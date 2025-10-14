On3’s Top 10 Heisman Rankings After Week 7 of 2025 College Football Season
10) QB Haynes King, Georgia Tech Yellow Jackets
Heisman Odds: +3000
Week 7 Stats: 213 passing yards, 1 TD, 0 INT, 92.8 QBR
Season Stats: 971 passing yards, 4 TDs, 1 INT, 81.8 QBR
1) QB Ty Simpson, Alabama Crimson Tide
Heisman Odds: +340
Week 7 Stats: 200 passing yards, 3 TD, 0 INT, 77.6 QBR
Season Stats: 1,678 passing yards, 16 TD, 1 INT, 81.5 QBR
2) QB Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers
Heisman Odds: +430
Week 7 Stats: 215 passing yards, 1 TD, 1 INT, 88.6 QBR
Season Stats: 1,208 passing yards, 17 TD, 2 INT, 84.6 QBR
3) DL Rueben Bain Jr., Miami Hurricanes
Heisman Odds: +17500
Week 6 Stats: 4 tackles, 0 SACK, 0 FF, 0 FR, 0 INT, 0 YDS, 0 TD
Season Stats: 26 tackles, 2 SACK, 1 FF, 0 FR, 1 INT, 12 YDS, 0 TD
4) QB Carson Beck, Miami Hurricanes
Heisman Odds: +320
Week 6 Stats: 241 passing yards, 4 TD, 0 INT, 89.1 QBR
Season Stats: 1,213 passing yards, 11 TD, 3 INT, 85.0 QBR
5) QB Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels
Heisman Odds: +2500
Week 7 Stats: 253 passing yards, 2 TD, 0 INT, 60.6 QBR
Season Stats: 1,286 passing yards, 7 TD, 1 INT, 84.2 QBR
T-6) QB Dante Moore, Oregon Ducks
Heisman Odds: +3000
Week 7 Stats: 186 passing yards, 1 TDs, 2 INTs, 33.2 QBR
Season Stats: 1,396 passing yards, 15 TDs, 3 INT, 69.6 QBR
T-6) QB Marcel Reed, Texas A&M Aggies
Heisman Odds: +2000
Week 7 Stats: 234 passing yards, 1 TD, 1 INT, 80.3 QBR
Season Stats: 1,490 passing yards, 12 TDs, 4 INT, 69.3 QBR
T-8) QB Julian Sayin, Ohio State Buckeyes
Heisman Odds: +1500
Week 7 Stats: 166 passing yards, 2 TD, 0 INT, 86.0 QBR
Season Stats: 1,479 passing yards, 15 TDs, 3 INT, 86.5 QBR
T-8) QB Jayden Maiava, USC Trojans
Heisman Odds: +2500
Week 7 Stats: 265 passing yards, 2 TD, 1 INT, 89.4 QBR
Season Stats: 1,852 passing yards, 13 TDs, 2 INT, 93.1 QBR
