 5 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles

  • 8) Isaac Brown, Louisville

    2024 Stats: 165 CAR | 1,173 Yards, 11 TDs

    Week 1 Stats: 6 Carries, 126 Rushing Yards, 2 Rushing TD, 0 Receptions, 0 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles

  • 9) Ahmad Hardy, Missouri

    2024 Stats: 237 CAR | 1,351 Yards, 13 TDs

    Week 1 Stats: 10 Carries, 100 Rushing Yards, 1 Rushing TD, 0 Receptions, 0 Receiving Yards, 0 Receiving TD, 0 Fumbles

