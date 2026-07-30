USA Today Ranks Every SEC College Football Team From 1-16

1. Alabama Crimson Tide

Alabama Team Profile

Head Coach: Kalen DeBoer (3rd Season)

Kalen DeBoer (3rd Season) 2025 Record: 11-4 (7-1)

11-4 (7-1) 2025 Finish: Lost in College Football Playoff Quarterfinal

"Alabama football is more than a program, and it's bigger than an international brand. It’s a way of life." - Blake Toppmeyer, USA Today

Indisputably, Alabama reigns supreme across all of college football as one of the most recognizable and dominant brands.

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