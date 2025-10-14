Live NowLive
NCAAF · 2 hours ago

On3’s Top 10 Heisman Rankings After Week 7 of 2025 College Football Season

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 10) QB Haynes King, Georgia Tech Yellow Jackets

    Heisman Odds: +3000

    Week 7 Stats: 213 passing yards, 1 TD, 0 INT, 92.8 QBR

    Season Stats: 971 passing yards, 4 TDs, 1 INT, 81.8 QBR

  • 2) QB Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers

    Heisman Odds: +430

    Week 7 Stats: 215 passing yards, 1 TD, 1 INT, 88.6 QBR

    Season Stats: 1,208 passing yards, 17 TD, 2 INT, 84.6 QBR

  • 3) DL Rueben Bain Jr., Miami Hurricanes

    Heisman Odds: +17500

    Week 6 Stats: 4 tackles, 0 SACK, 0 FF, 0 FR, 0 INT, 0 YDS, 0 TD

    Season Stats: 26 tackles, 2 SACK, 1 FF, 0 FR, 1 INT, 12 YDS, 0 TD

  • 4) QB Carson Beck, Miami Hurricanes

    Heisman Odds: +320

    Week 6 Stats: 241 passing yards, 4 TD, 0 INT, 89.1 QBR

    Season Stats: 1,213 passing yards, 11 TD, 3 INT, 85.0 QBR

  • 5) QB Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels

    Heisman Odds: +2500

    Week 7 Stats: 253 passing yards, 2 TD, 0 INT, 60.6 QBR

    Season Stats: 1,286 passing yards, 7 TD, 1 INT, 84.2 QBR

  • T-6) QB Dante Moore, Oregon Ducks

    Heisman Odds: +3000

    Week 7 Stats: 186 passing yards, 1 TDs, 2 INTs, 33.2 QBR

    Season Stats: 1,396 passing yards, 15 TDs, 3 INT, 69.6 QBR

  • T-6) QB Marcel Reed, Texas A&M Aggies

    Heisman Odds: +2000

    Week 7 Stats: 234 passing yards, 1 TD, 1 INT, 80.3 QBR

    Season Stats: 1,490 passing yards, 12 TDs, 4 INT, 69.3 QBR

  • T-8) QB Julian Sayin, Ohio State Buckeyes

    Heisman Odds: +1500

    Week 7 Stats: 166 passing yards, 2 TD, 0 INT, 86.0 QBR

    Season Stats: 1,479 passing yards, 15 TDs, 3 INT, 86.5 QBR

  • T-8) QB Jayden Maiava, USC Trojans

    Heisman Odds: +2500

    Week 7 Stats: 265 passing yards, 2 TD, 1 INT, 89.4 QBR

    Season Stats: 1,852 passing yards, 13 TDs, 2 INT, 93.1 QBR

