ESPN Ranks the SEC Football Offseasons From Worst to First

2) LSU Tigers

LSU Tigers Team Profile

Head Coach: Lane Kiffin (1st Season)

Lane Kiffin (1st Season) 2025 Record: 7-6 (3-5)

7-6 (3-5) 2025 Finish: 10th in the SEC

LSU made one of the biggest portal splashes in the conference by bringing in quarterback Sam Leavitt and tackle Jordan Seaton. Replacing Garrett Nussmeier won't be easy, but the Tigers paired veteran additions with a loaded defensive line recruiting class led by Lamar Brown and Deuce Geralds.

Key additions: QB Sam Leavitt, OT Jordan Seaton, DE Princewill Umanmielen

Key departures: CB Mansoor Delane, S A.J. Haulcy, QB Garrett Nussmeier

Top incoming recruits: DT Lamar Brown, DT Deuce Geralds, DT Richard Anderson

LSU Tigers Futures Odds