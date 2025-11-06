Power Ranking All 13 One-Loss Teams in College Football Right Now

5) Ole Miss Rebels

Record: 8-1 (5-1 SEC)

Loss: Week 7 at Georgia (43-35)

Best Wins: vs. LSU (24-19), at Oklahoma (34-26), at Kentucky (30-23)

College Football Playoff Ranking: 7

Strength of Record: 4

Strength of Schedule: 10

National Championship Odds: +1800

Results

Sat, Aug 30 – vs. Georgia State

Result: W 63-7

Passing: Simmons 341

Rushing: Lacy 108

Receiving: Wallace III 130

Sat, Sep 6 – at Kentucky

Result: W 30-23

Passing: Simmons 235

Rushing: Lacy 138

Receiving: Wallace III 117

Sat, Sep 13 – vs. Arkansas

Result: W 41-35

Passing: Chambliss 353

Rushing: Chambliss 62

Receiving: Wallace III 92

Sat, Sep 20 – vs. Tulane

Result: W 45-10

Passing: Chambliss 307

Rushing: Chambliss 112

Receiving: Alexander 94

Sat, Sep 27 – vs. No. 4 LSU

Result: W 24-19

Passing: Chambliss 314

Rushing: Lacy 87

Receiving: Lee 70

Sat, Oct 11 – vs. Washington State

Result: W 24-21

Passing: Chambliss 253

Rushing: Lacy 142

Receiving: Wright 80

Sat, Oct 18 – at No. 9 Georgia

Result: L 43-35

Passing: Chambliss 263

Rushing: Chambliss 42

Receiving: Stribling 96

Sat, Oct 25 – at No. 13 Oklahoma

Result: W 34-26

Passing: Chambliss 315

Rushing: Lacy 78

Receiving: Watkins 111

Sat, Nov 1 – vs. South Carolina

Result: W 30-14

Passing: Chambliss 159

Rushing: Lacy 167

Receiving: Alexander 52

Remaining Schedule

Sat, Nov 8 – vs. The Citadel

Time: 1:00 PM

Sat, Nov 15 – vs. Florida

Time: 7:00 PM

Fri, Nov 28 – at Mississippi State

Time: 12:00 PM