Power Ranking All 7 1-Loss Teams in College Football Right Now

6) North Texas Mean Green
National Championship Odds: +60000
Record: 10-1 (6-1 AAC)
Loss: Week 6 vs. South Florida (63-36)
Best Wins: vs. Washington State (59-10), vs. UTSA (55-17), at Navy (31-17)
College Football Playoff Ranking: 19
Strength of Record: 12
Strength of Schedule: 19
Results
Sat, Aug 30 – vs. Lamar
Result: W 51-0
Passing: Mestemaker 329
Rushing: Sibley 38
Receiving: Dorner 98
Sat, Sep 6 – at Western Michigan
Result: W 33-30 (OT)
Passing: Mestemaker 224
Rushing: McGill II 102
Receiving: Young 59
Sat, Sep 13 – vs. Washington State
Result: W 59-10
Passing: Mestemaker 211
Rushing: McGill II 67
Receiving: Coleman 44
Sat, Sep 20 – at Army
Result: W 45-38 (OT)
Passing: Mestemaker 249
Rushing: McGill II 101
Receiving: Coleman 74
Sat, Sep 27 – vs. South Alabama
Result: W 36-22
Passing: Mestemaker 234
Rushing: Hawkins 140
Receiving: Hawkins 78
Fri, Oct 10 – vs. No. 24 South Florida
Result: L 63-36
Passing: Mestemaker 336
Rushing: Hawkins 59
Receiving: Coleman 101
Sat, Oct 18 – vs. UTSA
Result: W 55-17
Passing: Mestemaker 277
Rushing: Hawkins 133
Receiving: Young 102
Fri, Oct 24 – at Charlotte
Result: W 54-20
Passing: Mestemaker 608
Rushing: Sibley 71
Receiving: Young 190
Sat, Nov 1 – vs. Navy
Result: W 31-17
Passing: Mestemaker 234
Rushing: Hawkins 197
Receiving: Dorner 78
Sat, Nov 15 – at UAB
Result: W 53-24
Passing: Mestemaker 298
Rushing: Hawkins 189
Receiving: Young 143
Sat, Nov 22 – at Rice
Result: W 56-24
Passing: Mestemaker 469
Rushing: Hawkins 97
Receiving: Young 295
Remaining Schedule
Fri, Nov 28 – vs. Temple
Time: 3:30 PM